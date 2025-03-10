《電影版孤獨的美食家》松重豐快閃湖口休息站 遊審計新村、逛逢甲商圈、吃酸菜白肉鍋大滿足

《電影版孤獨的美食家》松重豐首遊台中 與97歲阿嬤相會直呼感動

以《孤獨的美食家》刮起「五郎」旋風的日本知名男星松重豐，3月7日抵台宣傳自編、自導、自演的話題新片《電影版孤獨的美食家》，更在3月8日首度南下台中宣傳。尤其這次他不搭高鐵，反而乘車上高速公路，並體驗台灣道地的「休息站」文化，讓網友紛紛大讚他實在「懂玩」！他中午也前往「台灣之光」李安導演最愛的餐廳之一，圓夢大嗑來台前就想吃的「酸菜白肉鍋」。雖然台中行只有短短一天，但也抽空遊歷充滿文創特色的「審計新村」，以及熱鬧不已的「逢甲商圈」，新奇的「台中初體驗」，讓他忍不住一直用數位相機紀念每一刻！

至於下午的重頭戲，便是出席在MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY舉辦的兩場見面會。只見松重豐一出場就引爆全場熱烈歡呼，而他也為了能跟台灣觀眾近距離互動，甚至在諾大的影廳裡來回奔走，向所有提問的粉絲握手致謝。現場還捕捉到高齡97歲的阿嬤，一家四代同堂共同出席，而阿嬤即使行動不便也排除萬難來參加，原因也充滿洋蔥，讓松重豐感動不已，甚至握住阿嬤的手與她互動。此外，也有粉絲因為生日將至，在獲得松重豐溫暖且充滿大智慧的生日祝福後，忍不住激動落淚。見面會現場的溫馨氣氛，以及松重豐飽含真誠的互動，在在讓觀眾稱讚不已！

松重豐台中圓夢再啖酸菜白肉鍋 李安愛店滿足「五郎」五臟廟

由松重豐自編、自導、自演的《電影版孤獨的美食家》，在日本廣獲好評，票房已經突破10億日圓佳績。為了宣傳本片，他於本週五（3/7）六度抵台宣傳，更在昨日（3/8）首度南下台中，體驗與台北截然不同的城市氣氛。尤其這次的台中行，他不搭高鐵，反而乘車上高速公路，體驗台灣道地的「休息站」文化，更一一端詳休息站所販售的扮手禮。台灣片商在午餐時間，也特地安排他品嚐一直想再吃到的「酸菜白肉鍋」。

聽聞前去的餐廳是「台灣之光」李安導演的愛店之一，也讓他感到驚喜，更大讚與他之前吃到的酸菜白肉鍋風味截然不同，酸香氣十足，讓他一口接一口享用，並直呼好吃！之後，他更遊覽以文創特色出名的「審計新村」，可愛的攤販與特色小店們，更是讓他忍不住拿起數位相機紀念這趟新鮮的台中初體驗！另一方面，他也在晚間前往熱門景點「逢甲商圈」，只見他一現身，就被不少眼尖民眾認出，紛紛遠觀並拿起手機捕捉他的身影。尤其現場還有不少來台中觀光的日本遊客，一看到他也驚呼不敢相信自己的眼睛，再度見證到他不論在台灣、日本都有超高人氣。

《電影版孤獨的美食家》松重豐午餐光顧了李安導演的愛店，如願再吃到「酸菜白肉鍋」。圖/采昌國際

97歲阿嬤與松重豐見面原因藏洋蔥 粉絲獲生日祝福激動落淚

松重豐昨日也出席位在MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY舉辦的兩場《電影版孤獨的美食家》見面會，與台中粉絲們相見歡。他一出場便用中文向觀眾問候，瞬間炒熱現場氣氛；而為了能跟台灣觀眾近距離互動，他甚至在諾大的影廳裡來回奔走，仔細聆聽觀眾們的提問與分享，更向發問的粉絲們一一握手致謝，合照也是來者不拒，親民指數百分百！

值得一提的是，本次台中見面會上，不少觀眾都是扶老攜幼共同參加。其中一組觀眾是四代同堂，一起陪坐著輪椅、高齡97歲的阿嬤參與本場活動。阿嬤的家人們分享阿嬤總會看著《孤獨的美食家》配飯，如今見到松重豐本人，讓阿嬤非常開心，也讓松重豐感動不已，更以跪坐方式仔細聆聽阿嬤說話。聽聞家人表示自己與阿嬤已經仙逝的先生長相相似，他也暖心說道：「如果今天的見面，能讓阿嬤感到幸福，這是我的光榮。」一席話讓現場感動萬分！

同場也有將在明天過生日的觀眾，並獲得松重豐充滿大智慧的生日祝福：「我自己在60歲時，也沒有想像這把年紀還可以當導演，所以生命擁有無限可能，一定要在生日時給自己很大的鼓勵，迎接更美好的未來，相信一定會更好的，要吃得好、睡得好喔！」並給該粉絲一個溫暖的拍肩鼓勵，讓對方當場感動落淚！松重豐在兩場台中見面會上，以真誠的態度廣獲好評，觀眾們紛紛大讚：「太幸福了！」「永遠歡迎！」「粉絲服務做好做滿！」「參加過氣氛最棒的電影見面會！」

《電影版孤獨的美食家》松重豐與97歲阿嬤觀眾溫暖互動。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐給即將生日的觀眾拍肩鼓勵，讓對方感動落淚。圖/采昌國際

這部由松重豐自編、自導、自演，並一舉登上日本新片票房冠軍的《電影版孤獨的美食家》，即將在3月14日於台灣美味獻映。本片劇情描述從事進口雜貨銷售的井之頭五郎（松重豐飾演），是個喜歡在工作之餘到處品嚐美饌的老饕。只要肚子一餓，就會秉持「吃飯皇帝大」的信念，拋下一切直奔周遭的餐廳食堂大快朵頤。他最愛享受用餐時不被人打擾，細細品嚐料理的美好時光，更愛在內心自言自語品評美食滋味。

這回，他接到前女友的女兒——千秋（杏飾演）的委託，前往法國拜訪千秋的祖父一郎（鹽見三省飾演），並要幫助一郎找出童年時曾喝過的湯頭食譜。儘管線索相當稀少，五郎依舊踏上尋找「究極湯頭」的旅程，足跡遍及法國、南韓、長崎和東京。不過在這趟旅程當中，他卻意外捲入到一場更大的風暴當中…。

《電影版孤獨的美食家》松重豐到台中宣傳，不搭高鐵改坐車，並體驗休息站文化。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐與第一場台中見面會粉絲合影留念。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐與第二場台中見面會粉絲合影留念。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐在見面會上分享本片拍攝趣事。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐在見面會上全場走透透，與觀眾近距離互動。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐在見面會上分享本片拍攝趣事。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》松重豐與來觀賞的小朋友觀眾熱情互動。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際