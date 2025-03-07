《勝與敗》登Disney+全球冠軍 I人驚呼：根本是在演我

根據全球OTT收視排名網站Flix Patrol顯示，皮克斯原創動畫影集《勝與敗》再創收視佳績，榮登Disney+全球排行冠軍！這部影集講述兒時的青澀迷惘，也展現了長大後的故作堅強，各種超真實心境讓網友笑稱簡直是「I人的內耗大全」。每集總有令人共鳴滿滿、直擊心靈的深刻感觸，而這樣的強大威力其實是因為許多內容都是真實故事改編。

皮克斯用看似輕鬆有趣的動畫小品，道盡人生中不那麼光鮮亮麗的各個角落。然而也正因如此，《勝與敗》能帶給觀眾滿滿的勇氣，讓每個人直面不完美的自己。編劇邁克爾耶茨在訪談中表示，自己來自單親家庭，由母親獨力將他拉拔長大。因此，《勝與敗》中有一位超人媽媽——凡妮莎，她邊工作邊獨力扶養兩個小孩，即使白天面試碰壁、半夜開計程車養家，隔天卻總能撐起滿滿的笑容來面對孩子。「我真的很想展示自己生活中的經歷，而這些經歷在過去的動畫中通常看不到」，這或許就是《勝與敗》的獨特魔力之一。

在最新集數中，年幼而渴望友情的「艾拉」誤交損友，陷入友情與道德的天人交戰；缺乏安全感的「祐文」因吃醋而與女友賭氣，明明內心無比痛苦卻不願道歉。這兩集的幕後製作也有許多巧思，「艾拉」是一名愛做白日夢的五歲男孩，劇中使用2D塗鴉畫面呈現他的幻想世界，動畫總監吉妮桑托斯表示，希望讓2D風格看起來像艾拉的畫作，並以鬆散、不同粗細的線條呈現孩子塗鴉的樣子，「這一集真的讓你沉浸在艾拉的想像世界中」。

此外，《勝與敗》也請來《鋼鐵人》、《權力遊戲》的作曲家拉敏賈瓦帝來製作配樂，甚至幫每個角色都創建了各自的播放清單，像「祐文」的配樂特色為重金屬吉他，藉此反映他因不安而過度自信的性格。製作團隊也透露，在作品大結局中將會把這些配樂主題巧妙地融合在一起，形成一個完整的音樂篇章。

《勝與敗》不只是孩童、青少年的療癒心靈雞湯，更是大人也會超有共鳴的「烏骨雞湯」系動畫。除了青春期的焦慮迷惘，更寫實道出都市男女的愛情百態、職場媽媽的分身乏術、成長過程中磕絆後再度站起來的勇氣，絕對是今年不可錯過的年度影集！

皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》已於Disney+獨家上線，並於每週三持續更新最新集數。若想觀賞更多皮克斯、迪士尼強檔作品，歡迎參閱Disney+2025年高級年費方案「快閃限時優惠」註1，即日起至3月31日下午 2時59分止，消費者將以下殺近半價的優惠價格輕鬆享受Disney+ 所有熱門強檔電影與影集。立即了解 👉Disney+ 快閃限時優惠