《男孩．賽車．性醜聞》狂飆的青春 卻撞上不能說的秘密

★ 阿莫里・富榭首度登大銀幕，與賽義德・阿拉米攜手演繹青春成長的掙扎與迷惘

★ 2024坎城國際影展影評人週大獎強勢提名，更獲金攝影機獎及酷兒金棕櫚獎提名殊榮

★ 世界首映口碑沸騰、國際盛讚，道出有口難言的私密情感，溫柔慢述當代青少年成長的殘酷濫觴

《男孩．賽車．性醜聞》(Block Pass)故事講述，威利和喬喬從小就是形影不離的好朋友，他們共同的愛好是越野摩托車，並且渴望離開他們的小鎮。威利努力在對這項運動的熱愛和母親對他的學業期望之間取得平衡，而喬喬的父親和教練則將他逼到了極限，兩人先前都是青少年摩托車技競技冠軍，他們認為最後一場豁出去的比賽有機會重溫他們的輝煌戰績。一天晚上，威利偶然發現了喬喬的秘密......

以劇集展露頭角的法國導演安托萬•舍弗里耶《男孩‧賽車‧性醜聞》是他的大銀幕處女作，首推出便入選坎城影展影評人週單元， 他在片中不僅挑戰複雜鏡位的越野摩托車戲碼，更執導新人演員合作，詮釋同儕互動高難度的細膩表演 展示了卓越的敘事能力和大膽的創作風格。

《男孩．賽車．性醜聞》故事深刻探討當代社會議題，並藉著本片將他推向國際影壇的前沿。憑藉精湛的導演技巧和敏銳的社會洞察力，安托萬•舍弗里耶已經成為新一代法國電影的領軍人物之一，未來的創作令人期待。電影3月21日(五)上映。

《男孩．賽車．性醜聞》。圖/原創娛樂

《男孩．賽車．性醜聞》。圖/原創娛樂

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《男孩．賽車．性醜聞》。圖/原創娛樂

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