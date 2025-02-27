《你家就是我家》我的弟弟想當妹妹 彩虹男孩要跨過多少道坎？

★改編自古勒茲·謝里夫（Gulraiz Sharif）暢銷小說《LISTEN UP!》

★榮獲美國康州Out Film CT 影展 最佳影片

★榮獲邁阿密Outshine影展評審團最佳劇情長片獎

★榮獲盧北克電影節 最佳電影、青年評審團獎

★榮獲挪威電影節 觀眾獎最佳影片

《你家就是我家》（Listen up!）本片改編自榮獲多項大獎的熱門小說，由作家古勒茲謝里夫（Gulraiz Sharif）著作的暢銷書《Listen up!》，由挪威裔伊朗電影導演卡維特哈尼（Kaveh Tehrani）執導，創作了一部充滿愛心、溫馨、逗趣的家庭喜劇。本片是一部充滿活力且有趣的電影，講述了15歲少年以及他幫助弟弟開始以女性「阿麗亞」身份生活的旅程，鼓勵LGBTQ族群對自我認同的探索。

《你家就是我家》。圖/聯影電影

曾橫掃「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳兒童電影、最佳新人獎2大獎的兒童成長喜劇《你家就是我家》，2月27日在台上映，試片結束時許多名人演員都狂讚許這部佳作，《破浪男女》跨性別演員Miya謝嘉宸看完電影則大力推薦「我覺得最有趣的地方是，他是從青少年有一個跨性別的孩童的家庭的視角出發，而不是全然從一個跨性別孩童，或是說成人的方向去走，所以也延伸出很多家庭的問題啊。

還有一些跨性別小孩，還有他們之間家庭的衝突，還有最後。是怎麼和解這件事情？我覺得他們的劇情算就是有一點可能，有些人不知道巴基斯坦的文化，但是劇情裡面非常的豐富，而且笑中帶淚，其實真的蠻感動的。非常非常建議所有身邊的人去來收看這部片的原因，是因為我覺得很多現在社會上很多恐懼是來自於無知，所以多一份理解其實就會少一份摩擦」。

《你家就是我家》由挪威裔伊朗導演卡維特哈尼（Kaveh Tehrani）執導，除探討LGBTQ族群對自我認同的探索，並藉兒童視角呈現西方人視角和中東人世界觀的文化差異，妙喻跨性別的多樣性，不僅口碑橫掃全球，更獲美國康州Out Film CT 影展最佳影片及榮獲邁阿密Outshine影展評審團最佳劇情長片等大獎。

挪威電影《你家就是我家》劇情講述15歲少年阿德，他和弟弟阿里坐在公園長凳上，等待暑假生活的開始。他找不到暑期工作，因為他知道名叫馬哈穆德的人去應徵，不會收到參加面試。然而，今年夏天將會有所不同。他的吉叔叔從海外來看他，他的弟弟阿里告訴了他一個秘密而發生了巨大的變化。這是一部關於居民身份、跨性別、笑笑笑喜劇。

作家、影評人吳孟樵看完此片也推薦《你家就是我家》(LISTEN UP!)同名小說改編的電影，以詼諧的手法描述巴基斯坦移民到挪威的家庭故事，溫馨笑鬧中藏著青少年的成長心事，憂慮來自絕望，那麼信心呢，可以驅走憂慮，13歲的哥哥總是被說：＃你又在尋找自我了。」弟弟生理男心理女，喜扮女裝，爸爸開計程車，媽媽全心照顧家裡，叔叔也是劇中有趣的角色，當他到挪威，也體認到異國文化的差異」

《你家就是我家》作家、影評人吳孟樵推薦。圖/聯影電影

《你家就是我家》溫暖諷刺幽默中夾雜溫暖且犀利的敘事風格，劇情歡笑不斷，橫掃多項國際大獎，這部電影原著書籍更廣受好評，市長、主教和王妃瑪麗特：「太棒了，絕對是我一生中最喜歡的書之一」。就連奧斯陸市長博根也狂讚「感人、有趣、溫暖的書」。包括王妃瑪麗特「你可以為這本書感到自豪！我向大家推薦它，這本精彩的書讓我既笑又哭！」。被譽為「溫暖且包容」的電影《你家就是我家》，2月27日起在台上映。更多消息👉聯影電影FB粉絲團

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《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》跨性別演員Miya謝嘉宸大力推薦。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影

《你家就是我家》。圖/聯影電影