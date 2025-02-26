阿姑周遊28歲美如夢露 87歲赴沖繩追憶《琉球之戀》

國家電影及視聽文化中心數位修復，兩部於1966年遠赴沖繩拍攝的經典台語片《琉球之戀》與《夕陽西下》在闊別近一甲子後，前天於第二屆「Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節」首度回到拍攝地沖繩放映，引起當地電影、文史工作者高度重視並舉辦講座討論，並認為這兩部一度被視為早已佚失的電影，是戰後美國託管沖繩時期極為珍貴的影音紀錄遺產，堪稱「幻之映畫」。

當年曾參與演出的資深演員周遊（人稱「阿姑」）亦受邀親臨影展，重返舊地並分享當年的拍攝經歷。1937年出生的周遊，不僅是台灣資深演員，更是知名電視劇製作人，對影視產業貢獻卓著。

座談會主持人沖繩台僑文化研究專家八尾祥平在介紹臺灣的「國民阿姑」時，特別強調周遊這位傳奇影人早在1960年就與沖繩結緣，曾隨台灣省文化工作隊來訪問。「可以想像，來沖繩美軍基地勞軍演出的她，美麗程度可比當年也到韓國勞軍的瑪麗蓮夢露！」此話讓向來親和力十足的阿姑，在影展中再度魅力放送，成為嬌點人物。

《琉球之戀》周遊劇照。圖/國家影視聽中心

本屆沖繩環太平洋國際電影節上週六於沖繩那霸市盛大開幕，《琉球之戀》與《夕陽西下》皆安排於週日首映，並特別舉辦一場「沖繩回歸前的電影遺產：透過幻影講述的島嶼記憶」專題講座，可見受主辦單位與當地人士重視程度。這場沖繩電影、文史專家齊聚的專題講座上，國家影視聽中心董事長褚明仁將兩部電影從原始膠卷佚失，到舊金山唐人街老戲院尋獲華語版拷貝，傳奇性的重見天日過程娓娓道來，讓全場觀眾聽得津津有味。

同時也展示影視聽中心投入修復此二片的對比影片，現場觀眾對於其中的修復成果無不驚呼連連！周遊也非常自豪地說：「在臺灣民眾還不能自由出國的戒嚴時期，我第一次出國，就是1960年5月2日受美軍司令部邀請到沖繩勞軍表演！」現場還分享當時的珍貴照片，更與「年輕的自己」興奮合影！

資深導演林福地執導的《琉球之戀》與《夕陽西下》，堪稱是台語片沒落時期找尋出路的最後一搏。兩片由台日合資，揚棄過往台語片低成本的黑白攝製，改採高成本的彩色片，並邀來台語片巨星蔡揚明與張清清分飾男女主角，遠赴沖繩取景，並以台、日、華語三種配音拷貝發行，卻仍無法挽回傳統台語片消失在時光洪流的頹勢。幸好歷經傳奇性的拷貝尋獲過程，並由國家影視聽中心數位修復後，讓我們得以看到兩片在攝影大師林贊庭的掌鏡加持，以傑出運鏡捕捉出的沖繩美麗風光。

國家影視聽中心褚明仁董事長於專題講座介紹修復對比影片。圖/國家影視聽中心

取景地點包括沖繩那霸市古蹟首里城、那霸港、濱海三重城遺跡及近郊海邊等，將上世紀60年代沖繩尚未歸還日本前的傳統街景、歌謠表演和鬥牛比賽等風俗民情，透過扣人心弦的劇情與影像紀錄，帶領觀眾一窺歷史光影。

專題講座上，沖繩著名電影與文史研究專家平良龍次特別展示他依據電影出現的拍攝景點截圖，按圖索驥找出今昔對比畫面，並感性指出：謝謝台灣影視聽中心尋獲並修復這兩部之前傳說中的「幻之映畫」，這絕對是研究戰後沖繩民風歷史極為珍貴的影像瑰寶。

國家影視聽中心褚明仁董事長、口譯、周遊女士、李朝永先生於映後座談。圖/國家影視聽中心

講座主持人八尾祥平，更感動的表示：他10年前曾親自飛來影視聽中心找尋傳說中的這兩部片，結果中心手上只有5分鐘的殘片。如今終有機會看到兩部完整作品到沖繩「回家」放映，令他想到此就十分激動。尤其這回聽到周遊與褚明仁董事長分享的電影拍攝背景故事，更是一頁由庶民電影史看台灣從戒嚴到民主化開放的縮影。

沖繩環太平洋國際電影節聚焦於環太平洋區域電影，今年更關注同為亞熱帶島嶼的臺灣與沖繩之間的地理與歷史依存關係，除特別放映的《琉球之戀》與《夕陽西下》外，開幕片更邀得台灣新銳導演胡皓翔的紀錄片《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》，重新探討154年前，一場台灣原住民與琉球船員衝突所引發的「牡丹社事件」。更多相關資訊👉 國家電影及視聽文化中心官網 🎬 沖繩環太平洋國際電影節官網

左起：李朝永先生、周遊女士、本屆競賽評審團員（日本作曲家、導演，曾參與侯孝賢電影《海上花》、《千禧曼波》配樂）半野喜弘、國家影視聽中心褚明仁董事長於開幕晚宴。圖/國家影視聽中心

國家影視聽中心褚明仁董事長、周遊女士、李朝永先生於「Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節」開幕晚宴。圖/國家影視聽中心

專題講座與談人電影史研究者平良竜次、八尾祥平先生、國家影視聽中心褚明仁董事長、周遊女士、李朝永先生。圖/國家影視聽中心

沖繩環太電影節提供：沖繩環太平洋國際電影節主視覺