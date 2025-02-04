《漂白》碎屍案開局吸睛 警察智商漏洞百出

《漂白》作者陳枰，是一部根據真實社會案件創作的驚悚小說，2022年3月由作家出版社出版。

小說融合懸疑、刑偵、犯罪與心理學元素，以縝密的布局揭露人性的黑暗與罪惡。情節驚心動魄，令人膽戰心驚，被譽為中國版《沉默的羔羊》。

故事講述，雪城冬季異常寒冷，一宗慘絕人寰的分屍案震驚全城，刑警隊長彭兆林心有自責——十年前，他與嫌犯鄧立鋼擦肩而過，未能識破其罪行，導致兇徒逃脫。鄧立鋼與同夥多次綁架、勒索並殺害夜店女郎，重案組追捕無果，最終集團消失，透過非法手段洗白身份。彭兆林內心未曾平靜，夢中總是聽見女孩的淒厲哭聲。直到某日，一條微小線索揭開懸案，彭兆林再度踏上緝兇之路。

《漂白》。圖/擷取自微博

《漂白》電視劇

《漂白》根據陳枰創作的同名小說改編。由郭京飛、王千源、趙今麥領銜主演，任重、王佳佳、宗俊濤、張歆藝等出演的刑偵懸疑劇。2025年1月17日播出。

2002年，雪城發生一起殘忍的殺人碎屍案，「犯罪四人組」鄧立鋼（王千源 飾）、石畢（任重 飾）、宋紅玉（王佳佳 飾）、吉大順（宗俊濤 飾）逃之夭夭，刑警隊長彭兆林（郭京飛 飾）開啟艱難的追兇之路。鄧立鋼等人專挑女性下手，作案手法殘忍且反偵查意識強。2003年差點被犯罪四人組殺害的甄珍（趙今麥 飾），死裡逃生後成為警校學員。她與彭兆林攜手逐漸揭開真相，終於在2011年將「漂白」身分的犯罪四人組繩之以法。

《漂白》。圖/擷取自微博

「哈爾濱絞肉機碎屍案」真實改編

《漂白》是一部噱頭十足的猛劇。劇情取材自真實發生的「哈爾濱絞肉機碎屍案」（又稱「楊樹彬團夥911殺人碎屍案」）。

2002年9月11日，吉林市某小區的下水道發出異常惡臭，居民發現後請人處理，卻意外撈出了大量人肉，這驚悚的發現引起了警方的迅速介入。隨後，在一個出租屋內，警方發現了兩具未處理的女屍，揭開了「哈爾濱絞肉機案」的序幕。

此時，四名嫌犯在案件爆發後逃亡，警方成立專案組並懸賞五十萬追緝，但十年來這些罪犯依然未被捕獲，造成多名女性陪侍遇害。該團夥由三名男性和一名女性組成，作案手法殘忍，涉及強姦、勒索、搶劫、殺人分屍等駭人聽聞的罪行。更駭人的是，這群罪犯成功「漂白」身份，改名換姓，輾轉於哈爾濱、吉林、山西、嘉興、深圳等地，直到十年後才落網。

《漂白》。圖/擷取自微博

《漂白》噱頭十足，情節漏洞百出

由於案件本身的驚悚程度，《漂白》從一開始便打出「大尺度」的標籤。

首集便直擊碎屍案現場，充滿強烈視覺衝擊的犯罪元素：下水道被掏出來的頭髮和手指頭、血跡斑斑的菜刀與案板、藏在高壓鍋中的人頭、廁所角落的絞肉機……這些層層遞進的場面，不僅迅速拉高了觀眾的緊張感，也直觀呈現出兇犯的冷血與殘暴。這些元素符合美劇重口味懸疑劇的愛好者。

《漂白》的故事在開篇確實展現了驚悚尺度，但後續情節卻漏洞百出。與傳統刑偵劇不同，本劇採用了全知視角，開場便直接揭露了四名兇犯的身份——「肉聯廠F4」。劇中極力塑造犯罪集團的強大與殘暴，卻刻意削弱警方的能力，導致角色智商嚴重下降，影響了整體劇情的可信度與懸疑感。

例如，當警方在居民樓下水道發現碎屍塊時，竟未封鎖整棟大樓，甚至未對進出居民進行嚴格盤查，導致鄧立鋼等人輕易逃脫，毫無阻礙地揚長而去。更離譜的是，後續警方查車時，原本已攔下嫌犯的車輛，結果連仔細檢查都沒有就直接放行，讓兇手再次溜之大吉。還有一場追逐戲更是讓觀眾直呼「降智」，兩名警察駕駛小車試圖攔截嫌犯駕駛的大車，卻未採取任何有效手段，導致嫌犯輕易逃脫，讓彈幕充滿了對警方辦案能力的吐槽與質疑。

然而，儘管劇情上存在問題，演員的表現卻值得稱讚。郭京飛、王千源等主演的演技可圈可點，他們能夠將人物的內心掙扎與情感衝突刻畫得淋漓盡致，為劇情增添不少看點。此外，劇情的氛圍塑造也相對到位。劇中的緊張懸疑氛圍、驚悚的場景設計，以及音效、攝影等方面的處理，都讓觀眾感受到了一種濃厚的黑暗與壓迫感。

《漂白》。圖/擷取自微博

《漂白》。圖/擷取自微博

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《漂白》。圖/擷取自微博

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