《繼承風暴》有其父必有其子 巴黎時尚大師的宿命枷鎖
★《家戰》導演 札維耶勒葛洪 暗黑驚悚最新力作
★《愛瘋狂》影帝 馬可安德烈哥羅丁 生涯演技代表作
★ 2023 聖塞巴斯提安國際影展 競賽片
★ 第48屆 香港國際電影節 影評盛讚
《繼承風暴》(The Successor)故事講述，宛如希臘神話裡的螺旋迷宮，一場別出心裁的時裝秀揭開序幕，剛接任巴黎高級時裝品牌藝術總監的艾利亞斯，瞬間成為時尚圈的天之驕子。正當才氣縱橫、萬眾矚目之際，卻引來暗喻般的不明胸痛。不久，便傳來父親的死訊，被迫返回魁北克老家為疏離的父親處理後事、安排葬禮的他，竟意外發現父親深藏多年的駭人秘密⋯⋯。2月14日上映。
繼《家戰》在威尼斯影展拿下最佳導演、最佳首部電影，並橫掃法國凱薩獎最佳影片等多項大獎後，導演札維耶勒葛洪演而優則導睽違六年再次出手，改編法國作家亞歷山大波斯特小說，攜手《愛瘋狂》加拿大影帝馬可安德烈哥羅丁，延續《家戰》對父權暗黑暴力的探索，再度展現其犀利高超的編導功力，融合黑色、懸疑、驚悚等元素，透過血脈相承的宿命意象，層層旋入男性心理黑洞，釀成一則現代悲劇神話。
本片導演是演而優則導的札維耶勒葛洪（Xavier Legrand），跨足編劇及導演前已是法國知名演員，並參與戲劇、電影和電視等多個領域的演出。2017年首部編導長片《家戰》以現代家庭的婚姻、親情與爭奪監護權議題一戰成名，榮獲第74屆威尼斯影展「最佳導演銀獅獎」和「最佳首部電影未來之獅獎」，亦獲得法國凱薩獎最佳影片、最佳原創劇本及最佳女主角等多項大獎。
睽違六年再執導演筒，改編法國作家亞歷山大波斯特小說，延續《家戰》對父權暴力的控訴，再次融合懸疑、驚悚等元素，以疏離的父子關係為引，透過血脈傳承的宿命，進而揭露不可告人的暗黑秘密。
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