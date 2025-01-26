《嘻蓋骨男孩》從街頭到世界舞台 龐克嘻哈重燃愛爾蘭文化自豪

被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（BAFTA）近日公布入圍名單，電影《嘻蓋骨男孩》（KNEECAP）提名6項大獎，入圍獎項包括傑出英國電影、傑出英國編劇導演處女作、最佳原創劇本、最佳非英語電影、最佳選角、最佳剪輯，本片由臺灣發行商聯影電影發行，2025年在台上映。

愛爾蘭奧斯卡最佳國際電影代表《嘻蓋骨男孩》不僅入圍奧斯卡最佳國際影片15 強名單內，同時還以「Sick in the Head」入圍奧斯卡最佳原創歌曲，屢屢在國際影展間大放異彩，近日也榮獲愛爾蘭電影電視學院獎（IFTA） 17 項提名，還獲得了棕櫚泉國際影展享有盛譽的國際影評人獎、最佳國際長片男演員獎，該獎項由「嘻蓋骨」（Kneecap）三位演員共同獲得。

《嘻蓋骨男孩》奧斯卡愛爾蘭代表BN。圖/聯影電影

《嘻蓋骨男孩》於日舞影展首映時佳評如潮，即榮獲NEXT先鋒獎。本片在倫敦日舞影展、卡羅維瓦利影展、塔林黑夜影展、翠貝卡影展、西南偏南影展等各大影展上俘獲廣大影迷的心。除此之外，本片同樣也是戈爾韋影展的開幕片，引起了愛爾蘭觀眾的許多共鳴，並獲得了包括觀眾獎在內的三個獎項。

除此之外，本片榮膺英國獨立電影獎（BIFA）七項大獎，包括最佳英國獨立電影、最佳處女作編劇、最佳聯合主演、最佳演員、最佳剪輯、最佳原創音樂和最佳音樂監督。本片也是影評人票選呼聲很高的最佳外語片的候選影片。

《嘻蓋骨男孩》。圖/聯影電影

《嘻蓋骨男孩》故事背景講述 2019 年的西貝爾法斯特，命運將貝爾法斯特的學校老師 JJ 帶入了 另為兩位成員Naoise 和 Liam Óg 的軌道，一場前所未有的嘻哈表演上，這三人用他們的母語愛爾蘭語表演嘻哈，創造了自己的愛爾蘭龐克嘻哈流派，將愛爾蘭語和英語結合成激動人心的能量。

他們的創作和表演，重新詮釋了嘻哈作為一種植根於社區的創造性和文化力量。最終，「嘻蓋骨」（Kneecap）成為了拯救母語的民權運動的領袖，顛覆了人們對語言和地點的先入之見，並帶領大批年輕追隨者復興文化並激發他們的興趣。

《嘻蓋骨男孩》。圖/聯影電影

值得一提的是，除了「嘻蓋骨」（Kneecap）樂團成員們本尊親自演出自傳電影是本片一大特色外，還請來威尼斯影帝麥可法斯賓達演出也是本片一大看點，他先前演出史提夫麥昆所導的《飢餓》，詮釋知名的愛爾蘭絕食運動領導者巴比桑茲而大獲各界好評，替他奪得倫敦影評人協會及英國獨立電影獎的最佳男主角獎。這次他在《嘻蓋骨男孩》跨刀參演民族自由鬥士，同樣精彩可期，台灣影迷將可在大銀幕觀賞「萬磁王」的風采。

2025年在台上映的電影《嘻蓋骨男孩》由台灣發行商聯影電影發行，預售票即將於博客來售票網和聯影蝦皮賣場同步熱賣，更多上映消息請鎖定👉聯影電影FB粉絲團

《嘻蓋骨男孩》。圖/聯影電影

《嘻蓋骨男孩》奧斯卡入圍配樂。圖/聯影電影

《嘻蓋骨男孩》原文海報。圖/聯影電影

《嘻蓋骨男孩》英國電影學院獎6項大獎入圍。圖/聯影電影