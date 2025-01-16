《烈火救援》火場搏命 敬邀消防員專屬場免費觀影

🔹創造票房逆轉奇蹟，登上韓國電影年度TOP5

🔹改編自韓國史上最重大火災真實事件

🔹為韓國消防改革帶來巨大的影響

🔹《好醫生》#周元 X《犯罪都市3》#李浚赫 精彩共演

影響韓國消防改革、翻轉韓國消防法、震撼真實故事改編的《烈火救援》（Firefighters）將於1月29日大年初一全台上映，改編自2001年3月4日清晨3點47分發生的首爾弘濟洞火災事件，這是韓國史上最重大火災真實事件！電影中消防員為了救援踏入火場，無懼生死衝鋒陷陣，而現實生活中也有一群救火英雄們時時刻刻衝入火場救援保護人民。

為了感佩台灣辛苦的消防員們，以及迎接1月19日即將到來的消防節，電影公司車庫娛樂與全台最大電影社群MAGIC HOUR將從1月17日至1月23日一連舉辦為期一週的搶先口碑場，敬邀消防員們免費進電影院搶先觀看這部創造韓國票房逆轉奇蹟的《烈火救援》，除了消防員可免費參加外，另外還可攜伴一位一同觀影。

《烈火救援》敬邀消防員們免費進電影院搶先觀看。圖/車庫娛樂

《烈火救援》是由韓國史上最重大火災真實事件改編，這場災難永久翻轉了韓國的消防法規，不僅成為改善消防裝備與指揮系統的轉捩點，更為韓國消防改革帶來巨大的影響。因電影進而影響社會的電影不甚枚舉，包含《希望：為愛重生》、《正義辯護人》、《熔爐》，顯示了電影不只是娛樂，更能打動人心、影響社會、甚至改變世界，講述真實消防員冒命救援的《烈火救援》也引起高度的關注與口碑。

《烈火救援》將於1月17日至1月23日為期一週，每天於台北樂聲影城舉辦搶先口碑場，主辦方敬邀台灣消防員們，只要持有消防人員服務證、義勇消防人員服務證、民防團隊災害防救團體及災害防救志願組織救災識別證任一證件，即可入場免費觀賞，並可免費攜伴一位一同觀影。各場次座位額滿為止。

《烈火救援》。圖/車庫娛樂

《烈火救援》由《好醫生》周元、《哭聲》郭到元、《梨泰院CLASS》劉宰明、《詭憶》李裕英、《犯罪都市4》金珉才、《辣手警探2》吳大煥、《犯罪都市3》李浚赫、《媽媽朋友的兒子》張榮男精彩共演！

周元透露拍完本作後，會在家中和車上放滅火器，還準備了能打破車窗的道具。周元透露自己會那麼小心翼翼，可能還遺傳自母親，他說母親只要搭船的話，不論有其他再好的位子，她仍會坐在離救生衣或救生艇最近的地方。真實事件改編鉅獻《烈火救援》1月29日（五）在臺上映！

《烈火救援》。圖/車庫娛樂

《烈火救援》。圖/車庫娛樂

《烈火救援》。圖/車庫娛樂