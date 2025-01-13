2024微博之夜得獎名單：趙麗穎榮膺QUEEN，沈騰加冕KING

2025年1月11日，「2024微博之夜」於北京圓滿落幕，各界大咖齊聚一堂，共襄盛舉。從20年前的「新浪網2003年度十大新聞評選」，到今天成為盤點中國全領域大事件的年度重磅盛典，微博之夜的發展見證了時代的變遷與平台的進化。

微博：數據背後的影響力

根據官方數據顯示，微博目前擁有1.1萬明星入駐，月活用戶達5.87億，平均日活高達2.57億。作為文娛作品宣發的首選平台，微博以其裂變式的傳播特性，成為社會話題討論的重要公共場域，為優秀作品和創作者提供了最大化觸達受眾的機會，也讓其社會價值與影響力持續發酵。

20年積澱，打造年度風向標

微博之夜不僅是一場匯聚精華的年度回顧，更被業界視為價值風向標。每年從數百上千的候選中精準捕捉最具影響力的作品與創作者，彰顯了其權威性與公信力。這一切源於微博之夜20年的沉澱與成長，亦見證了它如何從一個網絡評選活動，蛻變為中國文化、社會多元價值的縮影。

微博的生態價值：聯結與表達

微博的吸引力在於其即時性、公開性與互動性的獨特結合。不論是明星、名人，還是普通用戶，微博都提供了一個分享生活、表達觀點的平臺。它將個人的自我表達與平台的社交互動與內容分發功能有機結合，成為中文網絡最重要的社群媒體之一。這種開放與聯結，正是微博20年來持續吸引多元用戶、推動話題與影響力發酵的核心所在。

🏆2024微博之夜得獎名單🏆

💥微博年度文化影響力人物：李子柒

💥微博年度公益口碑人物：十個勤天

💥微博年度運動精神人物：倪夏蓮、張博恆、周冠、汪順、鄭思維、黃雅瓊

💥微博年度影響力運動人物：王楚欽

💥微博年度實力運動團隊：中國游泳隊

💥微博年度最佳運動員：樊振東

💥微博年度卓越表現運動團隊：中國藝術體操隊

💥微博年度體育人物：馬龍

💥微博年度榜樣運動團隊：中國國家乒乓球隊

💥微博年度新勢力演員：陳昊宇、李雪琴、盧昱曉、邱天、莊達菲

💥微博年度突破演員：丞磊、李蘭迪、林一、王子奇、祝緒丹

💥微博年度熱度演員：白鹿、劉宇寧、羅雲熙、王鶴棣

💥微博年度拿雲飛躍音樂人：黃子弘凡、劉宇、宋雨琦、希林娜依高、周震南

💥微博年度青雲飛躍演員：侯明昊、李昀銳、王星越、曾舜晞

💥微博年度舞台表現力音樂人：阿雲嘎、工藤靜香、OneRepublic、薛凱琪、雅MIYAVI

💥微博年度閃耀演員：陳都靈、李一桐、呂愛惠Baifern、孟子義、宋軼事

💥微博年度表現力演員：陳哲遠、劉浩存、田曦薇、張新成、張婧儀

💥微博年度矚目演員：丁禹兮、關曉彤、于適、張凌赫

💥微博年度魅力演員：范丞丞、金晨、劉雅瑟、魏大勳

💥微博年度先鋒表現力影人：邵藝輝、尹麗川、應蘿佳、游雪穎

💥微博年度演出：烏鎮戲劇節、音樂劇《大江東去》、音樂劇《揚名立萬》、音樂劇《受到召喚·敦煌》

💥微博年度綜藝：《奔跑吧12》、《歌手2024》、《喜劇之王單口季》、《現在就出發2》

💥微博年度實力演員：黃覺、林保怡、潘粵明、佟大為、王驍

💥微博年度熱度歌手：汪蘇瀧

💥微博年度實力歌手：楊丞琳

💥微博年度全能音樂人：于文文

💥微博年度魅力歌手：袁亞維

💥微博年度流行歌手：張碧晨

💥微博年度質感演員：高葉、李沁、張鈞甯、鍾楚曦

💥微博年度影響力組合：時代少年團

💥微博年度國際古典音樂人：郎朗

💥微博年度最佳男歌手：李榮浩

💥微博年度號召力歌手：王源

💥微博年度內地歌手：周深

💥微博年度品質演員：白敬亭、井柏然、林更新、吳磊

🎬微博年度劇集：《邊水往事》、《我是刑警》、《小巷人家》、《慶餘年第二季》

🎬微博年度電影：《第二十條》、《抓娃娃》、《志願軍:存亡之戰》

💥微博年度號召力演員：檀健次、虞書欣

💥微博年度榜樣演員：倪妮、辛芷蕾

💥微博年度優秀演員：任嘉倫、佟麗婭

💥微博年度國民喜愛演員：李現、楊紫

💥微博年度矚目影人：黃軒、王俊凱、文牧野

💥微博年度受歡迎影人：柯汶利、王一博、王寶強

💥微博年度卓越影人：黃曉明、姚晨、閔妮

🎬微博最受期待春節檔電影：《熊出沒·重啟未來》《哪吒之魔童鬧海》《封神第二部：戰火西岐》《唐探1900》《射鵰英雄傳:俠之大者》

💥微博年度影響力演員：馬麗、宋佳、肖戰、張若昀

💥微博國際影響力演員：李冰冰、湯唯

💥微博國際影響力音樂人：李宇春

💥微博國際影響力導演：張藝謀

🏆微博KING：沈騰

🏆微博QUEEN：趙麗穎

⚡微博年度影響力事件：

➤嫦娥六號：事件榮譽代表史偉，陳向東。

➤福建艦首次海試：事件榮譽代表唐輝。

➤全民反詐在行動：事件榮譽代表賈亞輝。

➤餘華英案受害者與家人團聚：事件榮譽代表楊姐花。

⚡微博年度創新突破影響力事件：

➤黑神話悟空：事件榮譽代表餘由是。

➤HarmonyOS NEXT原生鴻蒙作業系統：事件榮譽代表黃翮。

⚡微博年度影響力電競選手：

➤2024王者榮耀賽事：一諾徐必成，無畏楊濤。

➤2024英雄聯盟賽事：Bin陳澤彬，JackeyLove喻文波。

➤2024和平菁英賽事：33Svan鐘鴻森，傘兵Paraboy朱伯丞。

2024微博之夜榮譽名單。圖/擷取自微博

2024微博之夜全陣容集結。圖/擷取自微博

2024微博之夜全陣容集結。圖/擷取自微博