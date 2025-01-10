《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬開年除魔 特製銀箔收藏卡等你來拿

2025年過年期間就要看《黑祭司2：闇黑修女》（The Priests 2 : Dark Nuns）！《黑祭司2：闇黑修女》是打破當年韓國神祕恐怖電影《黑祭司》的續集，同時是宋慧喬醞釀10年萬中選一，再度接演的電影作品，看得出來她對於《黑祭司2：闇黑修女》有相當大的野心，《黑祭司2：闇黑修女》勢必將成為宋慧喬繼《黑暗榮耀》後再創生涯的代表作。《黑祭司2：闇黑修女》神秘驚悚的氣氛營造，讓不禁讓人想起2024年2月上映的話題驚悚之作《破墓》，同樣在當時也造成不少轟動話題，並締造許多票房紀錄，同樣劇情、卡司、幕後團隊堅強的《黑祭司2：闇黑修女》將接棒《破墓》再造創話題高峰。

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《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》演員集結《黑暗榮耀》宋慧喬、《黑道律師文森佐》全余贇、《Sweet Home》李陣郁、《逃出摩加迪休》許峻豪、《雖然不是英雄》文友辰等實力派演員精彩共演！故事敘述尤尼亞修女（宋慧喬 飾）確信隱身於少年熙俊（文友辰 飾）體內的惡靈是「12形象」中的其中一個，尤尼亞為了拯救熙俊，還請求修女米凱拉（全余贇 飾）的協助，兩名修女為了拯救熙俊而不擇手段地執行危險的驅魔儀式。

飾演修女的宋慧喬表示：「在情感和身體方面，驅魔場面是最辛苦的，我也因此做了很多惡夢！」而她的演出，也受到導演權洫載力讚：「作為尤尼亞修女，宋慧喬的每一句台詞、每一個表情、每一個眼神，她的臉本身在電影中成為了一種強烈的說故事手法，創造了許多閃耀的瞬間。」 宋慧喬也說道：「我只想著尤尼亞修女，整整三個月都以這個角色的身份生活。」完全可以看出宋慧喬完全融入了這個角色。

另一位是演修女的全余贇提到第一次穿修女服的感想，她表示：「這是我第一次穿修女服，穿上的瞬間就感受到那股責任感，同時也很意外原來修女服比想像中輕便。雖然外在看起來很沉重，但行動起來其實很方便。」神秘驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》1月24日（五）在臺上映！

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂