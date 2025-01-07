1月8部小說改編古裝劇：楊紫《國色芳華》白鹿《白月梵星》陳都靈《貴女》三株競艷

2025年1月的古裝劇將迎來一場小說改編的視覺盛宴，多部備受期待的小說改編劇集播出。《千朵桃花一世開》展現仙俠愛戀的癡纏動人，《國色芳華》勾勒繁華盛世的唐朝傳奇，《白月梵星》帶領觀眾踏上除妖降魔的奇異之旅。此外，《凡人修仙傳》、《貴女》、《念無雙》、《仙台有樹》、《藏海傳》等陸劇類型多元，涵蓋愛情、奇幻、玄幻與權謀，各具亮點。

📺《千朵桃花一世開》

作品類型：古裝劇、仙俠、愛情

領銜主演：張彬彬、孫珍妮

劇情簡介：改編自火星女頻的同名小說，作者隨宇而安。講述了清高持重的擁雪城少城主謝雪臣與嫵媚撩人的暗域聖女暮懸鈴三個身份下的愛戀癡纏、逆天改命的故事。

《千朵桃花一世開》。圖/截取自微博

📺《國色芳華》

作品類型：古裝劇、傳奇

領銜主演：楊紫、李現

劇情簡介：改編自起點中文網連載的同名小說，作者意千重。講述了擅長培育牡丹的百花匠人何惟芳掙脫逆境，奔走行商，並在途中邂逅雅冠長安、養晦酬國的投資人蔣長揚，終達濟民救世、幫扶天下，兩人攜手譜寫繁華盛世的大唐傳奇的故事。

《國色芳華》。圖/截取自微博

📺《白月梵星》

作品類型：古裝劇、仙俠、愛情

領銜主演：白鹿、敖瑞鵬

劇情簡介：改編自星零創作的小說《白爍上神》。講述了凡人少女白爍在尋仙報恩途中意外結識妖族大神梵樾，二人不打不相識，由此踏上結伴而行的奇異之旅，一路攜手除妖降魔的故事。

《白月梵星》。圖/截取自微博

📺《凡人修仙傳》

作品類型：古裝、奇幻

領銜主演：楊洋、金晨

劇情簡介：改編起點中文網路連載的網路小說，作者忘語。講述了一個普通的山村窮小子，偶然之下，跨入到一個江湖小門派，雖然資質平庸，但依靠自身努力和合理算計最後修煉成仙的故事。該作是「凡人流」開創性文本。作品亦改編成同名電視動畫。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

📺《貴女》

作品類型：古裝劇、愛情

領銜主演：陳都靈、辛雲來

劇情簡介：該劇改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》，講述了從小被棄養的莊寒雁，輾轉重回莊家，引起了大理寺少卿傅雲夕的注意，倆人在互相試探周旋的過程中愛上彼此，在聯手揭穿了莊家家長莊仕洋的偽善面目後，終成眷情侶的故事。

《貴女》。圖/截取自微博

📺《念無雙》

作品類型：古裝劇、玄幻、愛情

領銜主演：唐嫣、劉學義

劇情簡介：改編自十四郎的小說《天下無雙》。講述了為取回神界的寶物，神女無雙下凡刺殺有狐族大祭司源仲，但無雙發現事情另有隱情，在調查的過程中兩人相愛，並攜手拯救了世界的故事。

《念無雙》。圖/截取自微博

📺《仙台有樹》

作品類型：古裝劇、仙俠、愛情

領銜主演：鄧為、向涵之

劇情簡介：此劇改編自晉江文學城的同名小說，作者狂上加狂。講述了仙修奇才蘇易水在十八年前被師父沐清歌改變天命，沐清歌也為此背負污名死去。十八年後，沐清歌化為薛冉冉，而已繼任西山派掌門的蘇易水將體弱瀕死的冉冉收入門下，師徒身份互換發生了一系列的故事。

《仙台有樹》。圖/截取自微博

📺《藏海傳》

作品類型：古裝劇、權謀

領銜主演：肖戰、張婧儀

劇情簡介：此劇改編自雪滿梁園的同名小說，講述了親歷滿門覆滅之禍的大雍國欽天監監正之子。在十年後化名「藏海」重返京城，憑藉著多年學習的營造技藝和縱橫之術，智博姦佞，揭破陰謀，攜手摯愛朋友守衛國家的故事。

《藏海傳》。圖/截取自微博

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