《真的好想贏一場》影帝宋康昊x韓國排球女帝金軟景 共組最強聯盟

熱血動人鉅獻《真的好想贏1場》（One Win）由《我只是個計程車司機》宋康昊攜手《魔鬼對決》朴正民精彩共演，《變身機長》曹政奭、韓國排球女帝金軟景驚喜演出。

《真的好想贏1場》故事描述排球選手出身的排球教練宇振（宋康昊 飾），在人生谷底的他，答應擔任即將被解散的女子職業排球隊的教練，球隊老闆（朴正民 飾）表示，只要拿到一次勝利，就會隨機給100位球迷共20億韓元的獎金，對宇振來說這不僅是取得球隊的一勝，而是人生、家庭、職涯…的勝利，球賽獲勝送獎金不僅存在電影情節中，而是將真實上演，與電影情節呼應，電影公司也祭出《真的好想贏一場》只要贏１次，就隨機送出100萬現金給觀眾！大家看電影之餘又有機會拿獎金，讓影迷們體驗看電影的最高享受！

《真的好想贏1場》宋康昊。圖/車庫娛樂

在台灣上映期間，只要拿到１次全台票房冠軍，MAGIC HOUR隨機送台灣觀眾百萬獎金！

《真的好想贏一場》電影中宋康昊與帶領的排球隊為了爭取一勝的精神令人動容，為讓大家感切身感受，奪取一勝的狂熱，電影特別推出「拿1勝，送100萬台幣」活動，只要看《真的好想贏一場》就隨機送百萬獎金給觀眾，在電影《真的好想贏1場》在台灣上映期間，只要拿到１次全台票房冠軍，無論是1個月、1週、還是1天，只要贏1次、拿到1次全台票房冠軍，MAGIC HOUR將隨機抽選10位影迷，共發出100萬台幣的冠軍獎金，看越多次中獎機會越大！只要曾在MAGIC HOUR購買過《真的好想贏1場》電影票，都有機會得獎。詳情活動資訊請上MAGIC HOUR。

《真的好想贏1場》宋康昊感謝《變身機長》曹政奭扮演敵隊教練：讓我獲得不少力量。圖/車庫娛樂

「坎城影帝」宋康昊在《真的好想贏1場》中飾演接任沒有希望的職業排球隊「粉紅風暴」的教練，宋康昊表示，「我本身就是排球運動的粉絲，排球那種自信的魅力吸引了我，同時這是『韓國首部排球電影』的題材，也讓我想挑戰一下。」宋康昊也表達對於此作品的喜愛，「我們的作品並不是講述成功或明星誕生的故事，而是反映了即使充滿熱情卻難以克服現實的情況。

那些總是沉浸在失敗意識中的人們逐漸受到刺激的場景，彷彿是在照鏡子一般。劇中金宇振雖然責罵隊員，但感覺更像是在責備自己，這讓我心中更加激動。這是一部教練和隊員們共同成長的電影，因此我更喜歡這部作品。」熱血動人鉅獻《真的好想贏1場》本週五1月3日在臺上映！

排球粉絲宋康昊開心接演《真的好想贏1場》 心中感到激動。圖/車庫娛樂

「韓國排球女帝」金軟景驚喜參演對臺詞有野心 影帝宋康昊也皮皮挫？！

「韓國排球女帝」金軟景這次特地驚喜參演《真的好想贏1場》，宋康昊也透露和金軟景合作的感想，他表示：「拍攝期間金軟景選手真的很忙，但幸好金軟景選手很乾脆地決定要參演！金軟景選手在拍攝時，我就在一旁看著她，覺得她散發出凶狠的神力，這和在電視上看到的很不一樣，在現場能感受到她那令人畏懼的超強活力！」

《真的好想贏1場》導演申淵植也透露當時電影拍攝期間和排球賽季重疊，原本很不好意思向金軟景選手提出請求，因此很小心翼翼地詢問她是否能參演《真的好想贏1場》，導演笑說：「聽說金軟景選手拍攝結束後，還透露自己對於臺詞也滿有野心的呢！」

另外，韓國前國家女排選手韓有美在本作中也有精彩的演出，宋康昊表示：「韓有美選手親自帶領其他演員展開排球集訓，也訓練大家的專注力。參加集訓的演員都說很累，但看過電影後就知道那樣的訓練很有效果，大家都表現得很好！」

《真的好想贏1場》宋康昊大讚《地獄公使》朴正民「很奇怪」？！圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》宋康昊大讚《地獄公使》朴正民「很奇怪」？！

在《真的好想贏1場》中飾演球團老闆的朴正民，先前就曾表示能和宋康昊共演本作是夢想成真，而宋康昊也透露自己之前就是朴正民的粉絲，他說：「朴正民演員不論飾演什麼樣的角色，都以自己的方式去解析、表現，因此獲得許多觀眾的喜愛，是位擁有奇特力量的演員！」宋康昊覺得朴正民真的是個很「奇怪的」演員，他說：「這裡說的『奇怪』是好的意思，拍攝時曾心想，若《真的好想贏1場》中也盛載了他所散發出的奇特力量，那應該也能突顯出本作的獨到之處吧，我帶著這樣的心情很愉快地參演這部作品！」

此外，曾和宋康昊合作過電影《觀相大師：滅王風暴》、《毒梟》的曹政奭，這次在《真的好想贏1場》中驚喜飾演敵隊教練，這也是兩人多年再次共演的作品，宋康昊透露曹政奭會驚喜參演《真的好想贏1場》的原因，他表示：「曹政奭演員和我和導演都很熟，因此他很乾脆地就答應要參演了，能再和他合作真的很開心，他果然又展現十分生動的演技，讓我獲得不少力量！」熱血動人鉅獻《真的好想贏1場》電影1月3日(五)在臺上映！

《真的好想贏1場》曹政奭睽違多年再次和宋康昊共演。圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》宋康昊在本作中飾演一名魯蛇教練。圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》。圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》。圖/車庫娛樂