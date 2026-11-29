在地人所熟知的八卦山 ，古有「定寨望洋」的美名，亦曾在清代道光年間的《彰化 縣志》中，被譽為彰化八景之一，係指在八卦山定軍寨登高遠眺彰化城與臺灣海峽的壯闊景致。

歷經歲月更迭，許多彰化人耳熟能詳的怪談軼事也與這片山坡有關。民俗學家認為，八卦山乃為陰陽駁雜之地，如非大佛鎮壓，恐怕會有難以解釋的災厄；其中關於殭屍 出沒的傳聞，曾經也讓當地人聞風喪膽，深怕迷路深山、遭非人怪物吸血乾涸而亡……

熱門小說

「南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他……」

已經忘記自己為何會出現在這，他亦步亦趨的走上台階。雨後的深山裡漫著濃厚腐葉味，潮濕泥土混雜著難以名狀氣味的充斥四周，雙腿不由自主的發顫，卻不足以讓他停下邁開的步伐。

沒有一片雲的夜裡，皎潔的月光格外耀眼。

「阿彌利都婆毗。阿彌利哆。悉耽婆毗。阿彌利哆……」

陰風陣陣，伴隨若有似無的誦經聲翳入耳際，讓本該闃寂無聲的凌晨時分覆蓋上一層詭譎的氣氛。他停下腳步，瞥了一眼左右兩側深不見底的樹林，思忖片刻，又再次看向前方一間年久失修的廢棄寺廟，不遠處傳出的囈語呢喃令人背脊發涼。 誦經聲愈發清晰，幾人的嗓音低沉而又平穩。（圖/聯合報系資料庫，翻攝彰化人大小事，攝影 林敬家）

也許就像飛蛾終將撲向火焰，好奇心的驅使之下，他繼續移動，直到一扇半開木門映入眼簾。

「毗迦蘭帝。阿彌利哆。毗迦蘭哆。伽彌膩。伽伽那。枳多迦利。娑婆訶……」

這個距離之下，佛教〈往生咒〉的誦經聲也愈發清晰，幾人的嗓音低沉而又平穩。他索性走入寺廟，行經一座早已廢棄倒塌的香爐，繼續深入，並在踏入主殿之前停下腳步，小心翼翼地探出頭來。

當他定睛一看，身體猛地一震，竟被眼前的景象嚇的怔在原地──

略嫌狹窄的空間僅靠著幾盞昏黃的燭火照明，光線在斑駁的牆面投射出扭曲黑影。只見五位披著袈裟的僧侶正圍坐一圈，誦經聲低沉迴盪，中央則是一具巨大的深褐色木棺，棺身纏繞著粗麻繩與符紙，棺蓋緊緊封死。他們唸經的節奏整齊劃一，沉沉墜下的尾音在低啞的聲線下顯得強而有力，聽起來卻不像是在超度亡魂。

「……南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。阿彌利都婆毗。」

言迄，眾僧低語戛然而止，整個空間瞬間回歸了令人窒息的靜謐。

隨後中央的棺木驀地一下晃動，木材撞擊石地的聲響異常響亮，他瞬間感到一股寒意爬上背脊，不由得令人毛骨悚然。一下、兩下……整個棺材開始劇烈搖晃，就像是有人正試圖掙脫束縛般撞擊棺壁；下一秒又恢復了寂靜。

砰──！

猝不及防的一聲巨響，木屑與塵土在昏暗的空間裡炸了開來──原本靜躺在棺材裡的屍體竟像是被無形的絲線往上拉扯，直挺挺地衝出棺木，拔地而起。祂身著一身陳年的破舊清朝官服，起身過程中，膝蓋與腰身沒有一絲彎曲緩衝，絕非人界生靈的能耐所及。

還來不及看輕對方的面容，誤闖禁地的他大驚失色，儘管四肢早因恐懼而不聽使喚，還是咬緊牙關轉過身去，拔腿就跑。腳步踉蹌地踩過冰冷潮濕的地面，就在他即將逃離寺廟的那一刻……門扉應聲闔上，他反應不及的貼上眼前的木門，用盡全力試圖將其推開，卻都只是徒勞。

此時的他猶如待宰羔羊，一點掙扎的機會也沒有。

門板震動的餘音裡，他聽見身後傳來「咚」、「咚」、「咚」的規律悶響，每一下都震得他腳底發麻。心頭一緊，他渾身僵硬地轉過身來……昏暗的光線下，倒映在他眼底的是一排發紫的黑色長指甲，指尖幾乎貼在了自己的瞳孔上。早已無所遁逃。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。