《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》2025偷心計畫啟動

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《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》中QUARTET NIGHT演唱的主題曲《TABOO NIGHT XXXX》。圖/擷取自taboonightxxxx
《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》中QUARTET NIGHT演唱的主題曲《TABOO NIGHT XXXX》。圖/擷取自taboonightxxxx

粉絲們久等了！《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》確定2025年於台灣、香港、澳門上映，承襲前作《真愛ST☆RISH TOURS》形式，以全篇＆全新內容呈現，QUARTET NIGHT的4名偶像：壽 嶺二、黑崎蘭丸、美風 藍、卡謬將以怪盜姿態現身，結合華麗的舞台效果及動人歌曲，與您共度神秘與刺激的禁忌之夜。

配合《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》於台港澳上映，曼迪傳播特別準備了豐富日版特典，上映時間及各項資訊將陸續公開，請密切注意👉曼迪粉絲專頁

《歌之☆王子殿下♪》（日語：うたの☆プリンスさまっ♪）是由Broccoli公司於2010年6月24日推出的PlayStation Portable系列，屬於少女遊戲類型，並陸續為電視動畫、小說及漫畫。

《歌之☆王子殿下♪真愛》系列改編自人氣電玩，2011年起已製作4季電視版動畫，並於2019年推出兩部劇場版動畫電影。與眾多粉絲共同孕育夢想與希望的偶像們，他們的演唱會即將再度搬上電影院。

這次送上的《歌之☆王子殿下♪TABOO NIGHT XXXX》，同樣是以全篇動畫演唱會＆全新原創內容來呈現，敬請期待。

《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》2025台港澳上映。圖/曼迪傳播

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