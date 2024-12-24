《音速小子3》夏特神助攻 超大影子破金氏世界紀錄

派拉蒙影業與SEGA聯手製作的《音速小子3》12月20日星期五在全美上映，首週票房以6200萬美金的超優成績勇奪冠軍；知名影評網站「爛番茄」達86%的好評新鮮度，「爛番茄」代表觀眾的爆米花指數高達98%滿意推薦，台灣將於12月27日隆重獻映。

音速小子於今年聖誕跨年檔期重返大銀幕，展開一場至今最精彩刺激的冒險旅程。索尼克、納克魯斯和塔爾斯再度攜手，共同對抗一個力量強大的全新敵人，夏特，這個神祕的大壞蛋擁有他們前所未見的強大力量。當索尼克小隊發現每一種能力都比不上這個大壞蛋時，就必須找來一個沒有人想得到的盟友，希望能夠幫助他們阻止夏特，保護地球的安全。

《音速小子3》。圖/派拉蒙影業

今年聖誕節假期，派拉蒙影業推出一場盛大奇景，目標是成為「最大“夏特”投影」金氏世界紀錄。夏特的投影被投射在美國夢購物中心的外牆上，同時在購物中心A區一樓進行現場直播。

一、活動：派拉蒙影業與SEGA聯手製作的《音速小子3》，目標是成為「最大“夏特”投影」金氏世界紀錄。

二、時間：“夏特”投影於東部時間12月18日星期三下午5點開始，並於晚上9點01分破紀錄。

三、地點：美國夢購物中心（紐澤西州東盧瑟福）。

四、方式：過去紀錄是長15.7公尺（51呎6.1吋）X寬8.09公尺（26呎6.5吋）。

五、規則：

1、投影必須是金氏世界紀錄認可並識別的圖像、概念或場景。

2、投影的設計必須事先提交審核，未經審核的設計可能會被取消資格。

3、投影必須是連貫呈現。

4、用來製作投影的材料必須是市面上可購得的，且必須提供製作投影的材料清單以茲證明。

5、必須提供投影的整體尺寸，以及高度、寬度等細項。

6、使用的投影機數量沒有限制。

7、投影必須持續至少四個小時。

8、雕塑的製作沒有最低時間限制，參與人數也沒有限制，但應紀錄製作時間和參與人數。

9、該紀錄是根據投影的最大長度和寬度來測量。

10、投影必須在所有尺寸上超過此類別中的所有現有紀錄，始能列為紀錄。



《音速小子3》由導演傑夫福勒再度回歸執導這部全新電影，豪華的演員陣容則包括金凱瑞(蛋頭博士/傑拉德教授)、班許瓦茲(索尼克)、詹姆斯馬斯登(湯姆華卓斯基)、蒂卡桑普特(麥蒂)、伊卓瑞斯艾巴(納克魯斯)、柯琳歐尚納希(塔爾斯)、娜塔莎羅斯威爾(瑞秋)、薛馬摩爾(蘭斗)、亞當帕利(韋德)、李小氣(石東)、艾莉拉布朗(瑪麗亞)與克萊斯汀瑞特(洛克威主任)，以及第一次加入這個系列的基努李維，他為夏特這個全新角色配音。

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《音速小子3》。圖/派拉蒙影業

《音速小子3》。圖/派拉蒙影業

《音速小子3》。圖/派拉蒙影業

《音速小子3》。圖/派拉蒙影業

《音速小子3》。圖/派拉蒙影業

《音速小子3》。圖/UIP