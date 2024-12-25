《揭密最前線》金憓秀x鄭星一 拚命追真相證據即生機

由金憓秀、鄭星一領銜主演的偵查驚悚韓劇《揭密最前線》於將於1月15日在Disney+ 獨家上線。《揭密最前線》講述一支精明能幹的新聞調查小組為了拯救岌岌可危的職業生涯，必須奮力一搏完成一項不可能的任務。

多年以來，Trigger新聞調查小組拒絕廣告贊助商的介入並報導了韓國許多最重大且具爭議性的新聞。然而，在播出一則極具爭議性的報導後，新聞調查小組也面臨即將被解散的命運。隨著職業生涯逐漸走到盡頭，想保住工作的調查小組必須努力達成不可能的任務—找出一名不斷洩露小組成員隱私的內部知情人，同時試圖偵破一樁二十年前的演員失蹤懸案。

《揭密最前線》由金憓秀（曾出演《Signal 信號》、《神鬼海底撈》）飾演堅韌頑強的主持人吳疏龍，鄭星一（曾出演《黑暗榮耀》、《我們的藍調時光》）飾演菜鳥製作人韓道，以及朱鐘赫（曾出演《非常律師禹英禑》）飾演承包商姜氣虎。《揭密最前線》由作家紀良擔任編劇，並由《驅魔麵館》劉先東執導。

《揭密最前線》作為2025年上線於Disney+ 的首部亞太區原創影視作品，Disney+ 也將於今年推出多部不容錯過的韓國原創影集，其中包括由朴恩斌和薛景求領銜主演的驚悚醫療韓劇《狂醫魔徒》、由金秀賢和曹寶兒領銜主演的全新犯罪韓劇《山寨人生》和由金多美和孫錫久主演的懸疑驚悚韓劇《血謎拼圖》，以及更多精彩作品即將登場。偵查驚悚韓劇《揭密最前線》將於1月15日在Disney+ 獨家上線。

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+