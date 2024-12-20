《超人》紅短褲延續傳奇 前導預告超狗氪普托超威風

華納兄弟影業DC工作室第一部大銀幕作品《超人》，即將在2025年夏天一飛沖天。導演詹姆斯岡恩以他具代表性的獨特風格，完美結合史詩般的動作場面、風趣的幽默感以及感動人心的情感，在全新想像的DC宇宙中重新詮釋史上第一位超級英雄，將超人塑造成滿同情心和對於人類內心良善抱持無比信念的角色。

DC工作室聯合主席兼執行長彼得薩弗蘭與詹姆斯岡恩是這部電影的製片，詹姆斯岡恩則身兼編劇及導演，這部電影改編自傑瑞西格爾與喬舒斯特創造的DC漫畫角色。

《超人》。圖/華納兄弟

主要演員包括大衛科倫斯韋（《龍捲風暴》、迷你影集《好萊塢》），他同時飾演超人/克拉克肯特；瑞秋布羅斯納安（喜劇影集《漫才梅索太太》），她飾演露薏絲蓮恩；以及尼可拉斯霍特（《X戰警》系列、《二號陪審員》），他飾演雷克斯路瑟。其他的演員還包括艾迪蓋瑟吉（科幻影集《太空使命》）、安東尼卡瑞根（黑色喜劇影集《殺手進城》、犯罪影集《萬惡高譚市》）、奈森菲利安（《星際異攻隊》系列電影、《自殺突擊隊：集結》）、伊莎貝拉莫塞（《異形：羅穆路斯》）、斯凱勒吉桑多（《甘草披薩》、《A+瞎妹》）、莎拉桑帕伊奧（《午夜》）、瑪麗亞加布里埃拉法里亞（喜劇迷你影集《穆迪一家》）、溫德爾皮爾斯（《逐夢大道》、政治驚悚影集《傑克萊恩》）、艾倫圖克（星戰影集《安道爾》）以及涅娃霍爾（《逃出搶錢鎮》）。

《超人》的執行製片包括尼可拉斯柯達、香黛兒農以及拉爾斯溫特。幕後工作人員包括導演詹姆斯岡恩的長期合作夥伴攝影指導亨利布拉罕、美術指導貝絲米克爾、服裝設計師茱迪安娜馬科夫斯基以及配樂師約翰墨菲，另外還有剪接師克雷格阿爾珀特（《死侍2》、《藍甲蟲》）、傑森巴蘭坦（《牠》系列電影、《閃電俠》）以及威廉霍伊（《蝙蝠俠》）。《超人》由華納兄弟影業負責全球發行，2025年7月IMAX同步上映。

《超人》。圖/華納兄弟