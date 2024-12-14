《殘夏》丹麥情慾名作改編 熟女律師戀上小鮮肉繼子

★ 第76屆 坎城影展競賽片

★ 法國凱薩獎 4項大獎提名，最佳導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳改編劇本

★ 多倫多影展、紐約影展 榮耀入選

★ 電影筆記 年度10大電影

改編丹麥金獎代表之作《烈火偷情》

她只是犯了全天下男人都會犯的錯

《殘夏》(Last Summer)故事講述，安是一名成功出色、專攻兒少權益的律師，她與先生皮耶以及兩個女兒住在巴黎市郊，過著令人稱羨的生活。某日，皮耶與前妻所生的17歲兒子戴歐，意外闖入了這個家庭，叛逆而躁動的他令安感到忐忑。隨著相處日漸親近，失序的誘惑和慾望交織點燃，安與戴歐竟陷入一場激情衝撞的禁忌之戀，這段危險關係不僅恐將動搖她的事業，也讓這個家面臨崩毀的危機。

法國女性情慾解放教母凱瑟琳布蕾亞睽違10年重返坎城，改編自《烈火偷情》(第92屆2020奥斯卡金像獎最佳國際影片獎丹麥代表)，在叩問慾望和權力的拉扯之間，注入人性思辨的深刻切面。凱薩獎影后蕾雅杜嘉攜手一鳴驚人的伊蓮雅各之子山繆基爾舍，挑戰道德界線、共譜不安禁戀。那年夏天陽光刺眼，這段燙手的愛終將在彼此身上烙下難以抹滅的印記。2025年1月3日上映。

《殘夏》。圖/好威映象

女性情慾解放教母 凱瑟琳布蕾亞

擅長挑戰大膽且禁忌的性、慾望等議題

凱瑟琳布蕾亞（Catherine Breillat），法國資深電影導演、小說家。1972年因出演貝托魯奇的《巴黎最後探戈》而踏進電影圈，開啟電影創作生涯至今超過半世紀。受義大利新寫實主義影響深遠，擅長挑戰大膽且禁忌的性、慾望等議題，因而有女性情慾解放教母的稱號。

透過犀利的電影語彙及獨特的凝視角度，塑造出高度複雜的女性角色樣貌，同時也為人性與社會現象帶入多元批判，作品有驚世駭俗的《羅曼史》、情慾極限的《感官解析》、大滿貫影后伊莎貝雨蓓主演的《以脆弱之名》等片。睽違10年重返坎城之作《殘夏》，改編自丹麥情慾經典名作，以其優雅而鋒利的電影語彙，再次打造探討不安人性、反叛慾望、權力關係的唯美禁戀之作。

《殘夏》Last Summer導演｜凱瑟琳布蕾亞。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象

《殘夏》。圖/好威映象