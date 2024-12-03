12月10部韓劇推薦：《玉氏夫人傳》《照明商店》《魷魚遊戲2》《回到20歲》等精彩可期
📺《一箱情緣》（트렁크 / The Trunk）
領銜主演：徐玄振、孔劉
劇情簡介：改編自韓國作家金呂玲的同名小說。故事背景設定於高級婚介服務，專為顧客量身打造合約期限僅一年的配偶。因湖邊浮出的旅行箱，揭開秘密婚介夫婦及箱中一對男女的可疑結婚故事。
📺《玉氏夫人傳》（옥씨부인전 / The Story of Lady Ok）
領銜主演：孟子義、李昀銳、孔雪兒、夏之光、顏安
劇情簡介：劇情講述名字、身份、丈夫等等一切都是偽造的外知部玉泰英與為了守護她不惜賭上性命的藝人千承輝之間激烈的生存騙局。
📺《照明商店》（조명가게）
領銜主演：朱智勳、樸寶英
劇情簡介：改編自薑草作家的同名漫畫，圍繞神秘燈具店，六位陌生人逐漸遺忘過去，踏入隱藏生死秘密的燈具店，尋找答案的奇幻旅程。
📺《今天也很抱歉》（오늘도 지송합니다）
領銜主演：全昭旻、崔丹尼爾、金武俊、孔敏晶、張姬領
劇情簡介：松理在婚禮前發現男友出軌，成為侄子保姆，誤被稱為媽咪。偽裝已婚的智頌伊，故事輕鬆搞笑，展現女性面對壓力時的成長與堅強。
📺《因為腳底很熱》（발바닥이뜨거워서 / To My Lonely Sister）
領銜主演：吳藝珠、金剛民
劇情簡介：講述女高中生荷娜為幫助隱居的姊姊重返社會而制定計畫，並在過程中展現家庭愛與復原的溫馨故事。
📺《回到20歲》（수상한 그녀 / Back to 20s）
領銜主演：金海淑、鄭振永、鄭知曉、蔡元彬
劇情簡介：改編自經典電影《奇怪的她》，描述祖母吳美順一夜返老還童成為20歲的故事，重新體驗青春與夢想。
📺《入住漢陽》（체크인한양 / Check-in Hanyang）
領銜主演：裴仁爀、金智恩
劇情簡介：故事發生於古代客棧龍泉樓，隱藏身分的王子與女扮男裝的女子攜手冒險，展現成長與浪漫愛情的溫暖劇情。
📺《星星閃耀的夜晚》（나미브 / Namib）
領銜主演：高賢廷、厲雲、尹相鉉、李津宇
劇情簡介：明星製作人與放逐練習生因命運相遇，攜手朝著各自的目標奮鬥，共同經歷勵志成長之旅。
📺《魷魚遊戲2》（Squid Game Season 2）
領銜主演：李政宰、李炳憲、孔劉、魏詠雋
劇情簡介：Netflix推出的續作，延續成奇勳的故事，圍繞他的醒悟與復仇，展開更高張力的生存挑戰。
📺《灰姑娘遊戲》（신데렐라 게임）
領銜主演：韓可露、羅映姬、崔上、池秀媛
劇情簡介：堅韌導遊河娜發現自己是仇人利用的假女兒，展開一場充滿反轉與療癒力量的復仇計劃。
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