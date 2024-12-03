《暴風圈》姜棠元x全智賢 與好萊塢黃金卡司同台競技

Disney+ 最新諜報驚悚韓劇《暴風圈》卡司真的太狂！明年，好萊塢和韓國頂流巨星將在《暴風圈》中高手過招。Disney+ 今日正式宣布，《暴風圈》除了將延攬殿堂級韓國演員夢幻連動，包括《屍速列車：感染半島》姜棟元、以及《來自星星的你》全智賢，更加入美國好萊塢黃金級卡司，包括將飾演美國助理國務卿的《星際爭霸戰》趙約翰，將飾演美國國防部長的《史賓賽的機密任務》麥克加斯頓，將飾演美國總統的《空軍一號》史賓賽嘉瑞特，以及將飾演軍事承包商的《下流正義》克里斯多福·高哈姆。此外，還有《高堡奇人》喬爾·德·拉富恩特，艾莉西亞漢娜金，《沉默的羔羊》布魯克史密斯，《眼鏡蛇道館》雅各貝特朗，《殺手進城》羅密羅斯蒙特，以及《美國恐怖故事》湯姆蘭格等星光熠熠的卡司。

《暴風圈》以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官、前駐美大使「徐聞柱」，和一名國際特工「白山湖」之間的故事。他們即將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相。

姜棟元此次在《暴風圈》劇中身兼執行製片人與主演，飾演被未知謎團籠罩的國際特工白山湖。全智賢則飾演前駐美大使徐聞柱，她將運用自己犀利的洞察能力試圖揭開恐怖攻擊背後的始作俑者。此外，該作由金熙元（曾打造《淚之女王》、《小女子》、《黑道律師文森佐》）擔任導演，以及韓國著名武術指導許明行（曾打造《犯罪都市4》）共同執導，並由丁瑞慶（曾打造《分手的決心》、《下女的誘惑》、《小女子》）出任編劇。

《暴風圈》是2024華特迪士尼亞太內容發布會上震撼登場的最新韓劇之一，與首次亮相的《濁流之爭》（暫譯）一起登場，該作由路雲、辛叡恩、朴栖含、朴智煥等人主演，更有由池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演的《操控遊戲》（暫譯）加入，豐富Disney+ 多元的影視資料庫。

2025年Disney+ 也將推出一系列令人驚嘆的多元作品，包括將於一月登場、並由金憓秀主演的《揭密最前線》，以及將於3月首播、由朴恩斌和薛景求主演的《狂醫魔徒》。此外，還有更多由韓國頂級明星出演的精采故事，包括金多美和孫錫求主演的《血謎拼圖》、金秀賢和曹寶兒主演的《山寨人生》、以柳承龍、梁世宗、林秀晶主演的《下流大盜》等。《暴風圈》將於2025年在 Disney+獨家上線。

《暴風圈》趙約翰。圖/Disney+

《暴風圈》全智賢。圖/Disney+

《暴風圈》姜棟元。圖/Disney+

《暴風圈》(북극성)。圖/Disney+

《暴風圈》(북극성)。圖/Disney+