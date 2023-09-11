我家下陷掉入《天坑》 苦悶無奈的韓國災難喜劇電影

你辛苦工作多年，省吃儉用，終於買了一間屬於自己的房子。買房子還最怕爛尾或者出現意外事件，例如天災、人禍等「不可抗力」因素。當這些不可抗力因素真的發生了，人們又是怎麼面對的呢？

《天坑》（韓語：싱크홀，英語：Sinkhole），是一部韓國災難喜劇電影，電影於2021年8月11日上映。這部片將這原本就相當鬧心的事擴大了千百倍，讓整棟房子都掉入天坑，故事誇張到你不會相信電影裡的事會真實發生。

《天坑》故事看似難以置信，其實是取材自日常災難。根據統計，韓國一年內平均會有900件天坑現象，一天平均出現2.6個，天坑造成原因很多，包括豪大雨、過度開發、地基脆弱等等，如此驚人的資料，也吸引導演以此為基底創作。這部電影用黑色幽默的手法，反映了韓國社會的不公平和困境，也傳達了人們在危機中的笑容和溫情。

生活就是一場冒險，你永遠不知道下一步會發生什麼！

東元一家人經過多年的努力，終於籌齊首付，在首爾買了一個位於工業園的二手房子。他們以為這是他們的夢想成真，從此可以走上幸福美滿的康莊大道，沒想到卻是開始了一場惡夢。

他們發現房子有很多問題，地板不平、窗戶難開、牆壁開裂、地面下沉。他們試圖和其他住戶商量解決辦法，但大家都不願意承認房子有缺陷，怕影響房價。就在他們無助的時候，一場大雨引發了一個天大的災難。

整棟公寓突然坍塌，掉入了500公尺深的地洞。東元一家人和其他住戶被困在地下，面臨著生死危機。這是一部充滿黑色幽默和社會批判的喜劇電影。

《天坑》宣傳劇照。圖/車庫娛樂

塌房事故的背後，暴露現實困境！

這部電影用黑色幽默的手法，展現了一個貧困家庭的悲慘遭遇。他們辛苦存錢，終於在首爾買了一間破舊的房子，卻發現房子有各種缺陷，甚至在一場暴雨中坍塌，掉入了深不見底的地洞。他們原本以為有了房子就有了幸福，沒想到卻失去了一切。

影片反映了韓國社會的一個嚴重問題，那就是房價的高漲。自從21世紀以來，韓國房價飆升了109％，遠超過了經濟增長的速度。這使得許多人無法負擔買房的成本，只能租房或住在劣質的房子裡。

韓國政府試圖通過限制貸款和課稅來控制房價，但效果不佳。房價仍然居高不下，而人們的生活壓力也越來越大。《天坑》就是一部對這種現狀的諷刺和批判，同時也是一部讓人哭笑不得的喜劇電影。

《天坑》宣傳劇照。圖/車庫娛樂

如何面對生活中的艱難？

電影中的「天坑」，把人們為了買房而背負的沉重負債，比喻為一個無底洞，展現了人們在房地產泡沫中的無奈和絕望。導演和編劇，都是親身經歷過韓國房價飆漲的受害者，他們用自己的創作來表達對社會的不滿和批判。

電影中的角色，也反映了韓國社會的階級差距和利益衝突。有的人是富裕的房東、貧困的房客、貪婪的建商、無辜的受害者……他們在「天坑」中相遇，面臨生死存亡的考驗，能否放下成見和利己心，共同合作逃出困境?

這部電影，不只是韓國人的故事，也是全世界都市人的故事。就算經過多年奮鬥買一間房，仍然有可能發生「整棟樓掉進地陷」這種讓人意想不到的差錯，在這樣的環境下究竟該如何生存？

《天坑》宣傳劇照。圖/車庫娛樂

《天坑》宣傳海報。圖/車庫娛樂

《天坑》宣傳海報。圖/車庫娛樂