《絕對味覺情人》金喜善x柳海真甜蜜共演！閨蜜宋慧喬網搜好評噴愛

年度爆笑喜劇鉅獻《絕對味覺情人》由《機密同盟2》柳海真、《還有明天》金喜善爆笑甜蜜共演！帶領觀眾一同度過甜滋滋的夏天！本作故事敘述一位只知道餅乾，每天只往返於家裡與公司的天才零食研究員「柒梧」，遇上正向積極的可愛「壹玲」後，體會到人生新滋味的故事。《絕對味覺情人》15日在韓上映後即獲得大批網友好評：「真的太好笑啦！柳海真跟金喜善好配！」「和老套的愛情電影不同，故事題材很新穎，柳海真的演技真好！」「好久沒看到金喜善演戲了！」今夏最爆笑的浪漫喜劇鉅獻令人期待！

被問及執導本作的理由，李翰導演表示：「本作是繼《證人》後睽違四年的回歸作品。我一直想帶給觀眾一部有趣的電影，思考著若自己是觀眾的話，會覺得什麼樣的電影有趣，於是便有了拍攝本作的想法。我覺得本作是一部不用花力氣，也不用動腦觀賞的電影，希望大家都能放鬆地欣賞本作。」《絕對味覺情人》8月25日（週五）在臺上映！

導演寫親筆信只為證明非她不可！閨蜜宋慧喬網搜好評噴愛

《絕對味覺情人》是金喜善暌違近20年重返大銀幕的回歸作，因為真的很久沒有參演電影了，所以十分緊張。為了證明她就是最適合飾演「壹玲」的人，導演寫了兩頁密密麻麻的親筆信告訴她為何要由她飾演這個角色。對此，金喜善表示：「若導演這麼需要我的話，那我一定要參演了！」

另外，人稱「韓劇史上最狂美女閨蜜團」的成員由金喜善、宋慧喬、宋玧妸三位韓劇女神組成，三人雖然平時忙碌，但只要有時間就會聚在一起，彼此感情相當好！此次金喜善時隔多年再度挑戰參演電影，「閨密」宋慧喬也不忘前來參加首映會替她加油打氣！金喜善表示：「她知道我很緊張，便傳了有關電影的好評報導給我看，讓我更有信心！慧喬雖然是妹妹，但她比較擅長傾聽，反而是我比較愛撒嬌，感覺姐姐和妹妹的角色互換了呢。」

金喜善「強迫」柳海真接吻擁抱！柳海真褲子掉下來 金喜善NG笑倒底

柳海真與金喜善在本作中除了有不少搞笑跟甜蜜的橋段，甚至還有激情的吻戲場面！對此，金喜善則害羞又幽默地表示：「在過去的作品中，通常都是對方主動親我或抱我，但在本作中是我第一次對男性主動，且有點像『半強迫』般，積極地和對方發生肢體接觸。」此番話引發現場一片笑聲。

被問及哪場戲NG最多次時，金喜善表示是在露天汽車電影院那場戲，柳海真的褲子掉了下來，且竟然怎麼拉都拉不上去！大家在片場都笑翻了！根本忍不住笑意！

在汽車電影院那場戲，柳海真的褲子掉了下來，且竟然怎麼拉都拉不上去！(圖/車庫娛樂)

陳善圭激情親吻韓善伙狂用漱口水漱口！車仁杓變身脾氣火爆的米蟲！

本作除了柳海真與金喜善的爆笑甜蜜劇情外，陳善圭和韓善伙在戲中也共演了激情滿滿的吻戲！戲中飾演油膩又自戀的零食公司社長，戲外其實搞笑又可愛的陳善圭表示：「在拍攝吻戲前我很緊張，平時我不太會用漱口水，但在開拍前一小時我就用漱口水漱口了。」緊張的模樣十分逗趣。

《絕對味覺情人》陳善圭和韓善伙在戲中也共演了激情滿滿的吻戲。(圖/車庫娛樂)

另外，在戲中飾演柳海真哥哥的車仁杓也表示：「這是我出道多年以來首次挑戰飾演「壞男人」角色，一開始知道是浪漫喜劇作品時還以為是自己要與金喜善談戀愛，想不到卻是飾演個性火爆的米蟲哥哥！導演還開玩笑地告訴我想演就演，不想演就不要演。」引發現場一片爆笑。

《絕對味覺情人》車仁杓變身脾氣火爆的米蟲！(圖/車庫娛樂)

鄭雨盛《保護者》意外成競爭對手！導演：「對彼此沒有歉意」

本作不只由柳海真、金喜善爆笑共演，還找來《獵首密令》鄭雨盛與《緊急迫降》任時完驚喜演出！對於鄭雨盛自導自演的《保護者》與本作同天在韓上映一事，導演李翰開玩笑地表示：「昨天和鄭雨盛通過電話，其實我們對彼此完全沒有歉意或競爭的心態，我們都希望兩部電影能成功順利！」《絕對味覺情人》8月25日（週五）在臺上映！

《絕對味覺情人》由《機密同盟2》柳海真、《還有明天》金喜善爆笑甜蜜共演！(圖/車庫娛樂)

《絕對味覺情人》主海報。(圖/車庫娛樂)