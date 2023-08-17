《潛水員戴夫》遊戲漫畫化 在「快樂快樂月刊」捕魚賣壽司
NEXON 旗下獨立遊戲品牌 MINTROCKET 製作發行的海洋冒險經營遊戲《潛水員戴夫》（DAVE THE DIVER）準備漫畫化，8 月 12 日起壽司將賣上快樂快樂月刊（コロコロコミック）！
《潛水員戴夫》是一款白天捕魚、晚上經營壽司店的海洋冒險遊戲。藉由做出口碑，來升級你的商店和設備，還能探索更深的海域，沉浸在一個偉大的航海歷史故事中。本作於今年 6 月 28 日脫離搶先體驗推出正式版，直至截稿前累積逾 46,000 則評論，整體評價為 97% 壓倒性好評，叫好又叫座。
如今戴夫的故事將寫進漫畫雜誌，定於本月 12 日發售的小學館旗下快樂快樂月刊 9 月號開始連載，主打可愛風格，由連載 8 年作品《マジで!!まじめくん！》的作者土田しんのすけ操刀。
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