徵文即將截止！「詐騙實錄」短文募集，邀你用文字守護更多人

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救救辛苦錢！「詐騙實錄」短文募集(2025/7/27止)
救救辛苦錢！「詐騙實錄」短文募集(2025/7/27止)

由聯合報、聯合線上主辦，琅琅悅讀協辦的「活動，將於7月27日（星期日）截止收件。我們誠摯邀請您把握最後機會，寫下您或親友遭遇詐騙的親身經歷。

在這個詐騙手法層出不窮的時代，每一段真實的受騙遭遇，都是彌足珍貴的防範教材。您的勇敢分享，不僅能讓更多人了解詐騙的偽裝與陷阱，更可能在關鍵時刻，幫助他人避免辛苦錢血本無歸，甚至拯救一個家庭免於破碎。

提高全民的防詐意識是當務之急。透過這次「詐騙實錄」短文募集，我們希望匯聚大眾的智慧與經驗，讓這些真實成為社會大眾最好的警示錄，共同建構更安全的社會防線。

您的投稿，意義非凡！您的親身經歷，將轉化為幫助他人的力量，為社會帶來正向影響。👉我要投稿，立即瞭解更多

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