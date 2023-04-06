奉俊昊改編開拍新電影　原著《米奇7號》搶先曝光！

《火星任務》X《人生複本》＝這本必看！ 死亡不好玩，但偏偏要死了才有活路，那該怎麼辦？ 奉俊昊／《寄生上流》金獎導演，搶下改編權，熱鬧開拍！羅伯派汀森／新任「蝙蝠俠」，一人分飾8角！ 遇到最危險、最要命的任務，找米奇就對了！ 米奇1號起初是為了躲債而加入探險隊，或是照他自己說法是原來住的星球實在無聊到爆。不過，死了6次之後，米奇7號終於體認到簽下賣身契的真正意義（也明白為何這職位一直缺人）。 一次例行偵察中，米奇7號因意外受困，遭認定死亡。但是，幸運歷劫歸來的7號，竟發現米奇8號已上線！！！資源匱乏的探險隊絕不可能容得下兩個米奇，肯定立刻斷捨離，簡單說，就是多餘的要被分解成蛋白質。看來，米奇7號和8號必須來一場辯論，決定誰能活下去？（編按）

文／愛德華．艾希頓（Edward Ashton）

試試這個思想實驗：

想像一下，你發現晚上睡覺時，你不是睡著，而是會死。而在你死後，隔天早上會是別人取代你醒過來。他擁有你所有的記憶；他擁有你的希望、夢想、恐懼和願望。他覺得自己是你，你的朋友和愛人也都覺得他是你。但他不是你，你也不是前天睡著的那個傢伙。你早上一睜眼才活過來，晚上一閉眼就消失在世界上。請捫心自問一下──這對你人生有沒有實質上的差別？或者說，你有辦法分辨得出差別嗎？

現在把上一段的「睡覺」改成「被壓扁、蒸發、燒死」，差不多就是我人生的寫照。反應爐內有問題？交給我。需要試試不安全的新疫苗？找我就對了。想知道自釀的苦艾酒有沒有毒？讓我去拿酒杯吧，混蛋。反正我死了，還能製造出另一個我。 死那麼多次的好處是，我算是長生不死了，不過是比較爛的那種。我不只記得米奇1號做的事，也記得身為他是什麼感覺。不過死前那幾分鐘除外。星際航行期間，艦體破裂後沒多久他（我）就死了。幾小時之後，米奇2號醒來，堅信自己三十一歲，出生在米德加德星。誰知道？搞不好真的是啊。也許米奇．巴恩斯本人就活在那雙眼睛裡。你怎麼知道？說不定我躺在這，閉上眼，切開呼吸器，隔天早上就會以米奇8號的身分醒來。 但不知何故，我不怎麼信這套。 娜夏和貝托或許分辨不出差別，但在理性思考的底層，我知道自己其實就是死了。

用可見光看的話，這裡啥都看不到，但我的電子眼能接受到短波紅外線，可以觀察四周。沒想到這空間裡有好幾條地道。每一條地道都往下。

怎麼會有地道。

其實，這一切都不該存在。

地道看起來像熔岩管，但根據我們在星球軌道上進行的調查，這裡方圓一千公里都不該有任何火山活動。這是我們選擇在此設立第一基地的主要原因。不過這裡離赤道超遠，害這鳥星球本來就鳥的天氣變得更鳥。我慢慢順著岩壁移動。每個地道都一模一樣，呈直徑三公尺的圓。地道的坡都淡淡發著光。理智告訴我，地道愈往下溫度愈高；潛意識也告訴我，條條地道都通往地獄。我算了算，每個地道距離都是六步。 感覺也不大對勁。

但沒時間擔心了。我挑了一條地道，開始步行。

半小時過後，我考慮是否該試著跟娜夏聯絡，告訴她我最後決定不要呆呆坐著等死。至少在死之前，我要先阻止貝托回報。聯邦很多事情都滿隨便的，尤其道德方面，但生物列印和人格下載兩項技術發明之初曾發生超可怕的事，所以現在多數殖民星上，大家寧可是連續殺人魔或拐賣兒童的人口販子，也不想成為複製人。

我打開通訊視窗，這裡當然完全沒訊號，畢竟我和地表隔著厚厚的岩層。這樣可能最好。我相信娜夏放棄救援是因為我騙她我身體撞爛了。如果她知道我除了頭痛和手腕扭傷之外並無大礙，不管我同不同意，她可能都會飛回來救我。

我不能這麼做。這九年的歲月中，娜夏是我唯一遇到的好事，如果她因為我墜毀，我無法獨自苟活。

我無法苟活，但還是必須活著，對吧？畢竟我死不了，只能堅持下去。

無論如何，就算她來了，我也不確定她找不找得到我。這裡就像螞蟻窩，每過十幾公尺就有岔道。我盡量選看起來像是上坡的路，但我覺得不怎麼成功，而且我完全迷失了方向。

不過好處是我身體不抖了。我起初以為我體溫過低，但岩壁的紅外線光穩定變亮，因此我判斷是走得愈深，溫度愈高。我甚至開始冒汗。

我覺得現在還好。但要是我真的找到路回到地表，一定超慘。我撞破開口，掉到洞裡時，溫度是零下十度。入夜後溫度會低至零下三十多度，寒風不曾停過。如果我找到路回去，最好在洞裡多待一會，等太陽出來再行動。

我一出地道就試著聯絡貝托，接著是娜夏。沒人回應，這不意外。畢竟現在時間尚早，他們兩人前晚剛出完勤。但是貝托一回到圓頂基地，是否馬上呈報我因公殉職？還是他會等到早上？回報之後，他們會等多久才重新打造一個我？我以前沒碰過這種事，所以也不確定，但我猜時間不長。我考慮留訊息給貝托，但想想還是再等一會好了。如果他昨晚直接回房，我可以親自去告訴他。如果不是⋯⋯我真心不知道該怎麼辦，但我心裡有種奇怪的感覺，我想暫時隱瞞自己沒死的情況。

我在及膝的白雪中，跋涉一小時才回到基地外圍。除此之外，那天早晨其實相對舒適。這是一週以來首次溫度略高於零度。寒風已停歇，天空萬里無雲，呈現柔和的粉紅色，太陽像巨大的紅球，停留在南方的地平線上。我們在圓頂基地周邊一百公尺建立了外圍防線，包括感應塔、自動光束槍塔、陷阱和防禦工事。我一直不確定這些要用來幹麼，我們唯一看到的大型動物只有伏蟲，而且牠們能在雪地下移動，我們的感應器根本偵測不到牠們，但我想是為了符合標準作業流程吧。

書名：《米奇7號》 出版社：寂寞／圓神出版

蓋伯．托里切利今天早上在通往大門的檢查哨值班。他是保全，也是個傻傻的肌肉棒子，但傻歸傻，卻是個老好人。他穿著全套動力戰鬥裝甲，但沒戴頭盔。他像過度健身的人，頭看起來超小。

「米奇。」他說。「你今天很早出門啊。」

我聳聳肩。「你知道的，就只是早上去走一走。你幹麼穿成這樣？我去冰隙執勤時，我們跟誰宣戰了嗎？」

他從呼吸器後方咧嘴一笑。「這倒還沒。站哨可以自己決定要不要穿裝甲。我只是喜歡這套服裝。」他比著我來的方向。「馬歇爾還是讓你去山腳探勘是吧？」

「對。畢竟有我在，這種雜事沒必要冒著損壞貴重機械的風險，對吧？」

「你說得對。有看到什麼好東西嗎？」

有啊，蓋伯。我看到一隻跟重型運輸機一樣大的伏蟲。牠帶我回到圓頂基地，然後放我走了。顯然是個智慧生物。很酷，對不對？

「沒有。」我說。「就一大堆石頭和雪而已。」

「也是。」他說。「想也知道。馬歇爾就是讓我們在這鳥地方浪費生命，對不對？」

呃，看來他工作很無聊，想找人聊天。我必須混過去。

「聽著，」我說，「我想多聊一會，但我早上在基地有個事。我可能要繼續去忙了？」

「好。」他說。「沒問題。我想我不用看識別證了，對吧？」

「不用。」我說。「應該不用。」

他拿出平板電腦，輸入一下，接著揮手讓我通過。太好了。這代表還沒人向保全登記米奇8號。貝托很懶惰，也許能讓我省下一堆不知名的麻煩。但反過來想，我一開始會遇到這情況，基本上就是因為他太懶。昨晚的狀況也許很棘手，但我相信他絕對能挖出一些器材和裝備回來救我。

我不願讓娜夏冒險來救我，但貝托？如果他願意，我想我會賭一把。

當然，人們之所以雇用消耗工，就是因為可以不用去救他們。但不管這件事如何收尾，我都必須重新評估擇友標準。

現在第一站是我房間。我需要換衣服，稍微梳洗一下，用壓力繃帶包紮手腕。我覺得手沒斷，但關節腫脹發紫，我猜恐怕要痛好幾週。然後我再跟貝托聯絡，以免他去幹傻事。我也必須聯絡娜夏，讓她知道我逃出來了。 我還想要謝謝她願意來嘗試救我。

我沿著主要走廊，越過三分之二的基地，然後從鏤空的金屬旋轉樓梯爬到四樓，來到窮人區。低階的房間就在屋頂正下方，幾十間兩公尺乘三公尺的房間依序排列，牆面是塑膠壓板，配上薄薄的發泡材門板。我的房間靠近中心，我一人住雙人房，高度能讓我站起，並舉高雙手。我想這是身為消耗工的好處。有點像阿茲克特人都對球員很好，直到他們把球員拖上祭壇，挖出心臟為止。

我一用鑰匙開門，就發現出問題了。門已經開了。我將門推開，心臟大力撞擊胸口。有人躺在我床上，被子拉到下巴。他頭髮貼在前額，臉上像有一條條乾掉的鼻涕。我向前走兩步，將門關上。他聽到門栓扣上的聲音，雙眼突然睜開。

「嘿。」我說。

他半坐起來，手放到臉上。「搞什⋯⋯」他看著我，雙眼睜大。

「靠。」他說。「我是米奇8號，對不對？」

●本文摘選自寂寞／圓神出版之《米奇7號》。☞ 想看更多時空書單，點入看更多

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