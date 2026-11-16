在縹緲的未來裡，做你「至親」的靠山

「學姊，這位剛入院接受檢查的病人 ，這幾夜都躲在棉被裡哭。昨夜因為哭聲過大，還驚擾到隔壁的病人。」

護理師學妹把新病人芸柔的情況告訴我，只見她滿面憂心地提議道，「有沒有需要請精神科醫師來會診了解一下呢？」

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早上查房時，主治醫師針對目前的檢查結果先行進行解釋，由於病理報告尚未出爐，暫時還無法確認是否為癌症。只是，來勢洶洶的陰道出血夾雜血塊，芸柔又有無止境的反覆下腹部悶痛，這等困境讓她無法樂觀面對，甚至深切擔憂已是癌症末期。

剛邁入四十歲大關的芸柔，小姑獨處的她從未想過，會有這麼一天需要上婦產科看診……十天前，突發性的大量陰道出血，因瞬間失血量過大，讓她幾乎招架不住而當場暈厥。被緊急送到急診時，當下的血紅素只剩下5.9 g/dL。接受緊急輸血與大量輸液治療後，才轉入病房安排後續檢查。

住院這幾天下來，出血情況似乎一度被控制住，但昨天夜裡，類似暴風雪般的血崩無預警再現──不斷掉落的血塊與血水，成為壓垮她的最後一根稻草，讓她再也撐不住連日來的精神壓力。

「我會死。我會死掉，對不對？」芸柔近似歇斯底里地吼叫著，「為什麼！為什麼會這樣……為什麼要這樣對我？為什麼？我沒做過壞事，也從未害過人，為什麼老天爺要這樣對我？」

情緒近乎崩潰的她淚如雨下地控訴。

她的母親在旁跟著一起無助掉淚，面對這番突如其來的打擊，母女倆同感壓力且無力應付。

了解狀況後，來到病房的我緊握住芸柔的手掌，同時感覺到她正微微地顫抖，那份無助與害怕必定盤據心頭。從這段話談之中，不難窺見她內心深重的怨念與不甘。

此時，我注意到床邊放著一部《地藏菩薩本願經》，於是深深凝望著芸柔問道：「妳覺得生病，是老天爺給妳的考驗，還是因果報應呢？」

是考驗還是報應？芸柔微張著嘴卻發不出聲音，或許想要說出口的答案，並非心中所願。

「妳只是生病而已，並非報應。」我放輕語調，以堅定的目光望著她，「至於考驗……或許是因為過去妳的生活步調太過急促高壓，身體支撐不了，才對妳發出危險訊號，這是在提醒妳該慢下腳步並好好休息。」

芸柔閉上眼睛，長吁了一口氣：「過去的我確實太專注在工作上，沒日沒夜地加班導致體力透支。但，真的是因為這樣嗎？」

我淺淺一笑，安慰道：「人又不是鐵打的，自然會累而需要休息。妳硬撐著不放，身體可是會抗議的。」

這段話打動了芸柔，只見她溫順點點頭，似乎聽懂了話裡的涵義。

「何況，我們還在檢查階段，目前還不確定腹內的腫瘤是良性還是惡性，一切尚未定論，妳何必胡思亂想而身陷在悲觀的泥淖之中。」我輕輕拍拍她的手掌，「先把心定下來，好好睡覺休息。等所有檢查結束後，我們會彙總全部的結果，為妳擬定出最適合的治療計畫，好嗎？」

芸柔的母親在旁眼眶微紅。原本滿臉擔憂的她，經過這番解釋與安撫後，深鎖於母女倆蛾眉之間的愁思，霎那間散去了不少。即便尚須一些時日等候檢查結果，但經由言語排解內心疑惑後，病人與母親終於能稍稍放下心中的大石。

面對疾病所帶來那未知且縹緲的來日，對病人來說，原本安定的日常生活常在頃刻間翻起軒然大波。運氣好的，只是良性腫瘤，能透過手術切除或藥物治療緩解症狀，重新回歸安穩的日常；運氣差點的，碰上惡性腫瘤，接下來便是一連串痛苦的治療，甚至可能看見生命的終點站就在不遠處。

那份內心的焦躁不安，又豈是三言兩語可以帶過？臨床上遇到這類病人，花費些許時間去了解她心底的恐懼，適時伸手給予關懷與協助，或許就是最好的處方。畢竟此刻的她太過脆弱，正需要我們借給她一點力量，好面對未知的未來。

安撫好芸柔後，我回到護理站，聽到學妹提起另一位病人：玉蟬。

玉蟬是上個月被診斷出卵巢癌的病人。上次住院得知確診的消息後，她日日以淚洗面，彷彿人生頓時失去了希望。當時玉蟬的先生寸步不敢離，偶爾查房時，總能看見他不時緊緊摟著妻子並低聲安慰。這位外表看似鐵漢的男人其實不善言詞，卻用最貼身的照顧與陪伴 ，默默守護著愛妻。

前幾天，夫妻倆再度入院，預備進行第二次化學治療。剛踏入病房，眼尖的護理師就發現，玉蟬的頭上戴著頭巾，而她的先生竟然頂著一個大光頭。

「先生……」護理師記得玉蟬的先生原本不是光頭，怎麼短短幾週不見，模樣有此番大轉變？

玉蟬的先生不好意思地笑著說：「上次回家後沒多久，玉蟬的頭髮便一把一把地掉。那天她哭著跟我說，再過沒多久時間就要變成光頭了。」 別怕，有我陪妳當光頭。頭髮會再長出來，就像我們的感情一樣堅定。(圖/unsplash)

一旁的玉蟬面帶微笑接話：「那天我心情真的很差，哭到眼睛都紅腫了。後來等我午睡醒來，決定去美容院把頭髮理光。」她親暱地拉著先生的手臂嬌嗔道：「結果先生陪我一起去，才剛坐下，就先叫理髮師把他的頭髮理光。」

玉蟬的目光裡充滿了幸福的粉紅泡泡，「他說要陪我一起當光頭，要我別害怕。我看著他的頭髮落地那一刻，內心充滿感動。是啊，有先生在身邊陪著，我還有什麼好怕的？」

玉蟬的先生靦腆地摸摸光亮的頭頂，打趣地說：「不理光還不知道，其實我的頭型還蠻好看。」

看著夫妻倆甜蜜的互動，護理師們紛紛打趣喊著要去戴墨鏡，好避開這溫馨的「閃光」。人生若有此等伴侶相伴，即便上天給予再多考驗，似乎也都微不足道了。

唐代著名女詩人李冶在六言絕句《八至》中曾寫道：「至近至遠東西，至深至淺清溪。至高至明日月，至親 至疏夫妻。」

夫妻之間的關係，可謂是世上最親近，卻也可能最疏遠的。正因為兩人在生理、情感、家庭與利益上結合得最為緊密，是世界上最親近的人……但也因靠得太近加上牽扯太深，一旦失去信任導致感情破裂，彼此便會變得像陌生人般冷漠疏離，甚至反目成仇。

然而，在玉蟬這一對夫妻身上，我親眼見證了夫妻中「至親」的極致情感。面臨上天給予的殘酷考驗，他們選擇攜手面對。即便未來的結果如此縹緲不定，但他們之間互扶互助的勇氣與堅定，著實令人生羨。

在某些婚姻關係中，或許會因為人性冷峻而展露出複雜的本質，但我寧願相信，人性之善與純粹的愛，始終會多於世俗的狡詐與算計。只要我們願意去選擇愛，願意在對方脆弱時伸出手，婚姻就能超越「至疏」的詛咒，走向「至親」的永恆。

而面對疾病所帶來未知且縹緲的來日，對於任何一個平日裡過著安定生活的普通人來說，原本平靜的人生在一瞬間翻起滔天巨浪。那份深藏在病人心底，對於未知的焦躁與不安，又豈是旁人幾句：「要加油」或是「想開一點」等等話語便能輕易帶過的？

臨床上遇到這類身心俱疲的病人，醫護 人員除提供相關治療與衛教之外，亦可多花些許時間停留在病床邊上，了解她們心底最深層的恐懼與害怕，並適時地伸出手給予溫暖的關懷與傾聽，這是一份無法被科技取代的溫暖處方。畢竟，此刻躺在病床上的她們，內心十分脆弱甚至無法提起勇氣，獨自面對未知的明天。

無論是孤身面對考驗的芸柔，還是有愛人相伴的玉蟬，她們都在用自己的方式，在縹緲未來的迷霧中努力尋找著走下去的方向。而我們所能做的，就是在她們淚水模糊了雙眼、看不清前方道路的時候，適時地遞上一張紙巾，並握緊那雙顫抖的手掌。

在這個充滿不確定性的世界裡，未來的路途或許縹緲難定──但請相信，愛與陪伴能產生超越生死的勇氣，只要有人願意在黑夜裡為你守候、借給你一點跨越恐懼的力量，那麼，即便是再漫長的風雪或未知的明天，我們都能做彼此最堅實的靠山，無畏地並肩走下去。

身為病房裡的守護力量，期盼在縹緲未知的來日，成為妳最有力的靠山。(圖/AI生成，那緹提供)

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。

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