奇幻不只有劍與魔法！深入《疾風夏曲傳》探索作家藍色月亮筆下的現實關懷

琅琅原創作家藍色月亮以《疾風夏曲傳》將現實中的社會議題 帶入奇幻 冒險。台灣早年的雛妓問題與Me Too事件，成為她塑造主角夏曲的重要契機；一張彩虹牌上的「付出和接受都是同一件事」，則點亮了故事的核心。作者希望讀者跟著夏曲快意恩仇，也讓有共同創傷的人得到一點生活的勇氣。本文邀請藍色月亮分享她如何以奇幻世界承載現實關懷。（編按）

從童年開始的故事

藍色月亮是獨生女，從小多半都是自己一個人獨處。她第一次動了想把故事寫下來的念頭是在小六，當時只是單純喜歡寫故事這件事，並沒有特別嚮往當作家，包括現在也是。

熱門小說

小六到國中這段期間，她寫了《疾風夏曲傳》的前身，故事起源是當時的一款ＰＳ遊戲〈銀河遊俠傳〉，這也奠定了她喜歡寫奇幻小說 的基礎。

藍色月亮表示自己是重度讀者。在剛出社會的前十年，她的主要精力都用在工作上，那是一個完全沒有寫稿的十年，卻在當時看了很多作品，累積了十年的閱讀量，才造就了現在的創作能量。

奇幻、言情是她比較常看的兩大類。奇幻作者首推娥蘇拉．勒瑰恩；言情作者首推黑潔明。

對藍色月亮而言，如果不寫作，那她心目中的世界就無法被他人理解。所以寫作是內在的她與他人溝通的另一座橋樑。

想像與日常的交會

榮格心理學對於神話的論述，奠定了藍色月亮所有創作的神學理論基礎。特別是喬瑟夫．坎伯的《神話的力量》，對於內在旅程和英雄歷險，給了她很多創作上的啟發。

寫作大概只佔她一天２～３小時，而且多半集中在半夜。不寫稿的時候，她會花很多時間在腦中構思劇情，事先想得越完整，這坐到電腦前就越能立刻進入創作狀態，不會浪費時間。

正式寫稿前，她的儀式是先擼貓、吸貓。至於靈感，往往會在工作途中突然冒出來，她便隨手記進手機備忘錄裡，以免一轉眼就忘得一乾二淨。

藍色月亮表示，一部作品的構成元素很複雜，其中第二章主角夏曲用「栗子」教訓別人的情節，就來自其生活中的一個小插曲。

一開始，她的設計是用小石頭，但有一天同事買了撥好的栗子給她吃，並說這比吃要剝殼的糖炒栗子省事。她瞬間想到，可以用堅硬的栗子代替石頭，讓趣味性增高。她也補充：「被糖炒栗子打到很痛的！」

奇幻裡的現實關懷

書名：《疾風夏曲傳》

作者：藍色月亮

《疾風夏曲傳》源自於藍色月亮偶然間查到台灣七、八〇年代雛妓問題的論文，以及2023年開始延燒的Me Too事件，這些現實中的社會事件，讓她心中逐漸醞釀出故事的雛形。

她在因緣際會下抽到一張彩虹牌，上面寫著「在真理中，付出和接受都是同一件事」，讓她頓時恍然大悟，後來這句話變成貫穿全文的主軸。

她想透過「付出和接受都是同一件事」，表達夏曲在充滿摧折的過往裡，如何慢慢找回人與人之間的信任和相交。

藍色月亮出生於七年級末段，她沒想到，在自己懞懂長大時，社會上有的女孩已經受到嚴重的性剝削，這份對現實的震撼與難以言說的憤怒轉變成了創作的動力，成為她塑造夏曲這個角色的重要起點。因此，影響她創作的不是書籍或人物，而是現實中的各大事件。

海盜設定部分，她看了一些中世紀風帆戰船、槳帆船的設計書，還有中世紀海盜的作戰風格、處罰方式、海上生活等資料作參考。至於神學設定部分，初代龍跟大地之神融為一體的核心概念，則來自榮格心理學的大母神原型，疾風篇的許多神學概念也都來自榮格心理學。

選擇與代價的對照

藍色月亮最喜歡的角色是夏曲。寫她的時候，藍色月亮很快樂，因為夏曲有話直說、勇往直前不糾結，她的率直和勇氣是作者很嚮往的兩個特點。

夏曲也是藍色月亮的一部分，兩者最相似之處，就是遇到困難會去解決、不逃避；完全相反之處在於，夏曲的運動細胞很好，藍色月亮則是一個不擅長任何運動的人。

她沒有最不喜歡的角色，但是最難寫的角色是女配角雲霓。雲霓和主角夏曲，無論是人生經歷還是個性，都作為鏡面對照。這趟旅程對雲霓來說，就像誤入大海的小魚，最終要回到原本生活的缸裡；但夏曲選擇反抗命運，最終衝破束縛，如同展翅飛鳥。

藍色月亮想讓讀者在看完後思考，想選擇什麼樣的人生，就要付出什麼樣的代價。

她最喜歡、並且主要想說的核心概念，就是第七章末夏曲和雲霓在船上最後一次談話：

「只要是違反我們意願所造成的傷害，都很嚴重，沒有程度上的區別。」

「是神廟的禮教和束縛，逼女人把貞潔看得比性命還重要，失去貞潔等同於失去性命，但貞操值得跟人命畫上等號嗎？」

讓故事帶來勇氣

決賽時，藍色月亮抱持著「既然有上台的機會，就好好把這個故事說完」的心情，沒有抱持任何得獎期待。因此得知獲獎時，她既驚訝又開心，也從未想過自己的作品有一天能夠出版成電子書 。

得獎後，她曾在工作用的粉絲專頁分享這份喜悅，客人們得知後都相當驚訝，難以想像她如何在忙碌的工作之餘，還能抽出時間寫稿。面對寫作瓶頸，她則以「我才是自己最大的敵人」這句話勉勵自己。

由於創作時間有限，藍色月亮目前沒有打算挑戰自己不熟悉的領域，畢竟每一次嘗試都需要投入大量時間做功課。對她而言，奇幻小說不只是劍與魔法的冒險，更能成為承載社會議題的媒介。透過奇幻世界包裹沉重的現實議題，讓讀者在享受故事的同時，也能有所感受與思考。

她希望讀者閱讀《疾風夏曲傳》時，首先能夠感到開心，跟隨夏曲的腳步，經歷一場快意恩仇的冒險；其次，也希望夏曲的遭遇能接住那些有著相似創傷的人，為他們帶來一點繼續生活的勇氣。若作品有幸被需要鼓舞的人看見，對她而言便是十分珍貴的事。

最後，藍色月亮也感謝每一位願意付費支持正版電子書的讀者，希望大家都能在閱讀中獲得快樂，並多一分勇氣，突破人生中的難關。

「沒有什麼是過不去的，前提是要好好活著。」

《疾風夏曲傳》作者藍色月亮，擅長以社會議題融入奇幻故事。圖／藍色月亮提供