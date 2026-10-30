戴上面具的孩子如何走向犯罪？《斷掌山》揭開作家Shika西卡的懸疑靈感

琅琅原創作家Shika西卡以《斷掌山》描繪孩子與原生家庭之間的複雜關係。故事從「戴著面具的孩子」這個畫面出發，結合作者過去在學校工作時的觀察，探問大人的期待與偏見，如何影響孩子看待自己的方式。Shika西卡透過多名角色的獨白，呈現「不存在的犯罪」如何導致「真正的犯罪」，也希望讀者重新思考家庭對孩童成長的重要性。本文邀請西卡與我們分享她的創作過程。（編按）

閱讀與創作的起點

對西卡而言，閱讀從小就是生活的一部分。她回憶，在家中，書本是父母不會限制購買金額的東西，而她從小學開始，就喜歡閱讀各式各樣的書籍。

熱門小說

最令她印象深刻的一次閱讀體驗，發生在國中二年級某次經歷低潮的時候。那一晚，她心情低落，躲在床上偷偷哭泣，因為實在睡不著，便隨手打開新購入的懸疑 小說 。沒想到越讀越著迷，不知不覺就一口氣讀完厚厚的一本書。

當窗外清晨的光照入房中，西卡沈浸在作者揭露結局、真相大白的快感之中，也感受到從現實煩惱中被解放出來的一種救贖感。雖然那本小說並沒有談什麼人生大道理，但透過書本沈浸在另一個世界，甚至短暫抽離煩惱的故事魅力，讓她至今仍難以忘懷。她也希望自己的作品，有天可以成為這樣子的存在。

西卡平時喜歡閱讀懸疑、或是帶有些療癒色彩的小說，也覺得帶有奇幻感的故事非常吸引人。療癒類型的故事，她喜歡日本小說家乙一的作品。這位作者平時寫作有兩種風格，被戲稱為白乙一與黑乙一，她推薦從白乙一系列開始閱讀。奇幻類型的故事，她則喜歡日本小說家小野不由美的十二國記系列，還有她認為不能不提的《魔戒》作者J. R. R. 托爾金。

談起創作的起點，西卡表示，大概從國中時就很喜歡寫一些散文，也喜愛在腦袋裡構思故事，但從未真正挑戰過寫完整的長篇小說。後來經營繪帳時，她認識一名文字創作者，因為時常幫對方一起看故事，便萌生了自己也來嘗試小說創作的念頭。在朋友的鼓舞下，她於2023年第一次投稿長篇小說，並出道成為小說創作者。

她第一次完成的作品，是一篇約兩萬四千多字、名叫《青色城鎮》的短篇故事。當時正就讀高中的她，在網路上無意發現一名叫 icelog 的繪師。對方的作品風格獨特，每幅畫都像是在敘述著自己的故事，令觀賞者可以很輕易地想像畫中場景延伸的世界觀。

對西卡來說，「寫作」是多一個可以「說話」的地方。不管是透過角色的口來述說，又或是透過劇情來傳達她認識的世界，平時那些無法輕易對朋友或家人輸出的想法，都可以在名為小說的紙上自由傳達跳動。她回憶，小時候閱讀一些作品，與作者產生共鳴時，會有一種自己並不孤獨的感動。因此，寫作對她而言，除了是抒發的一種方式，也是尋找能與自己產生「共鳴」的讀者的管道。

日常裡的創作靈感

西卡通常習慣在上班前、以及睡覺前寫作。由於平時是在宅工作，若白天時間允許，她也會撥時間創作。以生活比例來算，圖文與小說創作大約佔了生活的三點五成左右。她喜歡在乾淨的環境創作，所以通常會先把居家環境整理乾淨，例如洗碗、整理書桌等。另外搭配一杯無糖飲料，如茶或咖啡，再準備一些餅乾、巧克力等小點心，好隨時補充能量。

由於寫作時需要非常專注，西卡表示會在YouTube尋找自然的聲音當成背景白噪音播放，或是聽後搖滾、電影配樂、葡語音樂等不會被人聲歌詞拉走的音樂。她透露，靈感通常來自於散步的時候。每天早晚，她都會帶著家中的柴犬出去散步，這時會把手機留在家，純粹放空和散心。有時走著走著，就會浮現一些想法，或是疏理故事的靈感。若是還不立即打算使用的點子，她就會在回家後用手機備忘錄記錄下來，之後搭電車或其他交通工具時，還可以反覆查看備忘錄上的資料。

圖／Shika西卡提供。

面具與獨白的故事

書名：《斷掌山》

作者：Shika西卡

《斷掌山》是西卡第一次使用非對話、全程採用角色「獨白」的方式撰寫的作品。模擬角色們說話的語氣、思考迴路，以及獨白的呈現方式，在寫作時也帶給她很多樂趣。

這部作品的靈感來源，主要來自對於「戴著面具的孩子」這個畫面的想像。很久以前，她曾和某位朋友一起構思關於「山神傳說」與「面具」的故事，當時還委託了專業的繪師繪製封面圖。雖然後來那部作品並沒有成功面世，但繪師所繪製出來的圖，讓她多了許多想像的空間，才延伸出這部帶有面具元素的作品。

西卡表示，目前已公開的兩部長篇作品，皆沒有刻意取材的部分，多是出於她以前在學校工作時，就近觀察到的校園生態現象。而為了怕被誤會在影射身邊朋友，故事中的情節與人物也幾乎全出於想像，沒有參考現實情節。不過將來若有機會，她會想多吸收取材經驗，並將實際採訪到的案例，轉換成故事的一部分。

她將主角設定為一群孩子，並開始思考他們可能與「犯罪」牽連上的前因後果，而最終浮現在腦海中的，便是「不存在的犯罪」導致「真正的犯罪」的設定。

西卡想探問，當人們集體相信某個故事，或是帶有某種偏見時，那個故事會不會反過來塑造現實，把無辜的人、或本不該是那樣的人，一步步推向人們認定的模樣？

在學校觀察校園生態的時候，她發現孩子們的表現，有時就像是一面鏡子，反映出周遭人對他們的期待，抑或是對他們的偏見。當一個孩子被灌輸自己是隻醜小鴨，已經深信自己是醜小鴨的孩子，是很難意識到自己是隻天鵝的。這大概就是她在創作初期時，想要深入討論的一個觀點。

在創作這部作品時，西卡想起日本作家湊佳苗的《告白》。整部作品在不同角色的視角之間切換，運用多名角色的獨白建構而成。作者讓不同事件關係人，輪流擔任第一人稱「我」，透過自述、信件、日記等方式來表述自我，而隨著視角轉移，讀者會不斷推翻對角色的認知，最後拼湊出真實且殘酷的事件全貌。

當決定寫這部作品時，考慮到截稿日期，她決定將字數控制在八萬字左右，也就是投稿的最低門檻。為了在短時間內完成作品，她便挑戰與《告白》類似的獨白體寫法，因為當所有的對話被抽離，僅剩角色的獨白時，就可以跳過多餘的環境描寫，直接跳入角色的內心世界。

不過，為了讓每一篇的獨白都充滿角色各自的特色，說話方式便成為另一門需要鑽研的功課，所以她笑說，或許寫起來也沒有快上多少。

在寫這部作品時，西卡剛好碰上工作需要出差，每天只能利用睡前零碎的空檔寫文，創作時間並不多。因此，她事前參考的資料可以說是近乎沒有，只能盡可能去模擬每個角色講話的口吻，讓故事看起來比較有說服力。

為了製造明顯的差異，她會刻意讓一些角色的講話方式充滿特色，例如總是使用相同的語尾語助詞，或是反覆重複一樣的詞彙。對當時創作時間所剩不多的她而言，想像力是唯一能參考的資源。

時間不夠是西卡最大的敵人，而且每天回到飯店，總是非常愛睏。在高壓工作的環境之下，為了趕上報名截止日期，她強迫自己每天早晚都一定要寫固定的字數，即使寫出來的東西，在隔一天往往需要重新潤稿。

然而，事實證明，這樣的方式對於產出是非常有效的。不過她也表示，日後為了維持創作品質，應該不會再讓自己陷入這種趕稿地獄之中了。

角色映照家庭傷痕

談到書中最喜歡的角色，西卡選擇了牧師之子謝逸翔。他成長於對自身有許多期待的家庭，年幼時便學會觀察周遭的反應，並小心翼翼地隱藏內心真正的想法。父親虔誠的信仰與崇高的宗教情操，反而成為兩人難以坦誠相對的隔閡，也讓西卡格外憐惜這個角色。她坦言，謝逸翔的經歷與自己截然不同，但那種為了不讓身邊的一切崩毀，而選擇隱瞞真相的心情，她多少能夠感同身受。

《斷掌山》中的角色各有難以言說的苦衷，西卡認為每個人都值得同情，很難真正痛恨誰。若要選出一個讓她心情最複雜的角色，那便是死去的男童許家幸的母親——莊美靜阿姨。

莊美靜成長於傳統觀念深植人心的年代，因為生育問題飽受丈夫家人的冷言冷語，好不容易有了孩子，便將全部的愛與期待投注在兒子身上。她將自身價值與妻子、母親的角色緊緊綁在一起，也讓西卡看見了傳統社會對女性的無形束縛。

西卡不喜歡這個角色，並非單純因為她做過的事，而是感慨她的觀念與行為，也是時代所形塑的悲傷產物。有些女性從小被教導，必須透過婚姻與生育，才能證明自己的價值；然而，當人生選擇建立在外界期待之上，原本應該出於真心的情感，也可能逐漸變得沉重。西卡在求學時期曾目睹類似的家庭處境，因此在描寫莊美靜時，心情格外複雜。或許將這樣的角色寫進故事，也是她試圖理解這些現象的一種方式。

在西卡看來，《斷掌山》中的主要角色，都深受原生家庭的影響，困在難以擺脫的命運之中。若要用一首歌描繪他們共同的心境，她會選擇台灣獨立樂團莉莉周她說的〈往常〉。

得獎之後繼續前行

談起參賽經驗，西卡表示，琅琅原創 的比賽方式與其他小說比賽不同，需要作者自行上台提案，並且有機會接觸到與影視相關的企業公司，是一次全新的體驗。

獲得影視開發潛力獎時，她非常意外也非常高興，同時在心裡默默期待，或許可以獲得作品IP 化的第一個機會，例如影視化、音樂劇化，或是以其他媒介呈現小說內容。

但隨著時間流逝，她發現這其實是極為困難的事情，除了作品本身需要好以外，也需要很多機緣跟運氣。如果說中間有什麼心路歷程，那應該是更加深刻體會到媒合門檻的高度，並時時叮嚀自己謹記創作的初衷，放寬得失心。

西卡坦言，自己並不是一個充滿自信的人，因此能夠獲獎，對她來說意義非凡。這是她繼「Kadokado 百萬小說大賞」後，獲得的第二個獎項。能夠在不同的單位，獲得不同評審老師們的肯定，無疑讓她在日後創作路上，多了繼續前進的力量。她也希望，若有幸能讓讀者閱讀到《斷掌山》這個故事，可以激起大家反思原生家庭對於孩童成長歷程的重要性。

圖／Shika西卡提供。

未來，西卡會想挑戰看看奇幻類型的作品，以及探討精神疾病相關的題材。不過短時間內，或許還是會集中在懸疑類型的作品創作，並磨練自己的文筆。

對於一直以來支持她的讀者，西卡表示非常感謝。不論是從圖文開始關注，還是從小說開始認識她，她都非常珍惜讓作品與讀者相遇的緣分。

《斷掌山》是她的第二部長篇作品，相較於第一部小說《她被殺死的那一天》，這部作品節奏更快，並嘗試了新的寫法。若能為讀者的日常帶來一絲娛樂，或刺激一些新的想法，那將是她最大的幸福。

而若讀者與書中的任何角色起了共鳴，或是面臨著類似的處境，西卡希望大家記得，小說裡角色的命運是由作者決定，但真實世界裡，人們皆有改寫自己命運的能力。往後她也將繼續在小說創作這條路上努力前進，希望可以一直有讀者陪伴。