《說是美，我不忍心：在羅馬 ，第一次看懂了巴洛克。》

｜波格賽美術館 (Galleria Borghese)｜義大利 羅馬｜一個人的旅行‧Part 2

對我個人來說，在初逢AI的時代下去義大利獨旅，症狀就是：

你會看到一個奇怪的亞洲女生，在一根石柱、一座雕像或一幅畫前，走來走去，一站半天。

然後一邊拿著手機不停打字，打完抬頭看一下、看完又再低頭打，像是在跟誰激烈的爭論著什麼一樣。

沒錯，我正在刁難我的ChatGPT！問他一大堆稀奇古怪，卻又實在讓人無比興奮、好奇的事情。時而探討人生，時而舌戰不休。時而又想著：「完了、完了...，我這大概就是孤獨指數最高的那種“沒救了的等級”」。

就是我們古早以前「時尚雜誌心理測驗」裡會說的：

「一個人上廁所」：孤獨指數30%

「一個人看電影」：孤獨指數70%

「一個人去遊樂園」：孤獨指數99%

「一個人去歐洲旅行，自己走路、吃飯、睡覺，還跟AI聊到欲罷不能」：———X

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但不管怎樣，我真的很感謝自己在旅程中，硬塞了這個和其他羅馬生猛大景點相較之下，相對有些冷門的：

「波格賽美術館 (Galleria Borghese)」。

(PS希望我的高中美術老師別打我，其實它還是很夯的，只是一個比較級而已。但我真的差點就錯過了！)

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｜「波格賽美術館 (Galleria Borghese)」：說是美，我不忍心。｜

「波格賽美術館 (Galleria Borghese)」可說是一個：

權貴用全部財力，養出天才藝術 家的神奇地方。

據說，「波格賽家族」是17世紀羅馬最有錢、有權的家族之一。而他們做過最任性的其中一件事情就是：

幾近狂熱的蒐集各類藝術品。

傳說瘋起來，還會為了A人家的作品不擇手段：

用教宗權力沒收、用法律行政充公、把不肯賣畫的畫家關起來直到他點頭成交，甚至乾脆把教堂名畫整幅給它挖下來搬走！(而這些瘋事，居然大部分都還有史料記載！！)

還真是一家子簡單粗暴，極變態的文藝魂啊！！

他們對喜愛的藝術家，也不吝豪擲家產。還因此扶植出了傳說中的巴洛克雕塑大師———「貝尼尼（Bernini）」！

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我一進展廳，就被一座細節誇張的巨大大理石雕塑吸引了目光。

《Rape of Proserpine》

《冥王劫掠春神波瑟芬妮》

(或者現代視角、不詩意一點：《波瑟芬妮被強姦》）

———Gian Lorenzo Bernini

(Naples 1598-Rome 1680)

一個充滿野性的男人，正邪笑著用壯碩的手臂，抓住一位美麗又驚恐的少女。

少女衣服凌亂、幾不蔽體，她腳尖才剛剛離地，眉頭緊皺、雙唇微張。男人則輕鬆的抓握住少女的身體，修長的手指深深嵌入她豐腴的腰和飽滿的大腿裡。

連男人「手上的青筋」和少女「柔韌肌膚被掐得凹陷」，都刻畫得那麼清晰、細膩。

旁邊還有一隻三頭犬，激動地狂吠不止。彷彿一旦進入冥界，便是再也無法回頭。

少女奮力的反抗、推打，身體向相反的方向極力的扭曲，彷彿時間就靜止在「最驚心動魄的那一秒鐘」。像一張「強暴現場的社會新聞快照」，但不知為何，卻又看得讓人血脈賁張。

感覺就是：

旁觀者幾乎要「不忍心又不好意思地別過頭去」，但卻又忍不住要透過眼角、指縫，偷偷地再多看一眼。

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我臉紅心跳，內心激動卻又矛盾不已。

一查才知道，這雕塑講的是一則有名的希臘/羅馬神話故事：

「冥王 黑帝斯 (Hades)」看上了「農業女神 狄蜜特 (Demeter)」的女兒「春神 波瑟芬妮 (Proserpine)」。便直接把她強行抓進了冥界。於是母親崩潰，大地枯萎。

最後「眾神之王 宙斯 (Zeus)」只好出面協調：讓「春神 波瑟芬妮 (Proserpine)」一年中，一半的時間待在冥界 (秋冬)，另一半的時間，則可以獲准回到人間（春夏）。

而這後來也成了當地，最膾炙人口的「四季起源神話」！～

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是說，明明是強暴、是犯罪，是「長期監禁」與「正義公權力的不作為」，為何卻又刻畫得如此動人？

那種奇異的性張力衝擊，讓人既不舒服，又移不開眼。

慾望的原始力量在嘶吼，當文明用神話包裝創傷，你突然發現，原來那些被浪漫化的詩意神話裡，「女性的身體」從來都不是屬於自己的。

我呆呆地看了很久，想說些什麼，但又忽然不知道要說什麼了。

說是美，我不忍心。

說是錯，但又該死的那麼美。

這都是「貝尼尼 (Bernini)」故意的嗎？

還是那個時代故意的？

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｜尋找「文藝復興」，意外遇見「巴洛克」。｜

之後我開始在館內興奮的亂逛，發現這個美術館跟我來義大利前期待的「文藝復興」，七彩、絢麗、光明、美好....，好像有點不一樣。

它似乎是進入到了另外一種敘事，另一個更具衝擊感的陰沉派別？

畫面中的光線轉暗，有些畫甚至暗到我就站在面前，反覆看還是看不清！人在很黑、很黑的陰影裡，畫作彷彿在邀請我走近一點、適應黑暗，邀請我去偷看、去發現。

極少的光，只專注打在「某個陰沉的側臉」上。或像聚光燈一樣，照向「某件正在發生的事情」。像是在對觀眾大聲吼叫著：「你看這裡啊！！！」

畫面也漸漸開始變得大膽、陰鬱，有時甚至有些滲人。爭執、脅迫、戰鬥、追捕，殉道者被綁在木樁上亂箭穿身，被砍下的頭顱、被凝視的赤裸女人....。

我正疑惑，這美術館裡的「文藝復興」究竟是怎麼回事？那些完美胴體的美麗神人們，像是一個個誤入了什麼發瘋的世界。怎麼一些畫作，光明著、光明著，就起笑了？

這才驚覺，原來已經是「巴洛克（Baroque）」了啊！

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｜巴洛克 (Baroque)———「集體崩潰後的美學」？｜

我在羅馬，才第一次開始慢慢理解、看懂「巴洛克 (Baroque)」。

聽說，「巴洛克」是一個時期、一種風格，也像是一種「集體崩潰後的美學」。所以，當時發生了什麼事？大家究竟都在崩潰什麼？

我查到的資料上說：

「文藝復興 (Renaissance)」是「中世紀」之後，人們又開始重新關注人文、理性與古典文明的「希望期」。再後來又經歷了「宗教改革」與「三十年戰爭」的幻滅和黑暗，而「巴洛克 (Baroque)」便是在這彷彿無止境的黑暗中，應運而生。就像一個集體崩潰中的「狂熱時代」！還狂熱到不小心有些「誠實」？

「文藝復興」時期，人心還是浪漫的。人們相信：

神是秩序、世界是有意義的，人可以用「理性」來理解世界，而「美」就是「精確的比例」、「和諧」和「光明」。

然後突然像有顆隕石襲來，震碎三觀。

教廷長期累積的腐敗與革新呼聲，終於引爆了「宗教改革」。人們開始正視：原來教會也會亂來！那些「可笑的贖罪券」和「被濫用的神權」，我信的神，究竟還是不是同一個神？

原本堅定的信仰系統，開始崩塌。

接著，摧毀整個文明信念的漫長「三十年戰爭」開始了。歐洲人口大量死亡，村莊消失，飢荒、瘟疫、屠殺。人們親眼看到：就算是「最虔誠的人」，也一樣可以死得無比淒慘又不體面。（義大利雖未受大規模直接戰火波及，但當時一些具有洞察力的藝術家，依然敏銳地捕捉到了那個時代的現實重量。）

還有令人心碎的「科學革命」。哥白尼、伽利略告訴大家：「地球不是宇宙的中心」。牛頓讓人們發現，世界其實就是「冷冰冰的物理法則」。人類第一次意識到：原來我們一直都不是那個「被宇宙偏愛的主角」。

那你說這...，大家還不崩潰嗎？「教廷」斂財變困難了很崩潰。「人民」信仰崩塌、顛沛流離很崩潰。

至於「藝術家」呢？他們則被教廷期待著，要用極盡奢華的「極致藝術」，來更浮誇的「吼叫著讚美主」！其中有人是真心相信、倍感榮耀；有人一生名利雙收、意氣風發。有人順勢而為，也有人只是在夾縫中，努力著繼續創作、生存下去。

是說，這光想起來就好煩喔！我覺得我比較像是後者欸。哈哈！

要我是當時的藝術家，我也「陰沉、暗黑、厭世」。我的作品也要壓著人們的頭，去看清那些「最殘忍卻最真的現實」！誰再敢在那邊光明燦爛、心靈雞湯，我都恨不得直接走到他面前去「呸呸呸呸」！不要再給我假裝沒事了！！！

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｜當文明逐漸崩潰，藝術終於在狂熱中不小心吐出真話？｜

「巴洛克時期」彷彿就像是一個「失去了過去安穩信念的世界」，所有人都終於決定要關掉「頭上的那束聖光」，開始用更激烈、更戲劇化、更讓人無處可逃的方式「嘶吼著互相說話」。

當然，依然各自都帶著各自的目的：

「教會」用它來感召信徒、震懾批判者。

「權貴」用它來展示力量、宣洩傲慢。

「許多藝術家」則透過它，把恐懼、慾望、痛苦、身體和死亡，都刻畫得更加真實。

看那時期的「教堂建築」啊：

極盡的繁複、華麗，彷彿都可以聽到有人在建築師的耳邊大吼：

「你給我用最大的本事來讚美神！」

「最好讓人一進來就感動哭、就震撼激動到跪下！！」

當時教廷：「我為何要收斂？我是神的代言人，我奢華我驕傲啊！」

看那時期的「雕塑」：

細節幾近瘋狂，又生動到像「一幀一幀的電影慢格」。

野心大到彷彿誓要「鎖住那個最具炸裂張力的瞬間」。

看那時期的「繪畫」：

情緒爆棚、急迫熱切，像一個「狂熱博物館員」拿著一顆巨大的spotlight，拉著你去參觀世界，

一下照向這邊：「你看！」

一下又照向另一邊：「你再給我看！！」

感覺幾乎就像是一場「集體的藝術狂熱」和「集體情緒歇斯底里」？

藝術史主流好像常說：巴洛克是「反宗教改革的宣傳藝術」。

但我又隱約感覺，巴洛克似乎不只是如此？

對我來說，那感覺甚至不像是一種當時代「有意的風格選擇」。那種逼人的藝術語言，反而更像是「創傷過後的情緒發洩」，一種「集體崩潰後的美學」。

初衷不見得多高尚，創作也不見得多自由。但至少在那個崩壞的年代裡，不論是故意、不小心還是被迫，作品中終於少見地流露出了超越「權力宣傳劇本」本身的：「人性重量」、「痛苦」與「矛盾」。

讓人無法再繼續假裝「世界依然完美無瑕」。

最讓人感到諷刺的是：

「權勢」本想用更激烈的吼叫來說服人，結果「藝術」卻不小心，「把更多的真相給吐了出來」。

權力企圖「驅使藝術」，可藝術有時卻「比寫好的劇本更加誠實」。

真是讓人既欣慰又好笑啊！

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｜「文藝復興」令我驚艷、澎湃，「巴洛克」卻讓我沉默了許久。｜

我本以為，自己是來義大利看「文藝復興」的。但不知為何，走著走著卻發現，比起「文藝復興」，我好像更被「巴洛克」給打中靈魂。

旅途中看到的許多「文藝復興」時期作品，似乎都在追求一種「很公式化的美」和所謂的「完美」。各種雲啊朵啊、各種夢幻色彩，數不盡的「安詳聖母聖嬰」，還有看不完的「完美人類胴體」。像寫好的童話，夢裡的世界。

但看久了，怎麼感覺有點審美疲勞？

我是很尊重每一種宗教，也很敬神的。只是如果你嘗試在漫遊羅馬、佛羅倫斯的旅途中，認真地逛完幾間博物館、美術館，你就能完全理解我當時的那種感覺：

同樣的畫面、相似的場景、一模一樣的人物，實在太多、太多了！

所以當你一抬頭，再看到一幅「聖母聖嬰」的時候，你甚至有一秒鐘會有那種「想翻桌的衝動」。

「又擱細力」！

又是，怎麼又是你們啊！！(哈哈哈)

不可能...這行為不自然啊...。

這像是「一群正常藝術家」的日常發揮嗎？

大家對「一束光打在聖母聖嬰身上，小天使快樂飛舞」的畫面，都已經痴迷到「我要畫它個幾百、幾千幅」，痴迷到幾乎都「沒有別的話想說、別的事情想表達」了？

你不禁要開始思考：

原來這就是當時的藝術？

原來這就是「當時藝術家們的生活」？

還有，是誰贊助著他們的衣食起居？

而他們的作品，又是在為「哪一群人的目的」，「字斟句酌地說著話」呢？

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我開始忍不住懷疑：

「文藝復興」時期的藝術，真的有讓人們完全從「神權至上」裡解放，轉而開始更加肯定「人」的價值嗎？

還是依然肩負著某種「宗教」與「權力」的目的呢？

許多畫作背後，都讓我隱隱感覺到有一股力量，在決定我「該看什麼、該相信什麼」？

就好像「文藝復興」時期的藝術，只是「教廷開始懂行銷」、終於「學會做品牌」了一樣！～

以前「中世紀」的宗教繪畫：

大多人物扁平、缺少情感，也沒有太多空間感的刻畫，塗一大片金色就象徵天國了。意思就像：

「少廢話，你給我膜拜！」

「這就是神聖不可侵犯的遙遠的神！」

神總是高高在上，人就只是抬頭仰望。

而「文藝復興」時期的繪畫：

神依然神聖，但開始長得像人了。莊嚴、溫厚，安詳、平靜。描繪的人物比例完美，故事、場景讓人身歷其境。彷彿像是在說：

「神跟我們很像喔～」

「你看神還會笑欸，好親民喔！」

很像「現代政治人物」，會拍的那種親切宣傳片，或偶爾下凡去社群上搞笑互動一下，你就會：

「哦～～好可愛喔！」

「他很在乎我們欸！！！」

但即使一個時代開始歌頌「人」，也不代表「權力就退出了藝術」。相反地，教廷只是開始學會用另一種

「更具魅力」、「更有人性」的方式來說話而已。

讚頌的還是「同一位神」，只是「品牌溝通」好像變厲害了？哈哈哈！

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所以，當我看見藝術開始從「文藝復興」進入「巴洛克時期」，就像看到一群長期跟權貴打交道的藝術家，作品中終於開始不小心吐了一點真話！

你開始可以在他們的作品裡看到，「權力」變成「壓迫」，「信仰」變成「恐懼」，「愛」變成「佔有」，而「美」則成了一種「合理化的暴力」。

人性變得好醜、好暗，現實好重、情緒好滿，但我終於看到了一點點，當時代裡少見「真誠的東西」了。

當藝術變成「權力的語言」，而你卻搞笑地發現，原來極致狂熱的「藝術力量展示場」，也可能成為「不小心洩漏真相」的地方。

巴洛克就好像一顆「被當時代環境擠壓至變形的珍珠」，你終於可以在純粹的美裡面，窺見些許「當下現實的醜陋」。

而且不知為何隱隱有種：

「管你去細，我就要全部講出來！」的穩定發瘋感。

那種半起笑的鋪張厭世氛圍，明明相隔了四百多年，竟還能讓今天的人感受到某種「熟悉的焦慮」。

哈哈哈。

好醜、好真，好喜歡！

文藝復興像「理想中的文明人類」，而巴洛克則像：「在現實裡苦撐著，還硬逼自己要睜開眼，去看這世界滿目瘡痍的勇敢人類」。人們終於承認了，世界其實就是如此。

所以你會不自覺的：

喜愛「文藝復興」，但又更為「巴洛克」沉默良久。