《山忌：黃衣小飛俠》影評：紅衣小女孩宇宙新低點？袁澧林反成最大看點

《山忌：黃衣小飛俠》已經上映一陣子了，已經差不多可以講一些感想了，這集故事架構用了類似《今天暫時停止》（Groundhog Day）與《忌日快樂》（Happy Death Day）的「時間循環」核心概念，利用不斷地重複，來修正解答出問題（真相），再添加這個系列一直以來強調的「台灣在地民俗靈異文化」的元素（「粽邪系列」也是）。

片中「山忌儀式」、「抓交替」等在深幽陰森的山裡算是蠻有氛圍的，幾個「Jump scare 」也是恐怖片的標配。只是電影棚拍感痕跡明顯，太多段一直重複的「時間輪迴」無法給於劇情推進的動能，或是想要推進但是「鬼打牆」，明明片長不到九十分鐘，大概體感時間卻超過。這部本來備受期待的作品，看得出投入不少資源，只可惜在整個「紅衣小女孩宇宙」中本片可能敬陪末座。

而且「黃衣小飛俠」的故事是七十年代的傳說，電影直接略過起源，從九十年代到演到當代，我不確定為何這樣安排，有可能《紅衣小女孩》是有真實影像流傳（《玫瑰之夜 鬼話連篇》）、「人面魚」也有據説現實的照片可以引人注意，「黃衣小飛俠」比較類似口述鄉野傳說，以至於這個故事更為遙遠、更為虛無飄渺。（然後開場就把邱以太扒光是？我知道這是「失溫症」的現象，只是放在電影一開場有點突然。）

這部片唯一值得稱許的是女主角袁澧林的表演，她應該是這系列除了許瑋甯之後演出成績最好的演員，她在片中幾乎演盡各種心碎悵然的情緒，多場哭戲都有不同層次的區別，在這樣奇幻虛無的類型片中，她做到了細膩，而且她還要詮釋出附身中邪的詭異模樣，電影本身雖不佳，但是她的演出堪稱水準之上。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《山忌 黃衣小飛俠》。圖/威視電影提供