不跟天才擠窄門，躺平反而走進理想人生？

文／野羊（陳暐婷）

最近一位「年輕研究所考生YouTuber」的放榜影片，完全看哭了我！

她在影片中娓娓道來一路上備考的種種焦慮和辛苦，記錄「揭榜時的屏息」和「得知自己是“四大研究所備取前段班”時的如釋重負」。依著前幾年的情況看來，她將有很大的機率可以備取上、順利入學，她含著淚笑著說「對我來說備取真的已經很好了」。

身為在同樣的教育體制下，一路從小考到大的人，我完全能夠理解她的心情，也真心的替她高興。那感覺就好像在洪流中四處衝撞、漂流了好久，才終於抓到一根枝條，這下終於可以上岸了！好像離未來那個自己也不知道長什麼樣，但至少大家口中都保證著的「大好前程」和「成功未來」，總算也不遠了。這怎麼能不叫人喜極而泣呢？

我這下也才終於懂了，為何前陣子我這個名不見經傳的小小應屆畢業生在論壇上心血來潮發的「博士畢業分享文」，能收獲八百多個愛心和一百多個收藏！你說我一個學海浮沉多年的小博士生，在拿到畢業證書時胡亂哀嘆「什麼博士太難念了啦」的搞笑牢騷文，有什麼好值得網上各路朋友們的大力收藏呢？想必大家都是苦過來的啊！所以才特別能夠感同身受吧？

但當我聽到影片中她說，自己有多喜歡「拍影片」、「經營自己的社群頻道」分享生活，還因為經營得有聲有色而接了幾個廣告，卻為了考研，而毅然決然的將一切全都停掉了時，我突然猶豫了，眼淚都順間清醒得乾了。

不是她說得有什麼不好，只是突然以「過來人的視角」醒過來，覺得這個社會把我們騙得也太慘！哈哈哈，真的好壞呀，這個體制！騙走了我們多少年的青春和眼淚啊！

考上研究所當然很棒，也非常不容易，但喜極而泣之後呢？那些年，我們以為讀研就是通往夢想的穩當大路，但現實真是這樣嗎？

一直以為，上好的高中、頂尖的大學，取得拿得出手的碩士文憑，擠過這道「菁英的窄門」，未來出了社會之後，肯定是要來幹點驚天動地的大事了！就算不直接改變社會，至少也要幹點讓自己「驕傲快樂」、「閃耀鮮活」，數十年後還能跟小萌孫子說嘴的了不得事情吧？

「阿嬤當年，可是如何如何…」

「沒錯！I’m that girl！我就是那女孩！！」

至少要這樣吧？！

結果畢業之後，有的人進了「大企業/組織」，當起了麻痺的大齒輪；有的人進了「小企業/組織」，當起了麻痺的小齒輪。有的人擺攤，有的人開店；有的人送起外賣，也有的人開起了直播帶貨。「學以致用」說不上，以前上的課、讀的書也差不多都忘光光了，真正對人生有點用處的，反倒是大學、碩士期間那些盡情去「獨立體驗、探索世界」的玩樂時光，還有因為「興趣」而喜孜孜的「自學而來的各種技能」吧！然後現在「AI時代」來臨，再過不了幾年，現在學的和一半以上的工作，也差不多都要消失、被人工智慧給取代了。

為了當一個「菁英」和「人生勝利組」，我們這幾十年都在瞎忙些什麼呢？還不如去做點自己真心「喜歡、在乎、開心」的事情，這些事情因為「熱愛」所以有「鮮活的生命和靈魂」，能讓你驕傲、讓你熱血沸騰。說不準，這才是將來AI都取代不了的事呢！

出社會多年後就會發現，「研究所什麼的」其實都不是重點，重點是你真正想做的是什麼事？想走的是哪一行？

而那個能點亮你生活的「職志」又是什麼？

上述這位才華洋溢的YouTuber說她「熱愛經營社群媒體」，說不定她早就已經找到了！如果真是這樣，那麼讀不讀什麼「四大研究所」，就都只是次要了。讀完出社會幾年後她說不定就會發現，最終自己最想做，且能做得最有熱情、最好，最快樂、驕傲的，還是「社群媒體分享」，而不是什麼讀完「台灣四大頂尖大學的理工科系研究所」才能擠進去的「高大上大企業」裡面「拼命為老闆打工的小螺絲釘」。

我們總以為非得要先達成了「某種門檻」，才能去做「夢想中的事」。但其實想做什麼，直接去做就是了！想成為怎麼樣的人，直接就當那樣的人就行了！跟本就不需要因著那個「想像出來的資格條件」，去限制自己。只要你不給自己設限，便沒有人能夠限制了你！

就像追尋自己的「自媒體創作志業」，不需要有「頂尖大學的碩士文憑」，就去「創作」就好了；想當「作家」，不需要先「考入文學院、得幾個厲害文學獎」，就去「寫」就行了；想「和成熟些的朋友們分享知識、互相啟發」，也不必非得要「博士畢業、取得大學教授的工作offer」，當「講師」是分享、做「線上課程」是分享，我現在經營著「自媒體」不也是在分享和交流嗎？

原來實現夢想志業，不用擠進精英的窄門，不用和強者們為一個「僧多粥少的崗位」競爭到你死我活，只要精心的選好一塊自己舒心快活的地方，堅定的「原地躺平」就行了！當你終於果斷拒絕「捲生捲死」，放棄「天才競技場」時，靈魂也終於自由了。說不定反而便就此踏上「自己的專屬道路」，一腳邁入理想人生也不一定呢！

想想看，那是一條自己選的路，路上有你最喜歡的人和風景，按著「自己的規則」行事，為邁向「自己所定義之成功」的每一小步用力喝采，那樣的你，不閃閃發光嗎？

這樣想來，生活還真是困難，又真簡單得不可思議啊！