你的病我的病一樣，藥能分享？亂吃恐釀藥害危機

文／那緹

春節假期剛剛結束，醫院病房陸續開放，常規手術回歸正常排程。那日新病人住院，詢問相關病史並收回常備用藥。仔細檢視後發現病人的安眠藥數量短少，擔憂是否用藥過程出了差錯，帶著藥袋到病室去詢問病人。

「秦女士，妳的安眠藥怎麼少了這麼多？每天晚上服藥的劑量有正確嗎？」我翻著藥袋向病人確認，只見她微微發怒地望著一旁的先生。

「你又偷吃我的藥﹗」病人指著先生罵道：「不是告訴過你，我的藥物都是剛剛好的份量，少一顆都不行。」

先生被突如其來的指責嚇到，但見他納納地低聲說道：「妳的藥比較有效，我也是因為實在睡不著才偷吃一兩次而已。」

「偷吃一兩次而已？」病人接過藥袋後仔細數著剩餘藥量，然後氣惱地望著先生，「整整少了七顆，你居然偷吃這麼多。」

先生望向我後祈求似地說道：「不然請醫師把缺少的藥量開給妳，不就好了嗎？」

我搖搖頭，「當然不可以。」

「為什麼？」先生驚呼說道：「這麼大一間醫院，連七顆安眠藥都開不出來嗎？」

「還真的是開不出來。」我望著病人，「病人領用各種藥品於電腦上都有紀錄，藥量上若不符合而短少需要重新開立，必須自費領用。」

先生不服輸地說：「這又不是在你們醫院開的，電腦又查不到。」

「電腦當然查得到，健保局會有相關紀錄。」我好氣又好笑地望著他們，「雖然只是一顆口服藥，但是劑量與藥量都詳盡地記錄在雲端電腦，健保卡插入查詢後就一清二楚。」

病人望著先生，「那怎麼辦？你偷吃我的藥，害我少了這麼多顆藥，你真的很煩很討厭欸。」

先生輕輕嘆了口氣後，以哀求的眼光望著我。「專科護理師，難道不能幫幫忙，把短少的藥量補開給我們嗎？」

「可以是可以，但是藥物需要自費開立，你們同意嗎？」眼下大概只能這樣幫助他們。

「開自費的沒關係，再拜託妳幫幫忙。」先生恍若溺水拉到救生圈，如果沒法補上缺少的藥量，病人肯定不會輕易放過他。

「不過先生，如果你有睡眠障礙，應該到門診求醫，而不是偷吃老婆的安眠藥。」我不忘提醒他，「缺了這麼多藥，可見你的睡眠狀態不是很好。」

「本來我有去醫院看診，也拿了藥，但是效果不好。會偷吃老婆的藥是因為，她的藥效果比較好，我吃了之後就能一覺睡到天亮。」先生對我訴說苦衷，「我問過醫師能不能開一樣的藥給我，但是醫師覺得我應該不用吃到劑量這麼重的藥。」

病人抓住機會開罵，「所以你就直接偷吃我的藥啊。」

「對不起嘛。」先生搔搔後腦杓，「如果可以睡得好，我當然不會這樣做。」

我急忙出面緩場，「秦女士先別生氣，缺少的藥量，我會請醫師以自費開立的方式補給妳。至於妳先生的部分，我建議他到醫院的身心門診看診，由專科醫師評估後開立適合的藥物。如果使用上有任何不適宜的情況，都請和醫師討論，千萬不要自行拿取家人的藥物服用。」

病人與先生對於我的處理十分滿意，而這對夫妻也突顯了現今社會上普及的現象。

吃火鍋、搭計程車等等，可以用共享的概念完成，共鍋或共享計程車都是很好的事情。但是藥物也能共享嗎？

像這次秦女士的先生偷吃的是安眠藥，幸好並未因為藥物劑量與作用產生不良反應，但是另一位病人的情況，則是讓人有點啼笑皆非了。

共享計程車能達成減能減碳的效用，同時為環境綠能貢獻些許力量。共享的概念極好，但是卻無法推廣到任何事物上，例如藥物。圖/unsplash

那天病人入院，交出自備藥物，一樣是好幾種藥。仔細翻看後，卻讓問號一個個浮上來。

阿姨的自備藥中有胰島素、降血壓藥等藥品。但是降血糖的筆型胰島素清點剩餘藥量後，卻短少非常多，原本應該剩餘十天的藥量，如今卻只剩下五天份。這是件非同小可的事情，我擔憂病人是不是使用錯誤的劑量，才會讓藥量缺少這麼多。

正預備去病房問個清楚，護理師走過來把其中緣由告訴我，同時我也驚掉下巴。

「學姊，這床病人的胰島素數量不夠。」

「對呀，我想去問問看為什麼會這樣？該不會他打錯劑量了吧？」

護理師微微一笑後解開謎團，「沒有打錯劑量，是打錯藥了。」

打錯藥？這又是何解？

「病人說會跟女兒一起共用胰島素，因為他們都有糖尿病，之前藥物不夠的時候就直接拿女兒的藥來打。」護理師搖搖頭後望著我，「我看過女兒的藥品，無論劑型和藥品和阿姨的不一樣。」

我傻眼地望著護理師，「胰島素共享？她們不會以為胰島素通通都一樣吧。」

胰島素三個字說來簡單，但其中的學問很多。胰島素分為極短效、短效、中效與長效，現在還有複方型的胰島素。為了方便病人施打已經改為筆型胰島素，讓打針注射過程更加簡易好上手。

但是共享胰島素可是會出大事的。

「那阿姨的血糖還好嗎？」我擔憂地問，「如果胰島素過量造成血糖過低，那可是會出人命的。」

「學姊放心，他們母女倆的血糖都飆得很高。」護理師無奈地說：「阿姨和女兒飲食上都亂吃，不能吃的東西偏偏吃很多，該控制的份量都沒有在管，所以血糖控制得很不好。」

「這時候反而是件好事，不然因為血糖過低而昏倒送醫，弄不好可就一命嗚呼，小命歸西。」

胰島素三個字很簡單，但是裡面學問一大堆。長效、短效、複方……

這，怎麼能共享呢？

另外糖尿病除了吃藥打針控制，最重要的是飲食控制，但是嘴巴是最難管理的一環。曾聽過有病人說多吃一口飯就多打一點胰島素就好，或是多吃一顆降血糖藥就能讓血糖降快一點等種種謬論。

面對各種千奇百怪的疾病治療偏方，除了殷殷告誡外，真想找時間好好幫他們上點衛教課程。

我建議阿姨和女兒的藥袋分開放置，避免因為拿錯藥袋而誤打對方的藥品。另外提醒她與女兒的胰島素是不一樣的藥物劑型，並不能共享共用。拜託各位，用藥就自私點，你用你的，我吃我的。千萬別有共享的概念，不然一旦吃錯或用錯藥，是件非常嚴重的麻煩事。

共享概念千萬別應用於用藥這件事情，即便有相同慢性病，藥物種類與劑量會因著症狀、年齡、身高體重等種種因素而有所不同。

你的藥物只專屬於你，不能與他人分享，至於用藥後有任何不適或副作用，也應該讓醫師知道，切勿自行停藥或改變劑量使用。讓專業的醫師協助調整，使得疾病獲得藥物治療而獲得最大利益，這樣你才是最受益的那個人。

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。