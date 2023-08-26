被火吻過的陶器！日本六大古窯與狸貓村：信樂燒
文／吳旻育
上個月我們介紹的苗栗陶瓷博物館（延伸閱讀：台灣最耐燒的土！酒甕之鄉：苗栗陶瓷博物館行旅），位於有酒甕之鄉稱號的公館鄉，走進小鎮，馬路邊與安全島上滿滿都是酒甕裝飾。無獨有偶地，這次「跟著陶瓷去旅行」來到了京都的信樂町，這裡的人口只有不到一萬五千人，僅僅只是苗栗公館鄉的一半，卻名列日本的六大古窯之一，並且以狸貓村聞名於世界——在信樂町，張眼即可望見街邊站立著滿滿的陶瓷狸貓，壯觀而可愛。
與苗栗一樣，信樂町同為山城，擁有得天獨厚的土壤原料，使其得以早於日本其他區域開始發展陶瓷文化，現知約於奈良時代（西元710年至794年）期間，信樂地區就開始為天皇家製作屋瓦和日用品等陶器製品，由於年代久遠，當時的信樂燒的燒製技術不比如今，對於釉藥的理解與使用也較為粗淺。現在我們欣賞陶瓷器，會注意到其表面上皆會有一層薄博的透明層保護著器皿，即為透明釉，將釉色上於透明釉之下者，則為釉下彩，反之，則為釉上彩。然而信樂燒多為素坯入窯，陶土直接接觸高溫，因而產生一道緋紅色的火痕，被工藝家稱為「火色」或「火器」。
除了用釉的差異外，信樂燒製作之時，對於黏土的篩選與過濾工作也做不到十分精細，因此燒製出的成品外觀和手感都有些粗獷，帶有一點微微刺手的顆粒感，卻也正是這些看似缺點的瑕疵，在經過漫長的時間洗鍊後，反倒成為信樂燒特有的質樸美感。隨著歲月流逝，時代的巨輪來到了「侘寂茶」廣為流行的戰國時代，自然不加雕飾的信樂燒，便成為當代茶人所追求至高名器，信樂燒也迎來歷史上第一個光榮時刻。
到了現代，茶文化漸為小眾，但可愛的狸貓陶瓷，大家就或多或少都有些印象了。在日本，狸貓常常被視為神的使者，加上音似「強運」（たぬき），而被當作帶來好運的吉祥物。1951年，昭和天皇路經信樂町，當地居民為了歡迎天皇，在路上擺滿了手拿國旗的陶瓷狸貓，恰巧昭和天皇本身就是「狸貓控」，十分喜愛這般可愛的景色，加上媒體的渲染及人民對天皇的崇敬，「信樂貍」就此成為日本人對這個小鎮的第一印象。
若想親身感受信樂燒的魅力，則務必要參考本次造訪的店家，位於台中國美館附近的「九条富小鹿」，其店內一樓販售老闆娘自日本各地，與職人交流，精心挑選回來的日本陶器、古道具、線香與浮世繪，可謂日本陶瓷與文化的精華篇；二樓則是九条咖啡，有趣的是，此處不僅只是喝咖啡，更可以選用自己喜歡的杯子來裝盛飲品，其中一項便是本文介紹的信樂燒火器，是喜歡日本陶瓷文化的朋友不可錯過的藏寶之所。
九条富小鹿
地址：台中市西區福人街91號
營業時間：週二、週五12:00–19:00 週六12:00–18:45 週日13:00–18:00
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●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。
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