大河織道，在宜蘭傳藝中心遇見經典工藝：緙絲

文／楚楚

倘若你也著迷於老派的浪漫，偶爾與人書信往來，那麼你也許曾有機會看到這樣一張五元郵票：墨綠的樹葉襯托紅豔的山茶，近處有兩隻山鳥棲息樹梢。這是明代的緙絲作品《山茶雙鳥圖》。

倘若你也驚嘆於《紅樓夢》裡華美繁複的服飾，那麼你也許曾注意到王熙鳳初登場時穿著的「五彩刻絲石青銀鼠褂」，又或者襲人受賈母賞賜的「桃紅百花刻絲銀鼠襖子」，即使不識緙絲，精工富麗也流露無遺。

什麼是緙絲

不同於一般織錦的「通經通緯」，緙絲採用「通經斷緯」的特殊織法。緙絲於製作時，將圖稿置於經線下方，圖案透過經線清晰可見，或可將圖案臨摹至經線上方繪成紋樣底稿。以本色絲為經，以彩色絲為緯，依照紋樣配色，運用諸多裝有不同色緯的小梭子，於經線上分色、分區平紋織造。

一個梭子只穿一種顏色，因此越複雜繽紛的紋樣，所需要的梭子越多，不僅製作週期漫長，工序繁複亦不容差錯，在時間與人力成本方面都非常龐大，所以有「一寸緙絲一寸金」的說法。由於古代的緙絲技術未臻成熟，外型「承空視之，如雕鏤之象」，在緯線的分色區間會沿著圖案輪廓出現鏤空，宛如以刀雕刻而成，故又稱為「刻絲」。

緙絲於宋代鼎盛發展，留下大量傳世織物，本圖為《上元嬰戲圖》局部，可以看到色塊運用與織線紋理。（圖片來源：故宮典藏文物資料庫）

緙絲的起源與流傳

緙絲的具體起源難以考證，據信始於埃及與中亞地區的緙毛織品，經過絲綢之路傳至中原地區，直到唐宋時期，養蠶取絲技術發達，才與蠶絲結合形成「緙絲」。緙絲於宋代鼎盛發展，留下大量傳世織物，其中更以朱克柔、沈子幡所緙製的名人書畫最為著名，堪稱「運絲如筆」。元代緙絲的特點在大量參織金線，也織作皇帝御容，可惜傳世工藝品數量不多。明代緙絲則多仿擬古代書畫，紋樣細膩，大量緙金亦不在話下，也由於緙絲的珍貴與稀少，在明清兩代，緙絲逐漸成為皇權的象徵，成為製作帝后服飾的獨特技術。

另一方面，緙絲也於唐朝時期，隨著遣唐使來到日本，於日本奠基蓬勃發展，演進成日本國寶級的傳統工藝品「西陣織」，其印染技藝與獨創花紋已是與中國截然不同的美感。而西陣織當中的「綴織」工藝與緙絲一脈相承，如今仍大量使用於傳統服飾，和服及腰帶、袋物等，甚至延伸於領帶、屏風、壁掛等日常用物。

明清兩代，緙絲逐漸成為皇權的象徵，成為製作帝后服飾的獨特技術，本圖為乾隆黃色緙絲雲蝠壽袷袍。（圖片來源：北京故宮博物院）

緙絲輾轉入臺灣

日治時期，日本綴織技藝也隨著商業合作來到臺灣，黃蘭葉藝師進入「大屯公司」工作，精通日本綴織技術，以一人獨力作業，身兼工匠、畫匠與藝術總監，並融會開展出獨特的美感與技能，而創新材料的使用，如柳樹、蘇木、檳榔心、咖啡豆等，更為緙絲打開新境界。

從中亞到中國，從日本到臺灣，「緙絲」技藝輾轉半個地球才傳入臺灣，雖然根基尚淺，產業生命年輕，卻也因為技術的獨創性，成為不容忽視的國寶。更由於黃蘭葉老師的推廣與傳承，緙絲技藝逐漸為人所知，不僅開設系統化課程，更於「臺中市纖維工藝博物館」與「宜蘭傳統文化藝術中心」提供初學者體驗，讓傳統工藝觸手可及。

與緙絲的初相遇

我第一次親見緙絲，是在「臺中市立纖維工藝博物館」的展廳，由黃蘭葉老師織成的《巴黎風光》，巴黎街景如雲似霧，朦朧而精緻如畫。彼時我尚不瞭解緙絲的細膩繁瑣，等坐上織機體驗，才發現耐心、細心與決心都是成就藝術品的必要條件，一塊掌寬的簡單平緙，已經耗費我一個初學者好大心力，何況是色彩豐繁如畫的作品呢？

「臺中市立纖維工藝博物館」由黃蘭葉老師籌辦的「緙絲體驗」，一塊掌寬的簡單平緙，已經耗費我一個初學者好大心力。（圖／楚楚提供）

此次我走訪「國立宜蘭傳藝園區」，參觀「大河織道」特展，近距離端詳緙絲織機、常用工具，分辨手紡線與機紡線，觀察布料的紋理、顏色的漸層流動，乃至創新的題材與多元應用都令人耳目一新。

（左圖）緙絲織機；（右圖）緙絲常用工具。（圖／楚楚提供）

始知「緙絲」、「刺繡」與「妝花」最大的不同，在於「緙絲」能夠「從無到有」，以經線為底，以緯線造圖，達成「圖布一體」，因此成品價高而身輕；而「刺繡」則在織好的底布上額外加工，「錦上添花」繡縫圖案，因此成品凹凸厚重；至於「妝花」則是在原本織物的緯線間，以各色緯線勾織花紋，色彩多變卻不免厚重。

左起依序分別是「緙絲」、「刺繡」與「妝花」近拍圖。（圖片提供：台灣漢服）

你身上的傳統服飾又使用了哪些經典的傳統工藝呢？在歷史的「大河」中，這些「由技入道」的「織道」，以梭為筆，在布匹間書寫著常民生活、貴族意態，從日用品到藝術品，從平凡到不平凡，極致的美感永垂不朽，卻不免產生距離感，而如今透過推廣與體驗，得以轉化再造，讓普羅大眾都能「承纖啟後」。

展覽資訊 大河織道‧緙絲──人間國寶黃蘭葉藝師展 展覽時間：即日起~2023年11月30日止 展覽地點：宜蘭傳藝中心 魯班街、巧藝館

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。