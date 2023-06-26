日本獨特工藝美學與陶瓷秘密！器皿彩妝大師：粉引

文／吳旻育

器皿的材質種類繁多，其中陶瓷自然為其大宗，然而，雖然我們常常說「陶瓷」一詞，但事實上 ，「陶」和「瓷」卻是兩種完全不同的材質。

人們常說，陶瓷是「火與土的藝術」，土是陶瓷的原料，不同的土，燒製出的成品其性質自然大為相異，磚土燒出紅磚、陶土燒出陶器、瓷土燒出瓷器，但由於台灣並沒有瓷土原料，因此在台語中，不論陶、瓷器都稱作為「硘仔」(hui-a)，也因此造成後來一般人普遍陶、瓷不分的情況。

早期的瓷土，大多為所謂高嶺土，主要成分為矽、鋅、鎂、鋁，色澤較白，質地細膩，燒製出的瓷器薄胎剔透、胎水如玉，是古代中國重要的貿易品之一，相較之下，陶土所燒製出的陶器則較為溫潤厚實，充滿質樸自然之美，雖然陶、瓷各有其迷人之處，但始終無法破解「白瓷秘方」的日本人，為追求瓷器之美，從朝鮮學習了「粉引」的技法，開始為陶器「擦脂抹粉」。

7世紀的唐朝，白瓷工業就已發展成熟，而日本的瓷土則是一直到四百年前，才由被豐臣秀吉從朝鮮俘虜回來的陶工李參平於有田地區所發現。在此之前，憧憬白瓷的日本人，時常在陶器外層抹上一層白色的化妝土，如同為陶器抹上粉底一般，這種技法即稱之為「粉引」。

16世紀的朝鮮粉青引瓶。（圖／大阪市立東洋陶瓷美術館典藏）

粉引陶器的歷史悠久，同樣也是由朝鮮所傳入日本，在朝鮮，粉引陶器被稱為「粉青沙器」，浸漬或塗刷一層化妝土，再以鑲嵌、剔花、刷制等技法裝飾，當時的粉青沙器是朝鮮上至王公貴族，下至平民百姓都在使用的代表性器皿，直到朝鮮白瓷發展頂盛的17世紀，粉青沙器才逐漸被淘汰。

與粉青沙器不同，近代日本的唐津燒仍持續使用粉引技法，唐津燒的陶土，塊大而粗，因而燒製出被稱為土器的陶器，樸實自然的唐津燒，加上略帶瑕疵的粉引，陶器上的鐵斑黑點，反映了日本的獨特美學：並非瑕不掩瑜，而是「因瑕而瑜」。

綠豆糕中的內餡與粉引陶器上的鐵斑有相映之趣。（圖／吳旻育提供）

說到化妝土，台灣早期食器也是化妝土的大宗使用者，1960年代，台灣開始從日本進口瓷土進行瓷器自動化生產，台灣傳統碗盤製造業開始接受到前所未有的衝擊，為了反映市場需求，也開始改變製作方式，透過使用白化妝土，讓陶器的外觀更加接近瓷器，並使用蓋印的方式呈現主視覺，以加快碗盤的製作速度，雖然仍抵不住時代的浪潮，但當時家家戶戶中，幾乎都擁有的蓋印蝦紋腰子盤，可以說是台灣傳統碗盤的最後反撲。

台灣1960年代常見的蓋印蝦紋腰子盤。（圖／台灣歷史博物館典藏）

●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。