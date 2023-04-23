離職然後呢？接案自由工作者的5大難題！

【我斜槓不上班】

文／野羊（陳暐婷）

記得初春的某日早上，天氣突然急速轉涼，窗外瘋狂的下著暴雨。

我一邊窩在被子裡，慢慢的啜飲著早起的第一杯熱水，一邊慶幸的想著，還好我已經不是上班族了。

以前在這樣寒冷又風雨交加的日子裡，我都是怎麼把自己從溫暖的被窩裡挖出來，逼迫自己在暴雨和強風中，義無反顧的衝出門的呢？

…想想還真是執著得令人尊敬，又令人尊敬得讓人心疼啊！

說到這，大家可能會想：「可以當自由工作者真好，是不是我離職開始自由工作，就可以拋開現在朝九晚五職場中的所有煩惱，從此幸福快樂、每天睡到自然醒了呢？」

但其實開啟「自由工作生涯」，要遭遇的鳥事還真是多！不只難度和辛苦程度和「創業」相差無幾，還要從面對一個老闆，到所有案主都是你老闆。迎面而來的困難和關卡，一點也不會比當上班族時輕鬆。

唯一值得慶幸的，大概也只有「金錢上的創業成本」要比傳統實體創業還要低得多而已了。靠著一技在身和網路的力量，你甚至可以「零成本」開始自己的自由工作事業。只要投入時間和心血就行了！

不過在開始之前，我想和有志「SOHO接案」成為「自由工作者 (freelancer)」的朋友們，分享「5個自由接案者的常見煩惱和挑戰」，以及我自己研發出來的克服方法和心態調整建議。

希望可以幫助大家，度過「接案職涯的草創初期」，順利邁向獨立、自在的自由工作穩定期喔！

一、現在的案子還能持續多久？下一個案子會在哪裡？

這是很現實的問題，對自由工作者來說，有案子就有錢、沒案子就沒錢。沒有什麼「可靠又討人厭的老闆」，會風雨無阻的每個月給你的銀行帳號轉錢。沒事做，就只能吃老本！

所以培養帶得走的「案件開發力(業務力+行銷力)」，就變得非常迫切。必須讓自己掌握「市場調查」、「顧客研究」和「有效溝通價值」的方法。才能有把握不論在什麼情況下，都能用這套方法，「去對的地方」、「找到需要你專業的人」，然後「把自己成功的推薦給他」。

另外，隨時暖好身子、保持備戰狀態也是必須的。如果你在一家公司安逸的待了10年，才終於決定轉職重新找工作，那麼10年沒面試、10年沒和別人推薦過自己的你，肯定會緊張得胃疼。但如果你日常生活中，時不時都在自我推薦、時不時都在和顧客溝通價值，那麼就會習慣成自然，覺得是小菜一碟了。

想要自由，就要有「適變的能力」和「敢於被市場檢驗的自信」。

其實常處備戰狀態並不可怕，因為你至少掌握著「離開的能力」。真正可怕的，是在失去了離開的能力之後，才突然被大環境掃地出門、被迫自立更生。

那等於是已經被眷養成家貓的獅子，突然被逼著要獨立。得有多無助啊！與其如此，還寧願一直當隻自由自在的野獅子。漂泊又如何？學會打獵就好了！掌握著生存技能和選擇權的獅生，才是真正穩定、自由又自在的。

二、沒有職稱和頭銜，失去身分和華麗的戰袍！

剛離開職場時的確會很擔心，以前還可以說說自己在某上市公司裡的體面工作。現在可好，離職單都交出去了，該怎麼辦？

甚至還會好笑的開始自我懷疑。…我還存在嗎？那麼現在的自己究竟是誰？究竟是個什麼身分呢？人們要怎麼認識我？大家還會信任我的能力，還會尊重我、喜歡我，覺得我在這場人生遊戲裡混得很好、做得很不錯嗎？

但其實與其說是「你需要職稱頭銜」，倒不如說是「職稱頭銜綁住了你」。真正活得自信、自在的人，根本不需要那些浮誇的包裝。比如：離職前你只知道自己是「K公司的副總經理」，直到很久很久以後你才發現，其實你同時也是創作者、創業家、瑜珈老師和登山冒險家。

這就好像過去婦女們一直以為，自己是周太太、小明的媽媽、方會長的女兒，於是心甘情願的耗盡一生在「繞著他人公轉」。直到很久很久以後，才終於發現，自己同時也是科學家、作家、塔羅算命師、衝浪愛好者，和家門口左轉數去第二棵苦楝樹最好的朋友。

頭銜什麼的那麼多，喜歡的話自己給自己隨便加一加就有了。

誰在乎呢？最在乎的只有你自己！

別誤會，在公開場合裡，我還是會用頭銜來介紹自己的，像個充份社會化的大人一樣。但使用這些標籤，只是為了在這個愛看頭銜的社會上，更好的溝通，讓新朋友可以用最快的速度理解「你是誰」、「你都在做什麼」而已。

說到底，不過都是一些虛名罷了，生不帶來、死不帶去的，又何必去執著。

頭銜雖然很好用，但人們最在乎的其實還是「你能為他們帶來什麼價值和幫助」？只要能好好說明這點，沒有頭銜加持又如何？

更何況那些你做過的事情、你曾經的經歷，都會一直跟著你一輩子，就算不用力緊抓著，也不怕它們會變不見呀！什麼前總統、前執行長、前總經理、前負責人、前設計師、前偶像團體成員…，都還是很好用的。需要的話，拿出來用用就是了，人類社會還是會非常買單的。哈哈哈！

如果你進入職場到現在，都還不曾擔任過什麼重要職位，就已經出來自力門戶，那便更沒有什麼好留戀的了。過去你拼命在一家公司裡搶破頭的企圖競爭到「一個看起來很厲害的頭銜」，現在你可以用親身實踐，去為自己創造出「一個又一個屌到爆的頭銜」。不爭不搶的，也不用去加入那場「你升職了我就沒辦法升職」的零和遊戲，只要和自己比、開創出屬於自己的事業和賽道就行了。

你很少看到兩位YouTuber，為了爭搶一個創作者界的頭銜而你死我活。

「你是YouTuber啊？我也是YouTuber欸～」

「你破百萬訂閱啦？恭喜欸！我也破百萬訂閱了～～」

多好啊！

三、低價的案子、無理的案主，要不要為五斗米折腰？

沒能力去選擇時，腰需要彎多低就彎多低吧！沒什麼好丟臉、可憐的。

但一定要更加倍努力的累積各項實力，爭取在最快的時間內擺脫現狀。讓自己成為那種「有能力選擇案子的自由工作者」，才能獲得真正的自由。

等到你有實力、有累積、有選擇之後，再遇到慣案主，就無需再忍啦！有多快跑多快，有多遠跑多遠。

什麼尊嚴、骨氣都給我拿回來！不必再無底線的縱容案主，甚至還能適當的教育案主、溝通出對雙方都最好的合作模式。也不用再爆肝接急件，可以堅持自己走起來最舒服的步調。

接案事業成熟之後，建議就別再為了賺一點小錢而累死自己了。否則你只會留下更多劣質的案子和案主，推開更多高品質的案源和機會，落入不健康的惡性循環裡，讓不值得的人對你得寸進尺、予取予求。

「有原則的付出」才能真正贏得對方的尊重！

四、萬一必須回去上班，會不會很難回歸職場？

自由工作者重回職場的難易度，取決於你的心態是否「能歸零」，以及你在自由工作的這段期間裡是否「有累積」。有累積，指的是那些「帶得走的能力和經驗」；而能歸零，指的則是一個「善於處下」且「能屈能伸」的心態和韌性。

我覺得不論過去有何豐功偉業，隨時都能「將自己放到最低」，去請教、去學習、去接納和理解的人，都是非常、非常了不起的人。因為你可以看得出來，他們「靈魂的意志」是超乎常人的堅強的。

這其實很不容易，我看過身邊許多專家學者、老闆或所謂人生剩利組，一旦開始自覺高人一等之後，就很難再蹲下身了。

他們會不自覺的對他人品頭論足、頤指氣使。或習慣性的認為自己都是對的，進而變得封閉、固執、充滿偏見，無法接受批評、指教和建議，也不再敞開心房去傾聽他們認為的「下位者」的聲音。

那個態度很明顯，是一相處就能清楚感覺到的。當他們不自覺的流露出高高在上、目空一切的氣焰時，我都會默默的為他們感到擔心。

如果他們此後，從此一輩子不摔跤，就會在那樣的高傲下，錯過很多有趣的人生風景。

而如果他們往後一個不小心跌重了，則會因為那些無聊的驕傲和面子，而難以重新歸零再出發、從暫時的失敗裡再振作起來。大老闆事業失敗後就此一蹶不振，再也拉不下臉去做人員工，從此糜爛度日，甚至染上種種惡習、破罐子破摔的，也大有人在。

我認為「自信」和「謙卑」，是可以同時存在的。而真正了不起的人，都是隨時準備好將自己歸零的人。

他們可以虛心的去向這個世界學習，也可以真心的去欣賞他人、向他人請教。就算請教的對象年紀比自己小或社經地位比自己低，也不改其誠懇的態度。他們散發出來的氣場，是一種「自信沈穩的低姿態」。不會過份張揚的處處壓人一頭，卻是輕鬆的坐在角落裡都能自帶光芒的真寶石！

所以啊，自由工作者保持職涯彈性的秘訣其實很簡單，就是「心態不要飄」還有「持續的成長和累積」而已！

五、接案，能接一輩子嗎？

大家總是愛問「接案能不能接一輩子」？但其實一份「全職上班族工作」，你也不見得能做或想做一輩子呀！

一個「長期案子」，就像一份「正職工作」，能做個2、3年，就算是非常穩定了！合作結束之後，再找下一個長期案子就行了，和一般「上班族轉職」其實也差不多。

而接案職涯，也和上班族職涯一樣，可以累積屬於自己帶得走的「能力」、「經驗」和「人脈」。甚至就連職場裡所謂的「資歷」概念，都可以在自由工作的世界裡轉化成「接案資歷」，成為你找到下一個合作機會的有力背書」。

想要的話，你也可以將接案工作內容逐步規模化、系統化，甚至是有意的篩選、精煉案件，開始只做自己最擅長、喜歡的部分。

有累積和成長的人，自然不會被市場落下。而停滯不前甚至不斷退步的人，不論接案或上班，都有可能會被市場淘汰。

只要有專業實力，想自由工作一輩子其實並不難。未來不管是要繼續自己接案子，還是要「成立工作室」、「發展個人品牌」、「成為領域專家」、「販售相關商品/服務」、「建立被動收入資產(出版、線上課程、其他智慧財產、投資…)」或「開創自己的其他事業體」，都是非常OK的。

至於沒有「退休金」和「勞工相關保障」的部分：勞健保大可以自行加保，或依附於和自己專業領域相關的工會投保。個人也能透過良好的投資理財規劃，來替自己增加保障、放大財富，自己給自己發退休金。

不用去期待企業或組織來保障你，自己當自己的救世主才帥氣呢！(甩髮)

總結來說，「獨立接案」、「自由工作」確實不簡單，且困難重重！但所有的難關都是有破解方法可以去努力的，如果這種工作型態的自由度和自主性確實是你所追求的。那麼做足功課和準備之後，就放手去試試也無妨。我會在遠方和你共勉、為你搖旗吶喊的！一起Fighting！～～

在週間的早晨，陪老公回鄉下老家，配著這片廣闊田野展開一天的工作時，覺得離職後的一切努力還真是值得啊！（圖／野羊）