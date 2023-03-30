辦公室傳說：不論聽到什麼奇怪的聲音，千萬不要回頭！

茶水間不知為何總有燒焦味。

淡淡的，好像絲線一樣纏繞在鼻尖。一開始我以為是哪個同事的咖啡味道，但那種刺鼻的感覺越發明顯，加上最奇怪的是，從我請假回老家之後，這一陣子早上進公司到茶水間，我總是第一個。而我總覺得早晨自己第一個進茶水間泡熱茶這件事似曾相似，是夢裡嗎？或者平行時空？

第一個進茶水間這件事情奇怪的地方，是因為公司其實是貿易公司，一般而言十點之前國外還沒有上班，這段時間大家習慣在茶水間打屁，主管對於這樣的狀況也睜一隻眼閉一隻眼，反正也沒事，大家湊在一起打發時間交流感情，主管偶爾也會吃著早餐聽我們閒聊，氣氛相當歡樂。

莫名其妙的，早上就不再有人聚在一起了。我本來在人群中就話少，一般都是在角落靜靜聽著大家說話，偶爾笑兩句，不算沒有存在感，也會適當時候湊上幾句話。前陣子因為公司接了大單，做報表查資料的程序比較多，一開始我也覺得正常，直到那股燒焦味。

因為申請執照一直被打回，那一天我顯得很煩躁，茶水間空無一人，淡淡又刺鼻的燒焦味一直縈繞不去，我也不知道發什麼瘋，開始在這個兩個人同時站著就很難轉身的小小茶水間東翻西找，想找出什麼東西味道這麼重。從上方的櫃子開始，一直找到靠近後方轉角（轉角有一扇鋁門，推開之後是個很小的陽台，但從我來到公司之後始終鎖著）。轉角那邊有個落地的白色櫥櫃，可能使用經年，櫃門的拉把上有黑黑的污漬。

味道變得更重了，我把櫃門拉開。裡面放著一個詭異的相框，沒有照片在裡頭，前面還有幾個酒杯。不是拜拜用的那種，而是真正的玻璃杯。櫃門關上之後，我看見靠近鋁門那邊，有一雙鞋子在那，順著視線朝上，感覺有點不對。因為，我看到了褲管。

白色的，像水洗絲那種會飄的布質。事實上人的視線移動式很快的，看到那個褲管的瞬間，其實我的眼睛已經上飄，小矮櫃的高度最多只到我的大腿一半，而當我往上的時候，什麼都沒有。眼睛再往下的時候，那雙鞋子以及褲管也不見了。我可以發誓，我眼神往上的時候餘光確定還能看到鞋子，但它就這麼憑空不見。

「你在幹嘛？」

我回過頭，業務部的小黃哥捧著一個馬克杯面無表情地看著我。我告訴他，我找東西。我聞到很重的燒焦味，怕是什麼電線危險。

我發現小黃哥手指捏著馬克杯，指節都用力得發白了，彷彿杯子下一秒就要自己飛走一樣。小黃哥平常是很愛說笑話的人，標準業務的口才，頭上沒有頭髮。此時我看見他的額頭流下汗水，但依舊面無表情。

「你先過來。」他說。我站起身，往他那邊走。後面傳來了開門聲。我下意識想回頭，小黃哥拉著我的手。「你記得不要回頭。」

那種感覺很難受，下意識反應突然被打斷且終止，渾身不對勁。但小黃哥拉著我的手力道很大，我驚訝於他的用力，也就忘了後面的聲音。「不要回頭。」他強調。這個時候燒焦味特別明顯，就像從我耳朵後面直接燒著什麼塑膠製品或者電線燒起來一樣。但我不敢動。

因為我感覺到有一個陰影從我身後覆蓋了我，然後覆蓋往小黃哥身上，就像⋯⋯有一個人從上往下彎腰看著我們一樣。但我身高一百八十三公分。如果有人可以這樣看著我們，那身高應該是？

小黃哥拉我走出茶水間之後，我順手拿起自己的茶杯，眼角餘光瞥了一下右後方，什麼都沒有，但卻有股雞皮疙瘩冒出來的頭皮發麻感，就像突然一陣冷風吹過一樣。我看見一隻慘白的手，從那個落地矮櫃裡面伸出來，把櫃子的門關上。

這件事情過去幾天，我都沒有很早進去茶水間。午飯時候有意無意向其他同事探查，有人裝作若無其事，說最近忙沒辦法打屁，有的表情明顯怪異地扭曲，眼神告訴我有事，但不敢說。

我不是多嘴的人，於是也不再執著於這件事情，只是上班前會從家裡裝好一個保溫瓶的熱水，在位置上泡茶。至於杯子清洗，則是到廁所搞定。過兩天下班之前，我在廁所洗著我的杯子，茶水間我也不再去了，我打算恢復大家都在打屁的時候再回歸。洗手台的後面是兩個小便斗跟兩間廁所一間工具室，除了工具室，兩間門都是開著的。我低頭洗杯子，突然抬頭的時候，透過鏡子看到有人從中間的廁所走出來，我嚇了一跳。

「對不起，我不知道有人。」因為我啊了一聲，覺得自己不禮貌。

那人發出了一聲咕噥，也聽不清是什麼，沒洗手就走出了洗手間。洗好杯子之後我走出去，因為是下班時間，大家都走得差不多了，我拿起自己的東西準備走的時候，習慣性要將椅子滑進桌子下方。

然後，我又看到了那雙鞋子。

就像⋯⋯就像坐在我的位置上一樣，我手才要觸碰到椅背的瞬間，椅子就自己滑進桌子下面。我頭髮豎起一樣，但卻故作鎮定，將洗好的茶杯放在桌上慢慢地移動自己發抖的雙腳往電梯走。

我好像知道了廁所裡走出來的那個人，嘴裡說的是什麼了。

他好像是說，

「啊呀，被你看到了。」

那天之後我總是夢到有人坐在我的辦公位置上，讓我顯得不知所措。（圖／Pixabay）

我請了兩天的假。

那天之後我總是夢到有人坐在我的辦公位置上，讓我顯得不知所措。睡醒也很疲憊，只好請了特休。第三天一早，鬧鐘都還沒響我就接到了一通電話，是同事打來問我，小黃哥的頭七，大家要包白包，但我沒上班，問我是否要他們先代墊。

頭七？我這個禮拜才看到小黃哥，怎麼可能頭七？我知道我遇到事情了，但我不動聲色，若無其事地問同事，小黃哥怎麼了嗎？

「很複雜，好像是下班之後被發現倒在茶水間，但是很詭異的是他的⋯⋯怎麼說呢，很不自然地走，整個人塞在靠近那個門的角落，手抓著鋁門的握把像要開門一樣。脖子都扭得往後，警方說是跌倒，但是脖子扭成那個樣子⋯⋯」

我想起了小黃哥叫我不要回頭的時候，總覺得哪裡怪怪的。他拉著我走出茶水間的時候，是往前走的，但，臉卻是看著我。小黃哥是不是在茶水間遇到了什麼呢？

那個鋁門是打不開的，是不是小黃哥想逃，或者是？奠儀我也包了，人也到了。我看著照片裡的小黃哥，突然發現，他的遺像前面擺著的是幾個酒杯，就像那個矮櫃裡面那樣。據說是小黃哥生前愛喝兩杯，家屬就這麼安排了。但我知道不是。

你記得不要回頭。

大家都要記得，發現什麼奇怪的事，什麼奇怪聲音，都不要回頭。

記得。