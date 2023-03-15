【離婚心與事】毓航／你是自己的園丁，一個人也要好好吃飯
文／毓航
記得離婚後，媽媽通電話時，最常問的就是：「你有沒有好好吃飯？」那時我因為情緒低落而食不知味，不到一年，體重掉了5公斤。
Emma跟我相反，她離婚後狂吃發洩，養成麵包零食手搖飲不離身的壞習慣，身材朝橫向發展，罹患了代謝症候群。
中年喪妻的大德，沒了妻子的照顧，三餐不再定時定量，沒多久人就顯得消瘦憔悴不已。
你是一個人嗎？
上班來不及了！便利超商抓個東西配咖啡吧！台灣的便利商店是多少單身族群的冰箱和廚房！
加班回家，叫外送太貴了，你也吃泡麵配電視？
週日補眠睡醒已經下午，跟朋友約吃麻辣鍋是你今天唯一的一餐？
吃飯皇帝大，不問你吃飽了沒，重點是，你有沒有好好吃飯？
你說，一個人懶得煮，也真的很難煮；青菜買了吃不完往往冰到爛掉，好不容易洗洗切切煮了3菜一湯，大部分會變成剩菜，幾次之後也不煮了。
台灣外食太方便，稍不注意，習慣成自然，你的外貌其實就是你吃下食物的呈現。長期外食容易體脂率過高，減肥又變成不斷循環的任務，168斷食、生酮減醣、甚至現在流行打瘦瘦針抑制食欲減緩胃排空。這些減重方法，讓身體變成實驗場。
每個人都像一盆植物，要好好的定期澆水施肥，才會長得生機盎然。我們都是自己的園丁，必須掌握體質與飲食的關聯，吃對的、均衡的食物，才能花盛開，人精彩。
吃甚麼好？吃均衡吧
我離婚後一個人住，長期外食，終於嘗到體脂與體重過高的惡果。今年初立下減肥大目標，為求速效，我先去試了流行的瘦瘦針療法，結果體質不合，噁心飽脹進食量大減，導致血糖血壓降低，眼冒金星差點昏倒。
這讓我體認到，放縱自己盡情享受美食，得來的是高血脂及外型走鐘；而惡性減肥斷食則會營養不良傷害健康。
我諮詢醫師的結論是，縮小餐盤，但每一天的飲食攝取蔬果、全穀類、蛋白質的比例分別是2:1:1，也就是蔬果類佔1/2、全穀類1/4、蛋白質1/4，外加2000c.c.的白開水。
我一向喜歡吃個紅豆麻糬當下午點心，不時吃個粉圓豆花犒賞自己，為了貫徹醫師的指令，我好不容易才克服想吃精緻澱粉的慾望，並且用水代替咖啡和茶。這樣實施才1個月不到，體重已經減了2公斤。
原來，均衡飲食才是王道。
控制總卡路里，仍然享受美食
減重跟儲蓄的概念類似，都要做好收支和進出的規劃。儲蓄是盡量開源節流，收入大於支出；減重則是少吃多運動，少進多出。
為了偶而還是可以享受美食、甜點犒賞自己，以及避免不了的親友年節喜慶聚餐，我下載了一款管理每日總卡路里的App。它會依據個人年齡身高體重，以及你預期的理想體重，設算每日可以吃進的總卡路里；我只要輸入當日的飲食內容，他的資料庫可以立即換算出已經吃進肚的熱量；手機隨行記錄運動走路跑步所消耗的卡路里，最終結算每日的淨增(減)的熱量結果。更厲害的是，它的資料庫可以拆解每樣食物的營養成分比例，所以，你還能得知你吃的鈉超標了、蛋白質攝取不足、或纖維素不夠。
有了這款App，我嘴饞想吃甚麼甜食，或當天有甚麼一定會吃到的地獄食物，我預先輸入，就可得知當天其他餐應該少吃多少，或是該快走個一萬步增加熱量額度。
科技始終來自於人性，就用現代新工具幫助自己好好的吃。
開發烹飪潛能，盡量隔日自炊
我的兒女在國外讀書，我最掛心的也是他們的飲食。尤其是兒子，多是吃泡麵或叫外賣。二個女兒不時傳授弟弟各種簡易食譜，教他燉雞湯、煎魚、至少要會把愛吃的食材丟進去煮大鍋麵。當LINE群組傳來他們實驗的成品照片時，我心裡就會非常安心，心上的石頭逐漸縮小。
你的父母一定希望你可以自己煮來吃，少因外食吃進不明化學添加物、過多的糖、鹽及反式脂肪。
你愈是一個人，愈要學著當個小廚師，因為來日方長。學幾道拿手家常菜，每周一、二次烹煮外食很難吃到的心愛食材（像我喜歡蘆筍、櫛瓜、香魚、蛤蜊花枝海鮮麵等），冰箱擺放當季的水果，不但療癒而且有益健康。
一個人的生活可以很簡單，但飲食千萬不要太容易。花要怎麼開，先要怎麼栽。吃得均衡、減少外食、控制熱量，讓我們健康的走下去。
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●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，離婚單親中年女子。與你分享離婚後的心境，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。
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