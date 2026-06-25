台夫特藍白陶是低配版青花瓷？荷蘭古董市集尋寶，探索工藝歷史

文、圖_Shelly

每年4到10月，在以藍白陶聞名的荷蘭 小城台夫特舉辦的週六古董 市集 ，是所有古董愛好者必打卡的市集之一。市集主要圍繞在老教堂周邊，攤販沿著運河與石板路架設。在這裡，沒有刻意為遊客準備的紀念品，更多的是被保存下來的生活痕跡。

攤位上，你可以看見一疊疊泛黃來自不同年代的明信片；帶著使用痕跡的陶瓷餐具與雕花銀器；還有滴答作響的老時鐘、線條優雅的古董傢俱，以及一張張的黑膠唱片。在眾多古董之中，最引人注目的，莫過於來自台夫特的代表性工藝——台夫特藍陶（Delftware）。這種藍白相間的陶器，源於17世紀荷蘭工匠對中國青花瓷的回應。當時中國瓷器透過貿易傳入歐洲 ，因其細緻潔白與藍色彩繪而備受追捧，卻價格高昂。台夫特的陶工遂以紅色陶土為基底，覆以白色錫釉，再施以藍色裝飾，製作出仿瓷作品。

隨著技術改良，陶器質地愈發細緻輕薄，發展為所謂的法昂斯陶（faience）。裝飾風格也從早期的東方圖樣，逐漸轉為描繪風車、運河等具有荷蘭特色的圖案。約在1700年前後，台夫特已有30餘家陶坊生產，從精緻擺飾到日用器皿一應俱全，並各自擁有專屬標記，成為今日辨識來源的重要依據。這種工藝不僅成為荷蘭文化的象徵，也讓台夫特在歐洲藝術 史上佔有一席之地。

台夫特古董市集販售古董小擺件

漫步在市集中，你或許會停在某塊描繪風車、人物或動物的手繪錫釉瓷磚前，或是在那些皇家瓷器旁駐足許久。攤主們往往樂於分享每件物品的來歷，讓這些器物不再只是靜止的存在。在台夫特古董市集，歷史不再只是博物館裡的展示，而是融入日常的一部分。即便不打算購買任何東西，光是漫步其中，也足以消磨一個上午。

本文作者簡介： Shelly Shelly 現旅居以巧克力、鬆餅和啤酒聞名的比利時。享受甜食的同時，漫遊歐洲千百里。

台夫特古董市集

地址_老教堂Oude Kerk 周圍及以下街道：Hippolytusbuurt, Voldersgracht, Cameretten, Wijnhaven, Boterbrug 和Vrouwjuttenland

時間_每年4月至10月，每週六舉行

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第172期：純真國度斯里蘭卡，未經同意，請勿轉載。