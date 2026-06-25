百年前的高雄舊城東門長怎樣？港都美景南畫家：腰塚靄岳——#名單之後196

撰文│陳坤毅（打狗文史再興會社理事）

腰塚靄岳 入選 臺展第1回

歷屆臺、府展的西洋畫部中，可以發現許多以高雄 風景為題的畫作，內容大部分是描繪港口碼頭 與聚落市街，是昔日許多洋畫家 熱愛取材之所在，然而東洋畫部卻幾乎不見，僅在第一回臺展中可以看到唯一的〈高雄風景〉雙幅作品，是出自南畫家腰塚靄岳之手。

入選第一回臺展的〈高雄風景〉雙幅作品其一 （資料來源：《第一回臺灣美術展覽會圖錄》）

江戶時代的日本 ，由於德川幕府的崇儒政策，全國熱衷於漢學，在這股潮流下，明末南宗畫派也盛行了起來，往後逐漸發展成日本的南畫脈絡。又被稱為文人畫的南畫，是講究氣韻生動的水墨畫流派，以寫意、抒發為主，不過後期興起的新南畫運動，開始打破文人畫題材的框架，嘗試寫生、寫實的觀念，同時也影響了臺展作品的呈現，可以看見一些南畫融入具地方色彩的元素。

造訪南國的南畫家

1869年腰塚靄岳出生於栃木縣藤岡町的城山，本名滝一郎的他自幼就喜愛繪畫，曾任教於藤岡尋常高等小學校。腰塚靄岳在21歲那年辭去教職，到田沼町（今佐野市）拜師南畫名家王欽古，（註1）經過兩年的學習後，以南畫家的身分回到故鄉繼續擔任小學校教師，而「靄岳」可能是在南畫浸淫下，所誕生出充滿意境的名字。

擅長描繪山水與人物的腰塚靄岳，一開始從地方優秀畫家，（註2）慢慢地成長為獨立大家，（註3）1927年參加第一回臺展時，也被歸類是職業畫家。（註4）不過似乎他主要活動範圍應該都在日本，又是在什麼樣的因緣際會下，參加了當年臺灣美術界的一大盛事呢？

入選第一回臺展的〈高雄風景〉雙幅作品其二 （資料來源：《第一回臺灣美術展覽會圖錄》）

根據《第一回臺灣美術展覽會圖錄》所記載腰塚靄岳的住所，位於湊町一丁目一番地的鐵道部官舍，其實是在鐵道部運輸課擔任僱員的腰塚亮一（註5）居住地，他來臺灣有可能主要是遊玩或探親，因此暫時下榻於其子的宿舍內，正好躬逢第一回臺展舉辦的盛事。

最後留下的作品？

腰塚靄岳入選的作品〈高雄風景〉以雙幅呈現，其中一幅描繪的主題為舊城東門，第一眼會注意到荒廢城門上有燕尾翹脊的城樓，城牆後方是林相錯落有致的龜山，林間還可以看到龜峯巖（天后宮）的殿宇，而視線慢慢在城門洞蜿蜒出的小徑引導下，與護城河交織於正要過橋的農夫前，像是表達著一種出世與入世的意境。

舊城東門舊貌 （資料來源：《臺灣鐵道案內》）

另一幅畫作則應取材自當時甫名列臺灣八景的壽山，以筆觸疊加構成濃淡相宜的青嶂墨色，並有白波點綴其中，翠靄氤氳滿一山的景緻彷彿與人間相隔，而山坳處的兩棟建物，可能就是東宮行啟時皇太子曾下榻的壽山館，簡單勾勒的線條使其融入山景，似乎寄託著文人隱居般的理想。

位於壽山山腰的壽山館 （資料來源：水町史郎提供）

1927年10月20日第一回臺展公布入選名單後一個月餘，腰塚靄岳竟在12月2日逝世，（註6）享年61歲的他究竟是在臺灣撒手人寰，還是回到日本才發生憾事，目前尚未有進一步的資料能完整說明，不過登上臺展舞台的〈高雄風景〉，極可能是腰塚靄岳最後遺世的作品，為港都美術發展的眾多洋畫色彩中，添上一抹微微詩意的水墨氣韻。

#名單之後 196 參考資料 1. 李欽賢，《日本美術史話》，臺北：雄獅圖書股份有限公司，1993。 2. 謝世英，《日本殖民主義下的臺灣美術》，臺北：國立歷史博物館，2014。 註釋 1. UGA美術家研究所，〈全国各地を放浪のすえ佐野に定住した南画家・王欽古〉。資料檢索日期：2022年3月22日。 2. 帝国絵画協会，《大正五年度現代日本画帝国絵画番付》，東京：帝国絵画協会，1916，無頁碼。 3. 帝国絵画協会，《大正九年帝国絵画番付》，東京：帝国絵画協会，1920，無頁碼。 4. 〈特に目立つ アマチユア 洋畫には少年が多い〉，《臺灣日日新報》，1927-10-28（4版）。 5. 臺灣總督府，《臺灣總督府職員錄》，臺北：臺灣日日新報社，1923，頁112。 6. UGA美術家研究所，〈物故日本画家一覧〉。資料檢索日期：2022年3月22日。

精華 FAQ Q1：腰塚靄岳為何會出現在第一回臺展的入選名單中？ 根據文章，他當時可能因來臺探親或遊玩，暫住於任職鐵道部的兒子宿舍，因而躬逢第一回臺展盛事，並以〈高雄風景〉雙幅作品入選。

Q2：〈高雄風景〉雙幅作品分別描繪了哪些景物？ 其中一幅以舊城東門為主題，呈現城樓、龜山與龜峯巖等景觀；另一幅則描繪壽山，並以青嶂墨色、白波與山坳建物營造文人氣韻。

Q3：文章如何判斷這可能是腰塚靄岳最後的作品？ 因為他在1927年10月20日入選名單公布後，於12月2日即逝世，僅相隔一個多月，且目前未見其他更晚作品紀錄，因此推測這幅畫很可能是遺作。