文物修復前後比一比！國立故宮博物院藏清〈竹黃貼花百什件〉修護細節一次看

文∣林永欽（任職於國立故宮博物院登錄保存處）

圖∣國立故宮博物院提供

2024年9月底在臺北展出「大美不言—國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展」中，本院展出了一件〈竹黃貼花百什件〉，為此件文物首次的公開展出。由於文物存在許多舊有的劣化與損傷，為了符合展覽的需求，文物於2024年1月送交登錄保存處器物織品修護室進行修護，經歷約半年的修護處理，將原本的受損狀況改善，並修補復原至較為完整的狀態，俾使文物能在兼具工藝美感、歷史真實性與展出安全性的條件下，呈現於展覽中。

清〈竹黃貼花百什件〉概介

此件〈竹黃貼花百什件〉（圖1）文物統一編號為「故雜001416」，入藏中文品名為「棕竹多寶箱」，其來源編號為「呂－二〇六一」而知原藏於養心殿。文物尺寸為寬41.5公分、深22公分、高32.7公分。

百什件箱體結構主要由楠木製作，內部髹黑漆，外部主要以竹黃貼花，並搭配竹絲鑲嵌做為裝飾。結構分底層、中層與上層，底層與上層面積較小，並設計成中央內凹的形狀，左、右兩側面各設有一小抽屜；中層部位尺寸較大，左、右側面為上抽式門板，內部空間隔成3層，上、下層各再隔成左、右（或前、後）2個抽屜，計5個抽屜。抽屜為左右連通，從左、右兩側皆可拉出，屜盒由楠木製作，兩側端面外貼竹黃裝飾，中央各有一小銅鈕，其餘面髹黑漆，各抽屜內再配置楠木裱綾格屜，收儲文物。整件百什件箱體共計有9個抽屜，箱體頂面中央有一銅製提鈕可提拿。

此百什件箱中計收藏玉器28件、摺扇12把、瓷器1件、銅器3件以及雜項珍玩4件，共計48件文物，從鼻煙壺到扇子、玉器、瓷器以及其他小玩意應有盡有。這種古玩盒除了具有收納各種工藝品的超強儲藏功能之外，打開後還能為觀賞者帶來尋寶的樂趣。

竹黃工藝淺介

竹黃，又稱「貼黃」、「翻黃」等，清宮中則稱為「文竹」，或取其雅，是流行於中國南方的一種工藝。竹黃工藝約盛行於十八世紀中旬之後，竹黃器受到歡迎，除了受皇室的青睞的原因之外，因其可製作成日常用品，亦可將文人的書畫作品透過雕刻或鑲嵌等技法裝飾於器面，加以竹黃本身材質「質似象牙而素過之，素似黃楊而堅澤又過之」的獨特美感，故而雅俗共賞。

竹黃的加工，一般會選取3年以上6年以下的毛竹進行加工，以直徑大而圓、節要長為好。竹節取製竹黃的過程，竹黃由原本的內徑面經削薄、蒸煮、壓平，最後「翻轉」成竹黃器的表面，於是「翻黃」成了竹黃的另一個名稱，並由於竹黃器是使用膠水將竹黃薄片貼附在器胎上而成的，故而又被稱為「貼黃」，其厚度一般不少於0.1公分，因為當竹黃厚度在0.05公分時，纖維層沒有韌性，強度就會減弱造成斷裂。

清〈竹黃貼花百什件〉修護

〈竹黃貼花百什件〉除了表面貼竹黃作為裝飾之外，竹黃層之上再以貼花技法裝飾，四側面風竹紋貼花的材料為竹材，從貼花脫落部位可觀察到有紅色顏料圖紋（圖2），推測應是製作時以紅色顏料描繪圖稿，作為黏貼竹葉紋樣的依據。邊框以及頂面的黑色的裝飾紋樣，是經過染黑處理的竹材（圖3，詳b標示處）。除了貼花裝飾技法之外，各面邊框還運用了竹絲鑲嵌技法進行裝飾，其使用的竹絲有不同深淺的棕色調，同樣也是經過染色處理過的（圖3，詳c標示處）。

圖2 貼花缺損部位可觀察到紅色顏料圖紋 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖3 清 竹黃貼花百什件 a.棕竹 b.染黑色竹黃 c.染棕色嵌竹絲 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

文物比較明顯的狀況是貼花與嵌竹絲浮脫及脫落缺失、貼黃層開裂，另外還包括表面髒汙（圖4、5）。由於竹黃表面細緻光滑，可能使原本表面貼花的附著力就比較差，加以經過時間與環境的因素，造成貼花存在許多浮脫以及缺失的狀況，其中有一長側面的貼花脫落明顯比較嚴重，或許跟其原本在清宮中收儲時擺放的方位、環境條件有關。為了能夠以比較完整的面貌展出，以呈現竹黃器精細雅致的工藝美感，此部分的狀況將予以適當的加固與修補復原處理。嵌竹絲的浮脫與缺失狀況，除了原本的黏著劑（魚鰾膠）劣化因素之外，可能也跟早期清宮內的保存或使用的狀態有關，如不慎碰撞等。貼黃層開裂的狀況可能肇因於早期溫、濕度的變化引起體積膨脹、收縮而造成，通常也伴隨著局部的浮脫狀況。由於竹黃層頗為堅脆，不容易直接加壓加固，通常需要適度的潤濕使其軟化之後才能進行加固，在本文物上因另有貼花裝飾，如要將其潤濕軟化，有可能會對貼花造成影響，因評估目前竹黃層開裂部位狀況尚屬穩定，在博物館溫、濕度有效管理的條件之下，應可避免類似狀況持續擴大的風險，故而決定此次暫不對竹黃開裂狀況進行處理。

圖4 〈竹黃貼花百什件〉修護前受損狀況（長側面之一） 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖5 〈竹黃貼花百什件〉修護前受損狀況（長側面之二） 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

貼花裝飾的復原修補主要之依據是脫落部位遺留有頗為清晰的痕跡，加以前、後側面之圖紋是相同的，左、右側面的圖紋也是相同的，因此，復原修復處理具有相當可靠的證據，而非來自修復人員的憑空臆測，符合博物館文物修復倫理規範；嵌竹絲缺失部位的復原修補同樣也能符合修護倫理的規範。

加固處理主要以魚膠（Fish glue）為主；嵌竹絲缺損修補與貼花缺損修補都使用竹材作為修補材料，黏著劑為魚膠。工序基本相似，嵌竹絲修補先將竹材經過剖細、打磨至所需的厚度與寬度後，以魚膠黏補；貼花缺損修補則先剖取適當厚度的薄竹片，然後將缺失部位的造型描寫到薄竹片上，再使用雕刻刀雕刻造型後黏補。待全部缺損部位都黏補好薄竹片之後，使用雕刻刀刻出葉片的葉脈、動態或竹節的細節表現，最後在修補的薄竹片表面以壓克力顏料（Acrylic paints）進行全色處理，待全色完畢之後，再使用無酸微晶蠟（Renaissance micro-crystalline wax）做表面的塗佈，使與原本的嵌竹絲或貼花表面的色澤與質感有較為接近、但仍舊可以辨識的狀態，以符合博物館文物的修復倫理需求（圖6、7為修補完、全色前，圖8、9為全色後）。

圖6 〈竹黃貼花百什件〉修護中（長側面之一） 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖7 〈竹黃貼花百什件〉修護中（長側面之二） 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖8 〈竹黃貼花百什件〉修護後（長側面之一） 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖9 〈竹黃貼花百什件〉修護後（長側面之二） 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

●本文摘錄自《故宮文物月刊》514期1月號 〈國立故宮博物院藏清〈竹黃貼花百什件〉修護紀實〉。