繪畫、考古兩不誤！被遺忘的臺展日治畫家：西東重義──＃名單之後195

撰文｜王德合（臺南應用科大美術系兼任講師，藝術創作者）

西東重義 入選 臺展第6、7回

參與「名單之後─臺灣近代美術史的Missing Pieces」計劃，研究日治時期被遺忘的臺府展畫家，是件艱鉅卻有意義的工作。很多畫家早已被歷史遺忘，能取得的資料往往片段而零散，難以窺見畫家全貌。筆者在搜尋「西東重義」時，可取得「畫家」、「考古人員」雙線資訊，初始不敢斷定兩者是否為同一人，經過資訊、年代的交錯對照，才有了較明晰的「西東重義」年表輪廓。

根據《臺灣日日新報》報導：西東重義出生於臺灣，1924年臺北州立商業學校畢業。之後前往東京，曾入選「赤人社洋畫展」，並獲得會友推薦入社。1927年，他和同樣出身臺灣的畫友新野歡一，一同返臺避寒及準備帝展參賽作品，當年12月並於博物館舉行聯展三天，兩人各展出約20件作品。（註1）

查詢「臺灣總督府職員錄系統」，西東重義曾於1925、1926年擔任交通局遞信部監理課雇員，復於1930、1931年擔任臺東廳都鑾公學校教員心得（代用教師）。參照《臺灣日日新報》資訊，西東重義應是於1926年前往東京發展，1927年底短暫回臺展覽，1930年才再度返臺任職都鑾公學校（今都蘭國小）。

1932年，西東重義首次以作品〈蕃社少女〉（圖1）入選第六回臺展。同年的臺展舞臺，另有一件以原住民為題的爭議作品，是審查員鹽月桃甫的〈母〉（圖2），該作控訴1931年發生的霧社事件，日軍以強大軍力並施放瓦斯彈鎮壓泰雅族。西東重義因任職於臺東，以原住民為繪畫題材不足為奇，但〈蕃社少女〉畫面用筆頗為粗放狂野，是否也因霧社事件而啟發其創作意圖？可惜該作僅存黑白圖檔，若有色彩或可更見其情緒表現。

圖2. 鹽月桃甫 〈母〉 1932 第六回臺展 圖版提供：陳澄波文化基金會

1933年，西東重義再以〈淡水風景〉（圖3）入選第七回臺展。該作雖以廣受歡迎的淡水為題，不過取景位置卻非廣為人知的標誌景點，畫家以數株曲線高聳的樹木為前景，遠處配置井然有序、直線構成的房舍，房舍東西並存，頗有造型、空間與歷史對比的實驗意圖。

圖3. 西東重義 〈淡水風景〉 1933 第七回臺展 圖版提供：陳澄波文化基金會

在任職都鑾公學校期間，西東重義對文物考古似乎有了接觸。1933年，臺北帝國大學土俗人種學研究室的宮本延人等，搶救宜蘭蘇澳新城道路工程發現的石棺遺址，並發表〈蘇澳郡新城石器時代遺跡〉，文章提及該文之圖片（圖4-5）皆由研究室的西東重義所繪，可窺見其寫實繪畫之基礎能力。（註2）1934年，西東重義再發表〈臺東廳都鑾區八里芒アトゴラン石器時代遺蹟〉（圖6）（註3），乃針對他曾任職的臺東都鑾區「麒麟文化遺址」進行挖掘與報導。

圖4〈蘇澳郡新城石器時代遺跡〉石器、土器插圖

圖5 〈蘇澳郡新城石器時代遺跡〉石器、土器插圖

圖6. 〈臺東廳都鑾區八里芒アトゴラン石器時代遺蹟〉一文。圖版引自「臺大數位典藏館─特藏臺灣期刊文獻」

1934年後，西東重義再度前往東京，直至1940年因父親過世返臺奔喪，並於臺北教育會館舉行個展，展出36件作品。當年《臺灣日日新報》的報導，提及西東重義在臺北商校畢業後，至東京川端畫學校習畫，作品曾入選白日會、旺玄社、府展（應為臺展），畫作題材常出現本島風光，畫面充滿生氣盎然的力量，是一位備受期待的新進畫家。（註4）戰後，西東重義仍活躍於東京畫壇，與畫友於1947年共同成立「創造美術會」（註5），該畫會團體至今仍持續運作中。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。