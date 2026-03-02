爆紅20年的天使的眼淚！登山新手一見傾心、最想朝聖的百岳和嘉明湖

文字╱攝影 雪羊

我第一次看見嘉明湖，是在紙本的廣告上。

西元兩千年初，網路尚未普及，只要出了家門，便只能靠著經驗與紙本地圖尋訪目的地。在我讀國中小時，爸爸買了上河文化出版的《臺灣地理人文全覽圖》用來帶全家到遠方旅行。由於家中嚴格管制打電玩的時間，我便轉而從書籍中尋找樂趣，那兩本巨大的地圖自然成為我打發時間的目標。殊不知，這竟成為了我走進山林的種子。

密密麻麻的路網、蜿蜒曲折的山岳等高線，加上各種深遠道路盡頭的名字，就像臺灣的種種秘密，讓我不禁開始想像，這些文字背後所代表的真實，究竟是什麼樣貌？那段日子，在年幼的我心中埋下了許許多多猶如待辦清單的地名，成為了我探索臺灣的緣起。

不過讓我印象最深刻的，是末頁《臺灣高山全覽圖》廣告上的一張照片，那幅作為主視覺的影像，是一座嵌在草原中的完美橢圓形湖泊。年少的我看得出神，甚至一度懷疑，這真的是臺灣會出現的景色？高山是不是都這麼美？我這輩子有機會親眼一見嗎？

地圖中的無數名字，與那張名為「嘉明湖」的美麗影像，就這樣深深印在我心中。直到二○一三年成功登上玉山之後，沉底的回憶再度被攪動，浮上了人生的水面，隔年便動身探訪；歷經風雨波折，在成功見到那完美鵝卵翡翠時，得以一見童年嚮往的我熱淚盈眶。

當時吸引我們幾個登山新手朝聖的，是嘉明湖的美，與其在網路上，極具盛名的夢幻稱號「天使的眼淚」。它完美契合早年只被稱為「蛋形池」的嘉明湖造型，賦予其浪漫的詩意與想像空間，讓無數人為之著迷。

不過這個稱號的歷史非常短，是在二○○五年時，由部落客蛙大搭配精心拍攝的影像，以「天使的眼淚」為形容寫下一篇膾炙人口的嘉明湖遊記，隨著網路發展爆紅而來，成為部落格時代無數人認識嘉明湖的起點。對一個新手來說，它不可思議的形狀與浪漫想像，就是排除萬難、勇敢跨出第一步登山的最大動力。（未完）

作者簡介： 作者 雪羊

臺灣最知名的山岳攝影師與作家之一，完登百岳、許多郊山中級山，足跡遍布六大洲，最高攀登過世界第七高峰。著有《記憶砌成的石階》、《道拉吉里的風》，為電影《赤心巔峰》編劇、金鐘節目《上山下海過一夜》山岳顧問。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年2月號年柑大橘，未經同意，請勿轉載。