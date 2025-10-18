百年前強震來襲怎麼辦？從《燈猴搖晃了！》看清代官員救災手段洞察實況

圖‧文｜Rendezvous Studio

清代的臺灣，天災頻仍。地震、颱風、水患接連發生，面對無法預測的自然力量，古人是如何理解、面對、並度過災難的？

這或許可以從《集合！RENDEZVOUS》系列漫畫裡第15集《燈猴搖晃了！》中牧大人的原型人物——地方官姚瑩（1785–1853）說起。

姚瑩是道光年間的重要官員，曾在臺灣多地任職，對島上的風土民情留下詳細紀錄。他在〈臺灣地震說〉中寫道：「臺灣在大海中，波濤日夕鼓盪，地氣不靜，陰陽偶愆，則地震焉。」意思是海島的地氣被波濤擾動，當陰陽失衡時，就會引發地震。這樣的說法，雖與現代科學相距甚遠，卻是近兩百年前少見的「理性解釋」。

1839年嘉義大地震造成上百人死亡、六千多間民房倒塌。姚瑩一方面組織勘災、賑災，一方面也撰文闡述成因，試圖讓人們從恐懼與迷信中安定下來。當時許多人仍相信地震是天譴或改朝換代的預兆，甚至有民變藉此鼓動反抗。姚瑩斥責這些說法，努力用陰陽之理來取代宿命的恐懼。

清代嘉慶到同治年間，臺灣地震分布圖，1839的嘉義地震也包含在其中。資料來源：徐明同，〈明清時代破壞性大地震規模及震度之評估〉，《氣象學報》二十九卷第四期(1983)，頁14。

然而，在災害發生後，單靠理性並不足以支撐人民的生活。古人度過天災，除了求明理、尋秩序，更仰賴實際的救助與信仰的力量。地方官首先要全面勘查災區、安置災民、開設粥場、減免賦稅；民間仕紳也會出資協助重建。這些制度性的救助，維持了社會的運作與人心的安穩。

圖片來源：國家文化記憶庫

但災後最深的創傷，往往在心中。人們還需要一種象徵的安慰。宜蘭地區至今仍流傳的「拜駁」儀式，便是祭祀水神、祈求風調雨順的傳統。姚瑩在〈噶瑪蘭颱異記〉中記述，當地人因連年風災水患而認為水神震怒，他原本以儒家理性勸阻迷信，但第二年仍順應民意舉行祭典，邀漢人與平埔族人共同祭祀、撫慰亡魂。或許他也理解了，信仰的力量能在無解的天災中給予人心依靠。

此圖是宜蘭地區在尾牙時，舉辦的「拜駁」儀式，祭祀水神保佑風調雨順，不再水災。降雨天數高的蘭陽平原，自古就是洪患之地，在清代官員姚瑩的紀錄中，噶瑪蘭納入清朝治理的十一年內，就發生了八次水患，為了平息水神之怒，噶瑪蘭的耆老也留下了這樣的習俗。圖片來源：國家文化記憶庫。

在《集合！RENDEZVOUS》系列漫畫《燈猴搖晃了！》中，當豐城遭遇大地震，地方官牧大人提早組織救災隊，化解了更嚴重的災情。這樣的故事，呼應了清代真實歷史中人們的努力——無論透過治理、互助或祭祀，古人都在有限的理解中，尋找面對災難的方法。

理性與信仰並非對立，而是古人共渡天災的兩條支柱。當大地搖晃時，穩住人心的，往往不只是地基，還有那份對天地、對彼此的信任。世界的，不只是地基，還有那份對天地、對彼此的信任。

圖片來源：集合漫畫第15集《燈猴搖晃了！》頁157。

