臺南藝壇的疊字姐妹花：妹妹張珊珊篇──＃名單之後174

撰文｜林晏（國立中央大學藝術學研究所碩士）

張珊珊 入選 府展第5回

臺府展的歷史上，曾經有一對姐妹花，姊姊名為張翩翩，妹妹叫作張珊珊。臺南出身，高中畢業後留學日本，同樣以靜物畫前後入選府展，而後便在藝壇上銷聲匿跡。

張氏姐妹是何方神聖？我們將在妹妹張珊珊篇一探究竟。

張珊珊於大正九年（1920）九月十三日出生，1942年以《靜物》一作入選第五回府展。從府展圖錄留存的圖像來看，珊珊的《靜物》與其姊翩翩於第一回府展入選的《靜物》之作，相比之下，翩翩的筆觸略顯流暢奔放，珊珊的靜物則顯得理性內斂，兩姐妹筆觸線條之個性迥然不同。雖說如此，但兩人大抵皆採取印象派與寫實派的折衷主義風格，以固守形體的精確寫實描繪，並用知覺揣摹光線之層次，融會貫通於畫布之中。此種風格是日本西畫大師黑田清輝的外光派延伸，為官方主流畫風，當時赴日學畫的青年留學生們或多或少皆受影響，並試圖在黑田的基礎上走出自我的藝術風格。台灣第一代西畫畫家諸如廖繼春、李石樵、李梅樹等，以及張氏姐妹皆是代表實例之一。

張翩翩，《靜物》，1938。圖片來源：第一回府展圖錄

能讓兩姊妹皆受高等女子中學教育以及留日的背景，（註1）學者黃冬富推測，姊妹倆應是出自社經地位頗高的望族家庭。（註2）的確，從張珊珊就讀臺南第二高等女學校的學籍資料來看，（註3）張珊珊家族從事「貸地業」，資產收入登記為五十萬円。五十萬円是怎樣的一個概念？以大正五年時事新報社出版的《全国五十万円以上資産家表：時事新報社第三回調查》為例，可看到臺灣同時代資產達到五十萬円的人士，有霧峰林家林獻堂、新竹黃家黃南球等知名大戶。（註4）雖然此調查中並無張家記錄，但我們可對張家的富裕程度大概有個了解。

《全国五十万円以上資産家表：時事新報社第三回調查》臺灣地區名單。圖片來源：日本国立国会図書館

張珊珊學籍上的寄留地（居住地）為臺南市末廣町一丁目一一〇番地，位於林百貨對面，現址為中正路、忠義路口的富華飯店，一查發現此地原為「張襟記」家族古厝所在， 1895年北白川宮能久親王在臺南時，曾借住此民宅，後改稱臺南安海街御舍營所。《北白川宮能久親王御遺跡》（1935）記載：「安海街御舍營所為進士張紹芬所有，其孫張常華現住。」（註5）

臺南安海街御舍營所，即是當時張家居所。圖片來源：維基百科

位於林百貨對面的臺南安海街御舍營所，即是當時張家古厝。圖片來源：王佐榮編；李火增攝影，《看見李火增：薰風中的漫遊者．臺灣1935-1945》（臺北：蒼璧出版），頁77。

張紹芬（註6）之孫張常華，也就是張氏姊妹的大哥，於1934年前往日本帝國音樂大學學習音樂，主修鋼琴，隔年因母親病危返臺，擔起家族重任。之後與郭柏川、曾添福等人創立臺南美術研究會（簡稱「南美會」），也在看西街自宅設立私人畫室提供文人雅士學習交流的場地，（註7）知名的潘元石、郭滿雄、許文龍也曾在他的畫室學畫。（註8）因父親早死，加上母親病逝，（註9）張常華兄代父職，1937年將妹妹們送到日本留學。較年長的張翩翩與張珊珊在中學期間便追隨廖繼春習畫，因此赴日繼續學習繪畫，年幼的張婷婷學習文學、張晶晶則學音樂。1943、44年左右的二戰末期，因日本情勢險峻，為安全起見，張常華敦促妹妹們迅速返臺。（註10）

後立者為張珊珊，前排左至右：廖繼春、張常華、張晶晶與友人。背後的素描、油畫為大家當時的習作。張瑟瑟，《琴蘊音緣：臺灣第一代鋼琴家張晶晶》（臺南：臺南市政府文化局，2013），頁38。

南美會創始會員 們合影，前排右3為張常華。圖片來源：張瑟瑟，《琴蘊音緣：臺灣第一代鋼琴家張晶晶》（臺南：臺南市政府文化局，2013），頁108。

張珊珊1960年代嫁給前高雄市市長、時任臺大日文系副教授的黃仲圖先生，搬到臺北。因遭遇一場車禍，張珊珊身體一直沒能完全恢復，在丈夫病逝後，晚年搬回臺南南門路與妹妹張晶晶同住。（註11）目前我們不能確定張珊珊是否跟大多數女性畫家命運相同，結婚步入家庭後便中斷繪畫創作，不過多虧他那記載清楚的學籍資料，讓我們得以推敲其背後家族竟然產出這麼多位藝文人士，並在臺南扎根推動藝術教育。在〈「臺南藝壇的疊字姊妹花」——姊姊張翩翩篇〉，我們將延續此條脈絡，一探張氏家族對於子女教育的藝術培養與底蘊。

