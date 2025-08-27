什麼是「燈猴」？從漫畫《燈猴搖晃了》讀台灣人的災禍想像

圖‧文｜Rendezvous Studio

在《集合》第十五集《燈猴搖晃了》中，民風純樸的豐城裡，有一個特別的神靈叫做——燈猴，相傳燈猴可能會帶來地震，所以人們在年節時都會祭祀祂，祈求平安。

書名：集合漫畫第15集《燈猴搖晃了！》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化有限公司／紅螞蟻圖書

出版時間：2025-07-03

你知道什麼是「燈猴」嗎？

這種通常用竹子做成的道具，是古時候的臺灣人拿來擺放油燈的燈座。

「燈猴」原先的名字可能叫作「燈鉤」。可能因為發音相近的緣故，很多人都把這種東西稱做「燈猴」，並且想像裡頭真的住了一隻猴子。以前的臺灣老百姓，甚至還創造了一個關於燈猴如何在玉皇大帝面前搗蛋的奇妙故事呢！

據說，古時候的人們在每年的冬至這天，同樣也有吃湯圓的習俗，但他們還會把湯圓黏在桌子、椅子等等這些日常生活會用到的東西上頭。這是因為大家相信世間萬物都是有靈性的，就像是放油燈的道具裡面有「燈猴」一樣。而在冬至的時候，住在家裡的所有神靈，都應該要跟人類一起享用湯圓！

「燈猴」，以竹製成的燈架器具，中間可以放碟子，並倒入煤油，與放上燈芯燃燒，就可以照明，早期燈猴都會被煙燻裂變型，所以每年都要更換。圖片來源：傳統工藝數位博物館典藏。

不過，某一年的冬至，人們雖然照常把湯圓黏在許多地方，卻忘了要黏在燈座上頭，這讓燈猴覺得非常生氣。於是他氣沖沖地跑去了天庭，在玉皇大帝面前說盡人類的壞話。沒想到，玉皇大帝真的採納了燈猴的建議，準備在除夕當天降下一場名為「沉地」的災難──換句話說，就是發動一場超級大地震，把人類的世界給徹底毀滅！所幸在除夕夜之前，天庭裡的其他神明齊向玉皇大帝進行勸說，才終止了這個可怕的計畫。

《集合》第15集《燈猴搖晃了！》書籍內頁。

當然，就算沒有燈猴的搗亂，往昔的臺灣島，也確實發生過好幾次嚴重的大地震。 比如清領時代後期的諸羅城（也就是今天的嘉義）經歷了一場毀滅性的震災，大部分的房子都倒塌了。當時的災民，大概都會抬起頭問問老天爺，為什麼要發生這樣的災難吧！

人世間的災禍，通常還是得由人類自己來解決。每個不同的時代裡，都會有相應的辦法，處理突如其來的災難。

在清領時代的檔案資料裡，我們便會看到一個名為姚瑩的地方官，曾經為了幫助諸羅城的百姓在震災過後重新自立，而四處奔忙。

《集合》第15集《燈猴搖晃了！》書籍內頁。

在本集漫畫裡，編劇把民間傳說裡的燈猴轉化成了地方廟宇的神明，姚瑩的故事也被改寫到劇情當中。燈猴與姚瑩，其實代表的是古時候的人們關於地震的不同認知。

在地震、水患頻仍的台灣，先民們用生活中的儀式來安定人心，也被流傳下來，除了清代，到日治仍繼續傳播，像是李獻章的《台灣民間文學集》和《民俗台灣》的〈燈猴の怒〉，這些故事能傳承多久，或許也取決於我們怎麼看待生活中的平凡事物。

李獻章，《台灣民間文學集》，封面，1936。裡面收錄台灣童謠、竹枝詞、民間歌曲與故事，也包括燈猴的傳說。圖片來源：陳澄波文化基金會。

而在你的想像當中，一場可怕的地震，又可以連結到什麼樣歷史、創造出什麼樣的故事呢？

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0015：燈猴搖晃了！，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。