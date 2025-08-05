聽見金句／長期的「勤教嚴管」是破壞你對孩子影響力的關鍵。

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在很多的觀念裡還認為孩子誇不得。好像誇獎孩子，便會讓孩子任性、自大、自我膨脹、得意忘形，而稱職的父母對孩子就應該勤教嚴管，因此對孩子說出來的話語，常常都是數落與責備居多，這些都是在破壞關係，長期下來，也使得父母對孩子慢慢失去影響力。

（摘自諮商心理師陳志恆：《讀懂孩子，讓我們再長大一次》）

如果身為父母的你一直苦於以下問題：

「為什麼我的孩子總是講不聽？」「為什麼我的孩子一直在犯錯？」「為什麼我的孩子永遠不像我期待的那樣？」……甚至產生了「我是不是失敗的父母？」這類的疑問與困惑。

為了協助陷入親子難關的你，〈〉找來曾任學校輔導教師的諮商心理師陳志恆，期望透過十集課程內容，與你分享：在家庭裡面，父母對於孩子的一切行為，都充滿了愛。只是很多時候，我們很容易便會用錯了方式；而這個錯誤的方式，終將深深地影響孩子，乃至於孩子的孩子。

——究竟該怎麼做，才能夠真正觸及到孩子的內心，讓他們願意聽進我們的話語，理解我們的這份關愛呢？戴上耳機，敬請你期待！

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《讀懂孩子，讓我們再長大一次

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