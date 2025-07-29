聽見金句／發覺自己能簡單活著，就能在每個片刻保有寧靜。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
圖／Canva
圖／Canva

當人發現自己能簡單活著，而且發覺早就該如此簡單活著，人就能夠在每個片刻裡，保有深刻的寧靜。

（摘自思想史學者與心學家陳復：《陽明心學：活出你的生命精靈》）

你知道古今的大學者黃宗羲、梁啟超、張君勱與牟宗三，以及政治人物孫中山、蔣中正、蔣經國甚至習近平，他們都將王陽明奉為精神導師嗎？究竟陽明心學有著怎樣的魔力呢？

獲得「磨課師人氣票選課程」第一名的陳復老師，鑽研心學超過二十年，將研究精華提煉成四大主題、21集課程，與你探討「人生的四大面向」：、學習、人際與心靈。

從《王陽明全集》與《傳習錄》的經典內容出發，搭配現實中的實際案例，運用陽明心學的核心觀點，回答多數人普遍面臨的人生難題與困境。

陳復老師透過生動有趣的說書方式，恍如陽明先生乘坐時光機來到你的身旁，直接與你對話。每一集結束以後，更設計了具體的生活練習，讓你可以做中學。

想要知道陽明心學如何回應職場、學習、人際與心靈的困惑嗎？

歡迎加入「陽明心學：活出你生命的精靈」，讓陽明先生為你解惑！

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《陽明心學：活出你的生命精靈

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聽見金句 鯨選課程 一刻鯨選 生活 職場

逛書店

不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法

NT$ 336

下屬就要這樣做：做下屬的學問

NT$ 210

免疫學夜話：身體為什麼會自我攻擊？從基因、環境和演化，漫談人類免疫學與自體免疫疾病能教會我們的事

NT$ 259

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

延伸閱讀

聽見金句／發覺自己能簡單活著，就能在每個片刻保有寧靜。

《欠我一首歌》與台灣禁歌史：以漫畫、音樂等元素回望噤聲年代

從雨具到權力象徵！盤點世界四大古文明「雨傘」的百變歷史

屹立近百年馬賽克壁畫！跨界工藝、美術的日本漆工藝家：太齋春夫──#名單之後167

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。