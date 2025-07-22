回到原初性別的理解！解散的個體──讀黃岡詩集《女也》

撰文｜柏森

讀黃岡的詩集《女也》是一種新的體驗，可以發覺難以直視的自剖是因為自我評判地檢視，短序開頭提及厭惡，自身探索從被動的方式進入的混淆與掩蔽，然後再次回到自身原初的理解，我想這本詩集應當也是如此的尋覓過程。

而諸如這般嶄新的詩，彷彿重置生活和個人的平衡，首先意識到詩人不同於所有被歸類的框架，詩竟奇異地從這般心境裡長出詩人的意志。在不真正被劃分為女性的、男性的之間，那游離的代稱ta反覆提醒讀者，這些詩必須是被旁觀的，因為詩人的內心躍動在背後，更強於讀者的存在。

分輯上，詩人安排從第一輯「身體體操」由軀體、形色的探索開始，第二輯「百合經」切入女性之間的情誼、曖昧、追逐以及流動愛意的矛盾與抵抗；過渡到第三輯「華語酷兒」除了探討性傾向和自我認同，同時也向內凝視大體制和個人的殊異，衝擊亦是聚集；輯四「生活已磨去我們一層皮膚」、輯五「愛」將主題收放回更加貼近日常的狀態，最終停頓在愛一事，奇妙地彷彿重返人的原初，人們究竟為何而活？

抽離本體的思索，轉而成為外部客體，身與心相悖，靈魂出竅地化作自己的他者，可瞥見錯綜複雜的象徵毫不凝固，其中有從容的流動感。令人深刻的是收於輯一「身體體操」的〈女神變形〉一詩，似乎已揭示著穿透詩集的命題。

其密集的意象設計在黃岡寫「我忘記了我十六歲的身體——／無法可想、無跡可循」精準又自憐，我特別喜歡詩在開頭那種有別於乎告式的情感渲染，在此，詩句反而自成一格，有著坦蕩的迷惘和失落，卻不減它乾淨的質地。

讀者一心探索的，也恰好是詩人正想詢問的，或對自身，或對世界，存在被邊緣化，讓人不免想起西蒙．波娃探討女人作為「第二性」時，是如何受到自身離間及束縛，我亦想到那詭譎的重重矛盾致使女人僅成被填堆慾望的符號。黃岡在這首詩中寫及一劃破這空泛象徵的話，激烈且充斥愛意——詩人奇巧地言談，慢慢揭開醜惡，在這些空缺的聲音裡又精心將如何觀看、為何觀看等問題意識悄悄收入。

不難看出黃岡以全本詩集努力嘗試、調度的不僅僅是語言的遊戲，同時也企圖把「人」和「性別」之間類分的關係重新調整，留下許多疑惑給讀者而誘使讀者得以重新思量，於是詩不自覺也成了「性／別」的遊戲場域。

本文整理： 撰文｜柏森

一九九九年，台北人，春日生。稀有的雙生肖命格。修讀哲學，喜愛馬勒。現寫有評論、散文等，詩作各散。出版詩集《灰矮星》（逗點，二〇一九）。獲二〇二三年新詩學會優秀青年詩人獎。詩集《原光》曾入圍周夢蝶詩獎，獲二〇二四年楊牧詩獎。

《聯合文學》雜誌2025年7月號（NO.489期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年7月1日

出刊頻率：月刊