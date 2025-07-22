回到原初性別的理解！解散的個體──讀黃岡詩集《女也》
撰文｜柏森
讀黃岡的詩集《女也》是一種新的體驗，可以發覺難以直視的自剖是因為自我評判地檢視，短序開頭提及厭惡，自身探索從被動的方式進入的混淆與掩蔽，然後再次回到自身原初的理解，我想這本詩集應當也是如此的尋覓過程。
而諸如這般嶄新的詩，彷彿重置生活和個人的平衡，首先意識到詩人不同於所有被歸類的框架，詩竟奇異地從這般心境裡長出詩人的意志。在不真正被劃分為女性的、男性的之間，那游離的代稱ta反覆提醒讀者，這些詩必須是被旁觀的，因為詩人的內心躍動在背後，更強於讀者的存在。
分輯上，詩人安排從第一輯「身體體操」由軀體、形色的探索開始，第二輯「百合經」切入女性之間的情誼、曖昧、追逐以及流動愛意的矛盾與抵抗；過渡到第三輯「華語酷兒」除了探討性傾向和自我認同，同時也向內凝視大體制和個人的殊異，衝擊亦是聚集；輯四「生活已磨去我們一層皮膚」、輯五「愛」將主題收放回更加貼近日常的狀態，最終停頓在愛一事，奇妙地彷彿重返人的原初，人們究竟為何而活？
抽離本體的思索，轉而成為外部客體，身與心相悖，靈魂出竅地化作自己的他者，可瞥見錯綜複雜的象徵毫不凝固，其中有從容的流動感。令人深刻的是收於輯一「身體體操」的〈女神變形〉一詩，似乎已揭示著穿透詩集的命題。
其密集的意象設計在黃岡寫「我忘記了我十六歲的身體——／無法可想、無跡可循」精準又自憐，我特別喜歡詩在開頭那種有別於乎告式的情感渲染，在此，詩句反而自成一格，有著坦蕩的迷惘和失落，卻不減它乾淨的質地。
讀者一心探索的，也恰好是詩人正想詢問的，或對自身，或對世界，存在被邊緣化，讓人不免想起西蒙．波娃探討女人作為「第二性」時，是如何受到自身離間及束縛，我亦想到那詭譎的重重矛盾致使女人僅成被填堆慾望的符號。黃岡在這首詩中寫及一劃破這空泛象徵的話，激烈且充斥愛意——詩人奇巧地言談，慢慢揭開醜惡，在這些空缺的聲音裡又精心將如何觀看、為何觀看等問題意識悄悄收入。
不難看出黃岡以全本詩集努力嘗試、調度的不僅僅是語言的遊戲，同時也企圖把「人」和「性別」之間類分的關係重新調整，留下許多疑惑給讀者而誘使讀者得以重新思量，於是詩不自覺也成了「性／別」的遊戲場域。
本文整理：
撰文｜柏森
一九九九年，台北人，春日生。稀有的雙生肖命格。修讀哲學，喜愛馬勒。現寫有評論、散文等，詩作各散。出版詩集《灰矮星》（逗點，二〇一九）。獲二〇二三年新詩學會優秀青年詩人獎。詩集《原光》曾入圍周夢蝶詩獎，獲二〇二四年楊牧詩獎。
更多精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2025年7月號（NO.489期）
最新文學線上消息：《聯合文學》雜誌 官網
跟大家一起討論文學：《聯合文學》雜誌 粉絲團
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言